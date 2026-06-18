Le nazionale di sitting pronte al Dutch Tournament di Assen

Le parole di Pasquale D’Aniello allenatore della nazionale femminile

« Il torneo di Assen rappresenterà l'ultima occasione per vedere la squadra in gara prima del Campionato del Mondo e sarà una tappa fondamentale della nostra preparazione. Affronteremo alcune delle migliori nazionali al mondo, tra cui Stati Uniti e Canada, formazioni che ci precedono nel ranking e che ci permetteranno di testare il nostro livello nelle diverse situazioni di gioco. Le sensazioni sono positive: dopo il secondo posto dello scorso anno, abbiamo vinto la Golden Nations League e stiamo acquisendo sempre maggiore consapevolezza delle nostre potenzialità. L'assenza di Francesca Bosio, diventata recentemente mamma, sarà inoltre un'opportunità per valutare la risposta del gruppo. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e provare a migliorare il quinto posto ottenuto alle Paralimpiadi di Parigi. Assen sarà una vera prova generale in vista del Mondiale ».

Le parole del Marcello Marchesi allenatore della nazionale maschile

« Affrontiamo il torneo di Assen con la curiosità di capire a che punto sia il nostro percorso di preparazione. Quest'anno abbiamo modificato parte della programmazione, inserendo allenamenti congiunti con altre nazionali di un livello superiore al nostro: siamo appena rientrati da cinque giorni di lavoro in Bosnia, per esempio, con i vice-campioni olimpici e l'obiettivo è arrivare sempre più preparati agli appuntamenti clou dell’estate. Ad Assen troveremo avversarie molto impegnative come Canada, Germania, Polonia e Stati Uniti, tutte formazioni di una fascia superiore alla nostra. È una scelta precisa: vogliamo alzare il livello agonistico e abituarci a ritmi più elevati in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Rispetto alla passata stagione, abbiamo avviato un importante rinnovamento, ringiovanendo il roster e abbassandolo da 35 a 33 anni e inserendo diversi nuovi elementi rispetto alla squadra del 2025. Sappiamo che servirà un periodo di rodaggio, ma siamo fiduciosi nel percorso intrapreso. Il sitting volley è uno sport molto longevo, le migliori nazionali hanno età medie più alte della nostra e anche questo aspetto fa parte della nostra strategia ».

LE 11 CONVOCATE DELLA NAZIONALE FEMMINILE

Flavia Barigelli (Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa San Giovanni); Giulia Bellandi (Dream Volley Pisa SSD a RL); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile ASD); Eva Ceccatelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Anna Ceccon (Giocoparma A.S.D.); Sara Cirelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Sara Desini (Pallavolo Olbia SSDARL); Alessandra Moggio (ANCIS Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

LO STAFF FEMMINILE

Lo staff azzurro sarà composto da Pasquale D’Aniello (primo allenatore e direttore tecnico), Massimo Beretta (secondo allenatore), Christian Musenga (medico), Barbara Ledda (fisioterapista), Flavio Rocca (scoutman), Flavia Guidotti (preparatrice atletica) e Fabio Marsiliani (team manager).

GLI 11 CONVOCATI DELLA NAZIONALE MASCHILE

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Davide Dalpane (Volley 2001 Garlasco); Federico Fiorini (ASD Cus Verona); Sergio Ignoto (Nola Città dei Gigli ASD); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi (A.S.D. Fiano Romano); Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli ASD); Davide Nadai (Nola Città dei Gigli ASD); Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano).

LO STAFF MASCHILE

Lo staff azzurro sarà composto da Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Mauro Guicciardi (medico), Antonella Iemma (fisioterapista), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Alberto Maria Nicoli (scoutman) e Matteo De Robertis (team manager)

LE 11 CONVOCATE DELLA NAZIONALE FEMMINILE

Flavia Barigelli (Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa San Giovanni); Giulia Bellandi (Dream Volley Pisa SSD a RL); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile ASD); Eva Ceccatelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Anna Ceccon (Giocoparma A.S.D.); Sara Cirelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Sara Desini (Pallavolo Olbia SSDARL); Alessandra Moggio (ANCIS Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

LO STAFF FEMMINILE

Lo staff azzurro sarà composto da Pasquale D’Aniello (primo allenatore e direttore tecnico), Massimo Beretta (secondo allenatore), Christian Musenga (medico), Barbara Ledda (fisioterapista), Flavio Rocca (scoutman), Flavia Guidotti (preparatrice atletica) e Fabio Marsiliani (team manager).

GLI 11 CONVOCATI DELLA NAZIONALE MASCHILE

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Davide Dalpane (Volley 2001 Garlasco); Federico Fiorini (ASD Cus Verona); Sergio Ignoto (Nola Città dei Gigli ASD); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi (A.S.D. Fiano Romano); Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli ASD); Davide Nadai (Nola Città dei Gigli ASD); Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano).

LO STAFF MASCHILE

Lo staff azzurro sarà composto da Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Mauro Guicciardi (medico), Antonella Iemma (fisioterapista), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Alberto Maria Nicoli (scoutman) e Matteo De Robertis (team manager)

CALENDARIO TORNEO FEMMINILE

Girone unico: Stati Uniti, Polonia, Ucraina, Germania, Paesi Bassi, Italia, Canada.

Venerdì 19 giugno

Ore 10.45: Ucraina - Italia

Ore 15.30: Italia - Germania

Ore 19.30: Paesi Bassi - Italia

Sabato 20 giugno

Ore 15.30: Italia - Canada

Domenica 21 giugno

Ore 10.30: Stati Uniti - Italia

Ore 14.30: Italia - Polonia

CALENDARIO TORNEO MASCHILE

Venerdì 19 giugno

Calendario

Ore 8.45: Canada-Italia

Ore 13.30: Germania-Italia

Sabato 20 giugno

Ore 8.45: Polonia - Italia

Ore 13.30: Stati Uniti - Italia

Domenica 21 giugno

Accoppiamenti in base ai piazzamenti di venerdì e sabato.

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