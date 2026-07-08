L'Italia in Cina per i Mondiali: primo avversario la Francia

HANGZHOU (CINA) - La Nazionale di Sitting Volley Femminile è in Cina per affrontare i Campionati del Mondo. Prima partita per le azzurre nella prima mattina italiana del 10 luglio (ore 5.00) contro la Francia a Hangzhou (Cina) dove il 17 luglio si assegnerà il titolo iridato. La squadra di D'Aniello è inseritanella Pool D, nella quale figurano le transalpine, le campionesse in carica del Brasile e la Thailandia. L’Italia si presenta a questa edizione mondiale da quarta nel ranking dopo Usa, Canada e proprio il Brasile.

La Nazionale femminile italiana è al suo terzo Mondiale. Nel 2018, a Rotterdam, in Olanda, conquistò uno storico quarto posto mentre nell’edizione del 2022, che si svolse a Sarajevo, le azzurre misero in archivio il quinto posto. Passando agli Europei, l’Italia è campionessa in carica con due edizioni vinte, le ultime: quella di Caorle, giocata in casa, nel 2023, e quella di Győr, in Ungheria, nel 2025. In entrambi i casi, l’Italia ha chiuso il torneo al primo posto. Precedentemente, aveva conquistato un argento nel 2019 a Budapest (Ungheria) e, ancora, un secondo posto, nel 2021, a Kemer (Turchia) sempre dietro alla Russia. Alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia si piazzò in sesta posizione mentre a Parigi 2024, al quinto posto.

Il movimento di sitting volley, in Italia, è nato dopo le Paralimpiadi di Londra 2012 quando la disciplina era per lo più ancora sconosciuta.

Le parole del CT Pasquale D'Aniello

« La crescita di questa nazionale nasce prima di tutto dalla qualità delle ragazze, che hanno sempre avuto grandi capacità. Noi abbiamo cercato di aggiungere qualcosa nella lettura del gioco e in alcuni fondamentali, soprattutto il servizio. Il gruppo ha acquisito una forte consapevolezza e sa gestire bene anche i momenti di difficoltà, ma sono convinto che ci siano ancora margini di miglioramento aumentando l'intensità del lavoro in allenamento. La prima medaglia conquistata in Coppa del Mondo di ottobre è stata uno spartiacque importante: ci ha dato fiducia e ha dimostrato che la squadra è cresciuta anche dal punto di vista tattico, riuscendo a esprimersi ad alto livello pure in assenza di un'atleta fondamentale come Francesca Bosio. Il Mondiale in Cina rappresenta una sfida affascinante, contro una delle nazioni di riferimento del sitting volley e in un contesto che metterà alla prova la squadra anche per caldo, umidità e fuso orario. Siamo però consapevoli del lavoro che la Federazione sta facendo per far crescere il movimento e vogliamo farci trovare pronti. L'obiettivo è confermare almeno il quinto posto conquistato alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Qualsiasi risultato migliore sarebbe la conferma del percorso di crescita che questa squadra sta portando avanti ».

Le convocate per il Mondiale

Flavia Barigelli (Astrolabio 2000), Raffaela Battaglia (Villese Volley), Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa), Silvia Biasi (GIS Volley Sacile), Anna Ceccon (Giocoparma), Sara Desini (Pallavolo Olbia), Alessandra Moggio (Ancis Villaricca), Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

Lo staff

Saranno presenti al Mondiale Pasquale D'Aniello (direttore tecnico e primo allenatore), Massimo Beretta (secondo allenatore), Flavio Rocca (scoutman), Flavia Guidotti (preparatrice atletica), Barbara Ledda (fisioterapista), Christian Musenga (medico) e Fabio Marsiliani (team manager).

Il pass paralimpico

L'edizione 2026 dei Campionati del Mondo rivestirà un'importanza particolare perché assegnerà i primi pass per i Giochi di Los Angeles 2028. Le nazionali vincitrici dei tornei maschile e femminile conquisteranno infatti la qualificazione diretta alla rassegna paralimpica statunitense.

La manifestazione si svolgerà al World ParaVolley Development Centre di Hangzhou, struttura che ospiterà, per la prima volta nella storia, un Campionato del Mondo di sitting volley. Le azzurre sono già in Asia dal 6 luglio dove si stanno allenando in vista dell’esordio contro la Francia.

I GIRONI DEL MONDIALE FEMMINILE

Pool A: Cina, Iran, Kenya, Ruanda

Pool B: Germania, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi

Pool C: Canada, Ungheria, Slovenia, Giappone

Pool D: Brasile, Italia, Francia, Thailandia

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE

POOL A

10 luglio: Ruanda - Iran, Cina - Kenya

11 luglio: Kenya - Iran, Cina - Ruanda

12 luglio: Ruanda - Kenya, Iran - Cina

POOL B

10 luglio: Germania - Ucraina, Stati Uniti - Paesi Bassi

11 luglio: Stati Uniti - Germania, Paesi Bassi - Ucraina

12 luglio: Stati Uniti - Ucraina, Germania - Paesi Bassi

POOL C

10 luglio: Canada - Ungheria, Slovenia - Giappone

11 luglio: Ungheria - Giappone, Canada - Slovenia

12 luglio: Slovenia - Ungheria, Giappone - Canada

POOL D

10 luglio: Italia - Francia, Brasile - Thailandia

11 luglio: Brasile - Italia, Thailandia - Francia

12 luglio: Francia - Brasile, Italia - Thailandia

LA PRIMA FASE DELL’ITALIA

10 luglio: Italia-Francia (ore 11.00 - ore 5.00 in Italia)

11 luglio: Brasile-Italia (ore 9.00 - ore 3.00 in Italia)

12 luglio: Italia-Thailandia (ore 18 - ore 12.00 in Italia)