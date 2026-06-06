Nola e Fermana si giocheranno ancora la Coppa Italia di sitting

Semifinali non troppo combattute, quelle giocate nel pomeriggio dalle due formazioni che si contenderanno il trofeo. I campani di Guido Pasciari hanno infatti inflitto un secco 3-0 (25-17, 25-19, 25-16) al Fiano Romano di Angela Galli, mentre i marchigiani guidati da Lorenzo Giacobbi hanno superato la Gas Sales Blu Energy Piacenza con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-15, 25-23), rifacendosi dunque della sconfitta subita due settimane fa in semifinale Scudetto a Reggio Emilia.

La Scuola di Pallavolo Fermana, nel match di domani, cercherà sicuramente di superare i rivali nolani che, negli ultimi tre anni, hanno sempre avuto la meglio. Nola, dall’altra parte, cercherà invece di difendere quel titolo che, dalla sua prima edizione del 2019, non ha mai avuto nessun altro padrone.

Le parole di Guido Pasciari, allenatore Santi Ortopedie Nola

« Questa squadra nasce con dei valori di amicizia, affetto e voglia di fare veramente immensi. Da quando esistiamo siamo sempre lì a disputare finali e vincere titoli. Oggi eravamo senza Robert Kertesz e quindi potevamo avere qualche problema ma, come si è visto in campo, siamo stati comunque pronti e abbiamo espresso il nostro gioco. Domani sarà molto complicato. Credo che Fermo stia veramente bene e abbia grande voglia di vincere. È una società che lavora sodo e merita di avere grandi ambizioni. Noi sicuramente non staremo a guardare e giocheremo la nostra partita cercando di metterli subito sotto pressione ».

Le parole di Lorenzo Giacobbi, allenatore Scuola di Pallavolo Fermana

« Mi sono piaciuti molto oggi i miei ragazzi. Hanno dimostrato di voler reagire dopo la sconfitta subita in semifinale Scudetto. Avevamo bisogno di questa vittoria per tornare ad essere consapevoli delle nostre reali capacità. Sono contento anche per i nuovi innesti che abbiamo inserito, questo significa che potremmo contare in futuro su un gruppo allargato. Sappiamo che Nola è la squadra più forte nel panorama nazionale. Per noi essere in finale vuol dire aver già raggiunto il nostro obiettivo. Domani giocheremo sicuramente senza pensieri e preoccupazioni, cercando di dare il massimo come in ogni gara ».

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI

Semifinale 1: I Santi Ortopedie Nola-ASD Fiano Romano 3-0 (25-17, 25-19, 25-16)

Semifinale 2: Gas Sales Blu Energy SV-SDP Fermana 0-3 (21-25, 15-25, 23-25)

LE FINALI DI DOMANI, 07/06

Finale 3°-4° posto, ore 10: ASD Fiano Romano- Gas Sales Blu Energy SV

Finale 1°-2° posto, ore 11: I Santi Ortopedie Nola- SDP Fermana

I roster delle squadre partecipanti

I SANTI ORTOPEDIE NOLA

Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Andrea Santaniello, Giancarlo Quinto, Davide Nadai, Salvatore Striano, Paolo Mangiacapra, Marco Quinto. All. Guido Pasciari.

ASD FIANO ROMANO

Gianluigi Colombo, Leonardo Zampana, Daniele Bianchini, Giacomo Cappelletti, Alessandro Issi, Alessandro Scremin, Matteo La Vecchia, Stefano Orsolini, Emmanuval Eugin, Alessio Issi, Giuseppe Martino, Paolo Moschetti. All. Angela Galli.

GAS SALES BLU ENERGY SV

Davide Aielli Chiesa, Giuseppe Luigi La Montagna, Simone Burzacchi, Federico Comparoni, William Brasina, Gabriele Camisa, Mattia Canali, Luigi Russo, Giovanni Martia Monteverdi, Mady Kante, Massimo Zileri, Angelo Gelati, Giuseppe Siddiolo, Massimo Castellani. All. Giovanni Marani.

SDP FERMANA

Enrico Rossi, Federico Ripani, Sergio Venanzoni, Lorenzo Giacobbi, Luca Vallasciani, Marco Di Ruscio, Cristiano Crocetti, Alessandro Postacchini, Michele Del Rosso, Erik Polimanti, Andrei Sebastian Nedelcu, Jacopo Manamini Pozzi. All. Lorenzo Giacobbi.