La World ParaVolley ha ufficializzato le Pool dei Mondiali

ROMA - La World ParaVolley ha ufficializzato le Pool e la formula di gara dei Campionati del Mondo di sitting volley 2026, in programma ad Hangzhou (Cina) in programma dal 10 al 17 luglio. La rassegna iridata, che rappresenta il più importante appuntamento mondiale della disciplina insieme ai Giochi Paralimpici, vedrà al via 16 nazionali maschili e 16 femminili.

L'Italia femminile, bi-campione d'Europa in carica, è stata inserita nella Pool D insieme alle campionesse del mondo del Brasile, alla Francia e alla Thailandia. Un raggruppamento impegnativo per le azzurre, che esordiranno proprio contro una delle nazionali emergenti del panorama internazionale prima di affrontare le transalpine e le sudamericane.

Le azzurre arrivano all'appuntamento iridato dopo le importanti esperienze maturate negli ultimi anni, culminate con la partecipazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024 e con la conferma al vertice continentale. L'obiettivo sarà quello di confermarsi tra le migliori nazionali del mondo e provare a recitare un ruolo da protagonista nella corsa alle medaglie.

Le ultime uscite della nazionale femminile sono state vincenti: la nazionale di Pasquale D’Aniello ha infatti vinto la Golden League e il Torneo di Assen.

Il pass Paralimpico

L'edizione 2026 dei Campionati del Mondo rivestirà un'importanza particolare perché assegnerà i primi pass per i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Le nazionali vincitrici dei tornei maschile e femminile conquisteranno infatti la qualificazione diretta alla rassegna paralimpica statunitense.

La manifestazione si svolgerà presso il World ParaVolley Development Centre di Hangzhou, struttura che ospiterà per la prima volta nella storia un Campionato del Mondo di sitting volley in Cina e le azzurre saranno già sul posto a partire dal 6 luglio dove si alleneranno fino all’inizio del torneo.

I Gironi del mondiale femminile

Pool A: Cina, Iran, Kenya, Ruanda

Pool B: Germania, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi

Pool C: Canada, Ungheria, Slovenia, Giappone

Pool D: Brasile, Italia, Francia, Thailandia

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE

POOL A

10 luglio: Ruanda - Iran (ore 9), Cina - Kenya (ore 19)

11 luglio: Kenya - Iran (ore 13.30), Cina - Ruanda (ore 17.30)

12 luglio: Ruanda - Kenya (ore 10), Iran - Cina (ore 17)

POOL B

10 luglio: Germania - Ucraina (ore 10), Stati Uniti - Paesi Bassi (ore 18.30)

11 luglio: Stati Uniti - Germania (ore 11.30), Paesi Bassi - Ucraina (ore 15.30)

12 luglio: Stati Uniti - Ucraina (ore 13), Germania - Paesi Bassi (ore 15)

POOL C

10 luglio: Canada - Ungheria (ore 12), Slovenia - Giappone (ore 16.30)

11 luglio: Ungheria - Giappone (ore 11), Canada - Slovenia (ore 13)

12 luglio: Slovenia - Ungheria (ore 12), Giappone - Canada (ore 14)

POOL D

10 luglio: Italia - Francia (ore 11), Brasile - Thailandia (ore 14.30)

11 luglio: Brasile - Italia (ore 9), Thailandia - Francia (ore 9.30)

12 luglio: Francia - Brasile (ore 16), Italia - Thailandia (ore 18)

LA PRIMA FASE DELL’ITALIA

10 luglio: Italia-Francia (ore 11)

11 luglio: Brasile-Italia (ore 9)

12 luglio: Italia-Thailandia (ore 18)

L’Italia ai mondiali di sitting volley

La Nazionale femminile italiana è al suo terzo Mondiale. Nel 2018, a Rotterdam, in Olanda, ha conquistato uno storico quarto posto mentre nell’edizione del 2022, che si svolse a Sarajevo, le azzurre misero in archivio il quinto posto. Passando agli Europei, l’Italia è campionessa in carica con due edizioni vinte, le ultime: quella di Caorle, giocata in casa, nel 2023 e quella di Győr, in Ungheria nel 2025, in entrambi i casi chiusi al primo posto. Precedentemente, aveva conquistato un argento nel 2019 a Budapest (Ungheria) e ancora un secondo posto, nel 2021, a Kemer (Turchia) sempre dietro alla Russia. Alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia si piazzò in sesta posizione mentre a Parigi 2024, al quinto.