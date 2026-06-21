L'Italia Maschile batte l'Estonia e chiude ottava ad Assen
ASSEN (OLANDA)-L’Italia maschile di coach Marchesi ha chiuso il Dutch Tournament di Assen (Olanda) all'ottavo posto. La nazionale italiana nella terza giornata di gare, hanno battuto l’Estonia 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-17), dopo aver lottato ieri pomeriggio contro gli Usa (sesta squadra del ranking internazionale), e chiudendo il torneo con una sconfitta - ma molto combattuta - contro i Paesi Bassi per 0-3 (14-25, 24-26, 21-25). La rappresentativa maschile guidata da coach Marcello Marchesi parteciperà agli Europei B a Liberec (Repubblica Ceca) a calendario dal 23 al 26 agosto.
Il tabellino
ITALIA - ESTONIA 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-17)
ITALIA: Fiorini 5, Ignoto 7, Dalmasso 7, Nadai 18, Dalpane 10, Orsolini 3, Mangiacapra (L), Burzacchi 2, Issi 1, Cuoghi, Invernizzi 1. All. Marchesi
ESTONIA: Jakobson 6, Matsalu 8, Erreline, X 4, Lumik 5, Liiv 12, Libero (L), Lepik 6, ne. Piirimagi, Metsaste, Robakov.
Durata set: 19', 22', 23', 21' Tot: 85’
Italia: 12 a, 19 bs, 10 mv, 51 et
Estonia: 7 a, 12 bs, 9 mv, 51 et
Il tabellino
ITALIA - PAESI BASSI 0-3 (14-25, 24-26, 21-25)
ITALIA: Fiorini 2, Ignoto 4, Dalmasso 9, Nadai 5, Burzacchi 5, Orsolini 10, Mangiacapra (L), Issi 1, Dalpane 5, ne. Cuoghi, Invernizzi. All. Marchesi
PAESI BASSI: De Haas 2, Nasari 16, Koning 8, Marseille 4, Goethals 7, Ud Broek 9, Delic (L), Ud End 1, Villagran 1, Hulzenbosch, ne. Hoeksma, Siepel, Signald, Hendrix, Breunesse, Van Zevenbergen, Van Damme (L), Popara, Verschuur.
Durata set: 21', 30', 27' Tot: 78’
Italia: 13 a, 4 bs, 3 mv, 35 et
Paesi Bassi: 8 a, 11 bs, 10 mv, 32 et
I RISULTATI DEL TORNEO MASCHILE
Venerdì 19 giugno
Italia - Canada 0-3 (11-25, 19-25, 27-29)
Germania-Italia 3-0 (25-9, 25-16, 25-13)
Sabato 20 giugno
Italia- Polonia 0-3 (16-25, 15-25, 17-25)
Stati Uniti - Italia 3-0 (26-24, 25-23, 25-17)
Domenica 21 giugno
Italia-Estonia 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-17)
Italia-Olanda 0-3 (14-25, 24-26, 21-25)