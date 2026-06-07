Pisa mette in bacheca la terza Coppa Italia di fila

Grande doppietta dunque di Pisa che, solamente due settimane fa a Reggio Emilia, sconfiggendo in finale Nola, vinceva anche il Campionato Italiano.

Nella finale 3°-4° posto, invece, le campane de I Santi Ortopedie Nola hanno superato per 3-0 (25-11, 25-16, 25-18) le piemontesi della Diasorin Fenera Chieri andando quindi ad occupare il gradino più basso del podio.

Presenti ad assistere a tutti i match della Final Four anche Massimo Beretta e Giuseppe Iannarella, rispettivamente secondo allenatore e assistente allenatore della Nazionale femminile di sitting volley. In questa due giorni lucana, infatti, sono scese sul taraflex tante azzurre che hanno conquistato le due storiche medaglie d’oro consecutive ai Campionati Europei (Caorle 2023 e Gyor 2025) e che hanno partecipato ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, del presidente CR FIPAV Basilicata Antonio Lopardo, del Presidente CONI Basilicata Giovanni Salvia e dell’ex campione azzurro, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004, Valerio Vermiglio.

LA CRONACA DELLA FINALE

DREAM VOLLEY PISA-CEDACRI GIOCOPRVCCESENA 3-1 (20-25, 25-16, 25-17, 25-21)

Nel primo set Parma parte molto forte (1-6), ma Pisa ristabilisce subito la parità che si protrae fino alle battute finali del parziale (8-8, 14-14, 19-19). Sul finale c’è l’allungo decisivo di Ceccon e compagne che, grazie ad un servizio out di Ceccatelli, chiudono sul 20-25.

Le toscane reagiscono immediatamente indirizzando la seconda frazione sin dai primi scambi (9-7, 12-9, 16-10). La Cedacri non trova le contromisure e vede le avversarie chiudere con il punteggio di 25-16.

Le ragazze della Dream Volley volano sulle ali dell’entusiasmo anche nel terzo set e, dopo una fase di equilibrio iniziale (4-4, 10-10, 12-12), prendono il largo (17-15, 20-17) per poi archiviare la pratica sul 25-17.

Il quarto parziale è molto equilibrato, con Parma che non vuole mollare il sogno Coppa Italia e Pisa determinata a raggiungerlo. Le ragazze guidate da Eva Ceccatelli sono però, nei momenti chiave, più determinate e conquistano il 3-1 sul 25-17.

Le parole di Giulia Aringhieri

« E’ stata una vittoria di gruppo, ognuna di noi ha dato veramente qualcosa. In questa stagione abbiamo già raggiunto tre obiettivi: EuroLeague, Scudetto e Coppa Italia ».

I risultati del torneo

SEMIFINALI, 06/06

Semifinale 1: Dream Volley Pisa-Diasorin Fenera Chieri 3-1 (25-15, 25-9, 22-25, 25-9)

Semifinale 2: I Santi Ortopedie Nola-Cedacri GiocoPRVCCesena 1-3 (20-25, 20-25, 25-16, 11-25)

FINALI, 07/06

Finale 3°-4° posto: Diasorin Fenera Chieri- I Santi Ortopedie Nola 0-3 (11-25, 16-25, 18-25)

Finale 1°-2° posto: Dream Volley Pisa- Cedacri GiocoPRVCCesena 3-1 (20-25, 25-16, 25-17, 25-21)

Il roster campione

DREAM VOLLEY PISA

Giulia Bellandi, Michela Masini, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Raffaela Battaglia, Eva Ceccatelli, Olga Mastroianni, Sara Cirelli, Flavia Barigelli, Giulia Aringhieri, Elisa Spediacci, Giulia Benotto, Carla Ninu. All. Eva Ceccatelli.

L'albo d'oro

2026 Dream Volley Pisa

2025 Dream Volley Pisa

2024 Dream Volley Pisa

2023 Cedacri GiocoParma VCCesena

2022 Cedacri GiocoParma VCCesena

2021 Dream Volley Pisa

2020 Edizione non disputata

2019 Dream Volley Pisa