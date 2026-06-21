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L'Italia Maschile batte l'Estonia e chiude ottava ad Assen

L'Italia Maschile batte l'Estonia e chiude ottava ad Assen

Parziale riscatto degli azzuri di Marchesi che nell'ultima giornata del Dutch Tournament di Assen vincono 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-17) nel primo confronto di oggi dimostrando di essere pronti ad affrontare gli Europei B in programma dal 23 al 26 agosto
2 min
TagsDutch TournamentAssenMarchesi

ASSEN (OLANDA)-L’Italia maschile di coach Marchesi ha chiuso il Dutch Tournament di Assen (Olanda) all'ottavo posto. La nazionale italiana nella terza giornata di gare, hanno battuto l’Estonia 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-17), dopo aver lottato ieri pomeriggio contro gli Usa (sesta squadra del ranking internazionale), e chiudendo il torneo con una sconfitta - ma molto combattuta - contro i Paesi Bassi per 0-3 (14-25, 24-26, 21-25). La rappresentativa maschile guidata da coach Marcello Marchesi parteciperà agli Europei B a Liberec (Repubblica Ceca) a calendario dal 23 al 26 agosto. 

Il tabellino 

ITALIA - ESTONIA 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-17)

ITALIA: Fiorini 5, Ignoto 7, Dalmasso 7, Nadai 18, Dalpane 10, Orsolini 3, Mangiacapra (L), Burzacchi 2, Issi 1, Cuoghi, Invernizzi 1. All. Marchesi

ESTONIA: Jakobson 6, Matsalu 8, Erreline, X 4, Lumik 5, Liiv 12, Libero (L), Lepik 6, ne. Piirimagi, Metsaste, Robakov. 

Durata set: 19', 22', 23', 21' Tot: 85’

Italia: 12 a, 19 bs, 10 mv, 51 et

Estonia: 7 a, 12 bs, 9 mv, 51 et

Il tabellino

ITALIA - PAESI BASSI 0-3 (14-25, 24-26, 21-25)

ITALIA: Fiorini 2, Ignoto 4, Dalmasso 9, Nadai 5, Burzacchi 5, Orsolini 10, Mangiacapra (L), Issi 1, Dalpane 5, ne. Cuoghi, Invernizzi. All. Marchesi

PAESI BASSI: De Haas 2, Nasari 16, Koning 8, Marseille 4, Goethals 7, Ud Broek 9, Delic (L), Ud End 1, Villagran 1, Hulzenbosch, ne. Hoeksma, Siepel, Signald, Hendrix, Breunesse, Van Zevenbergen, Van Damme (L), Popara, Verschuur. 

Durata set: 21', 30', 27' Tot: 78’

Italia: 13 a, 4 bs, 3 mv, 35 et

Paesi Bassi: 8 a, 11 bs, 10 mv, 32 et

I RISULTATI DEL TORNEO MASCHILE

Venerdì 19 giugno

Italia - Canada 0-3 (11-25, 19-25, 27-29)

Germania-Italia 3-0 (25-9, 25-16, 25-13)

Sabato 20 giugno

Italia- Polonia 0-3 (16-25, 15-25, 17-25)

Stati Uniti - Italia 3-0 (26-24, 25-23, 25-17)

Domenica 21 giugno

Italia-Estonia 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-17)

Italia-Olanda 0-3 (14-25, 24-26, 21-25)

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