La vittoria contro gli USA, nella mattinata di domenica 21 giugno, aveva già assegnato la vittoria del torneo all’Italia che poi si è confermata in grande forma battendo nel pomeriggio la Polonia con ottimi parziali (25-8, 25-10, 25-12), e chiudendo l’evento con 6 vittorie in altrettante partite, per un totale di un tie break (nella giornata inaugurale di venerdì contro l’Ucraina) e solo 4 set persi. Parlando della gara contro gli USA, la vittoria è arrivata per 3-0 (25-21, 25-18, 25-13) con ben tre ragazze in doppia cifra (Ceccatelli, Cirelli e Battaglia) mentre nel match contro la Polonia, prova da 17 punti di Barigelli e ben 22 ace di squadra.

Il tabellino

ITALIA - USA 3-0 (25-21, 25-18, 25-13)

ITALIA: Bellandi 5, Pedrelli 8, Ceccatelli 13, Cirelli 17, Battaglia 11, Ceccon 4, Biasi (L), ne. Barigelli, Desini, Sarzi, Moggio. All. D'Aniello.

USA: Nieves 10, Cruz 2, Hall 5, Baker 2, Schieck 3, Coffee 1, Ball (L), Edwards 4, West 2, Wood, Doremus, Flood 2, Franklin 2, ne. Elam, Eagle. All. Hamiter.

Durata set: 23', 22', 17' Tot: 62'

Italia: 6 a, 5 bs, 5 mv, 20 et

USA: 6 a, 7 bs, 5 mv, 18 et

Il tabellino

ITALIA - POLONIA 3-0 (25-8, 25-10, 25-12)

ITALIA: Battaglia 6, Pedrelli 7, Barigelli 17, Cirelli 2, Ceccon 3, Desini 8, Sarzi 4, Biasi (L), Moggio 7, ne. Bellandi, Ceccatelli. All. D'Aniello.

POLONIA: Abramska 1, Swiderska 3, Dzierza 3, Warelis 2, Sobczak 4, Kubica, Fogiel (L), Sadza 1, Widera 5, Skubiszewska. All. Thomas Norman.

Durata set: 15', 18', 17' Tot: 50'

Italia: 22 a, 4 bs, 2 mv, 11 et

Polonia: 1 a, 6 bs, 7 mv, 34 et

Le parole del tecnico Pasquale D'Aniello

« Per noi è la prima volta che vinciamo il Dutch Tournament e siamo ovviamente molto felici. Contro gli Stati Uniti abbiamo disputato una partita di altissimo livello. Fino a poco tempo fa, c'erano avversarie con cui era davvero difficile riuscire a giocare alla pari, quasi era impossibile averle di fronte, mentre oggi stiamo diventando sempre più competitive. Risultati alla mano, è evidente che ci siamo anche noi. Gli aspetti tecnici e tattici sviluppati durante l'inverno hanno trovato una buona applicazione in campo, qui in Olanda, e stanno diventando automatismi consolidati. La nostra proposta di gioco è diversa rispetto al passato e, pur considerando tutte le variabili che possono incidere su vittorie e sconfitte, i passi avanti sono evidenti. La squadra si è compattata molto anche senza Francesca Bosio e questo rappresenta una bellissima indicazione per il futuro. Tutte le ragazze hanno dato qualcosa in più, assumendosi maggiori responsabilità e contribuendo alla crescita del gruppo. Adesso l'attenzione è rivolta al Mondiale. Il 4 luglio partiremo per la Cina, dal 6 inizieremo il periodo di allenamento e il 10 luglio faremo il nostro esordio contro la Thailandia ».

TUTTI I RISULTATI DEL TORNEO FEMMINILE

Girone unico: Stati Uniti, Polonia, Ucraina, Germania, Paesi Bassi, Italia, Canada.

Venerdì 19 giugno

Ucraina - Italia 2-3 (22-25; 26-24; 11-25; 25-22; 10-15)

Italia - Germania 3-1 (25-12; 25-8; 16-25; 25-13)

Paesi Bassi - Italia 3-0 (25-14, 25-15, 25-9)

Sabato 20 giugno

Italia - Canada 3-1 (25-23, 18-25, 25-17, 25-14)

Domenica 21 giugno

Stati Uniti - Italia 3-0 (25-21, 25-18, 25-13)

Italia - Polonia 3-0 (25-8, 25-10, 25-12)