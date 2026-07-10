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venerdì 10 luglio 2026
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Mondiali Femminili: l'Italia supera la Francia all'esordio

Mondiali Femminili: l'Italia supera la Francia all'esordio

La formazione di coach Pasquale D’Aniello domina il match di apertura impondosi con un larghissimo 3-0 (25-12, 25-9, 25-6) alle transalpine. Azzurre di nuovo in campo nella notte italiana (ore 3.00) contro le campionesse del Mondo del Brasile
3 min
TagsSitting VolleyMondialiHangzhou

HANGZHOU (CINA)- Mondiale di sitting volley femminile, le azzurre partono forte al World ParaVolley Development Centre di Hangzhou (Cina). L’Italia di coach Pasquale D’Aniello vince la gara d’esordio contro la Francia con il risultato netto di 3-0 (25-12, 25-9, 25-6). Una differenza tecnica importante quella vista in campo tra le due formazioni, soprattutto in battuta, fondamentale nel quale l’Italia ha dominato il match con 22 ace, 6 dei quali di Roberta Pedrelli. Top scorer, proprio Pedrelli con 13 punti e il 67% in attacco. Prossimo appuntamento, contro il Brasile, nella notte tra il 10 e l’11 luglio, alle ore 3 italiane. 

Il match parte abbastanza equilibrato (5-4 per l’Italia e poi 6-6). Poi le azzurre firmano un piccolo strappo con Ceccatelli in battuta (9-6). L’attacco di Anna Ceccon lungo linea vale il +8 (17-9) e a chiudere il primo set è un ace di Pedrelli 25-12. Nel secondo set, le ragazze di Pasquale D’Aniello si portano subito avanti 7-2. Il +10 dell’Italia è un gioco a rete vinto da Giulia Bellandi e il secondo parziale scivola via fino al 25-9 senza storia. Anche nel terzo set, azzurre avanti fin da subito (5-1). L’ultimo punto del match lo fa Sara Desini da posto 4 con un diagonale preciso e potente dopo una bella difesa di squadra. 

Il tabellino

ITALIA - FRANCIA 3-0 (25-12, 25-9, 25-6)

ITALIA: Bellandi 4, Pedrelli 13, Ceccatelli 2, Cirelli 2, Battaglia 7, Ceccon 6, Biasi (L), Barigelli 1, Desini 2, Sarzi 8, Moggio 4. All. D’Aniello

FRANCIA: Faimali - Mager 3, Addou 1, Hikutini 1, Agbodjan 5, Rigal, Garcia 4, Thouelin, Galant 1, Medjaheri, ne Ligner (L), All. Escala

Durata set: 17’, 20’, 19’ Tot: 56'

Italia: 22 a, 5 bs, 7 mv, 10 et

Francia: 2 a, 8 bs, 6 mv, 36 et

I GIRONI DEL MONDIALE FEMMINILE

Pool A: Cina, Iran, Kenya, Ruanda

Pool B: Germania, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi

Pool C: Canada, Ungheria, Slovenia, Giappone

Pool D: Brasile, Italia, Francia, Thailandia

LA PRIMA FASE DELL’ITALIA

Italia-Francia 3-0 (25-12, 25-9, 25-6) 

11 luglio: Brasile-Italia (ore 9.00 - ore 3.00 in Italia)

12 luglio: Italia-Thailandia (ore 18 - ore 12.00 in Italia)

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