L'Italia Maschile batte l'Estonia e chiude ottava ad Assen

ASSEN (OLANDA)-L’Italia maschile di coach Marchesi ha chiuso il Dutch Tournament di Assen (Olanda) all'ottavo posto. La nazionale italiana nella terza giornata di gare, hanno battuto l’Estonia 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-17), dopo aver lottato ieri pomeriggio contro gli Usa (sesta squadra del ranking internazionale), e chiudendo il torneo con una sconfitta - ma molto combattuta - contro i Paesi Bassi per 0-3 (14-25, 24-26, 21-25). La rappresentativa maschile guidata da coach Marcello Marchesi parteciperà agli Europei B a Liberec (Repubblica Ceca) a calendario dal 23 al 26 agosto.