Mondiali Femminili: l'Italia supera la Francia all'esordio
HANGZHOU (CINA)- Mondiale di sitting volley femminile, le azzurre partono forte al World ParaVolley Development Centre di Hangzhou (Cina). L’Italia di coach Pasquale D’Aniello vince la gara d’esordio contro la Francia con il risultato netto di 3-0 (25-12, 25-9, 25-6). Una differenza tecnica importante quella vista in campo tra le due formazioni, soprattutto in battuta, fondamentale nel quale l’Italia ha dominato il match con 22 ace, 6 dei quali di Roberta Pedrelli. Top scorer, proprio Pedrelli con 13 punti e il 67% in attacco. Prossimo appuntamento, contro il Brasile, nella notte tra il 10 e l’11 luglio, alle ore 3 italiane.
Il match parte abbastanza equilibrato (5-4 per l’Italia e poi 6-6). Poi le azzurre firmano un piccolo strappo con Ceccatelli in battuta (9-6). L’attacco di Anna Ceccon lungo linea vale il +8 (17-9) e a chiudere il primo set è un ace di Pedrelli 25-12. Nel secondo set, le ragazze di Pasquale D’Aniello si portano subito avanti 7-2. Il +10 dell’Italia è un gioco a rete vinto da Giulia Bellandi e il secondo parziale scivola via fino al 25-9 senza storia. Anche nel terzo set, azzurre avanti fin da subito (5-1). L’ultimo punto del match lo fa Sara Desini da posto 4 con un diagonale preciso e potente dopo una bella difesa di squadra.
Il tabellino
ITALIA - FRANCIA 3-0 (25-12, 25-9, 25-6)
ITALIA: Bellandi 4, Pedrelli 13, Ceccatelli 2, Cirelli 2, Battaglia 7, Ceccon 6, Biasi (L), Barigelli 1, Desini 2, Sarzi 8, Moggio 4. All. D’Aniello
FRANCIA: Faimali - Mager 3, Addou 1, Hikutini 1, Agbodjan 5, Rigal, Garcia 4, Thouelin, Galant 1, Medjaheri, ne Ligner (L), All. Escala
Durata set: 17’, 20’, 19’ Tot: 56'
Italia: 22 a, 5 bs, 7 mv, 10 et
Francia: 2 a, 8 bs, 6 mv, 36 et
I GIRONI DEL MONDIALE FEMMINILE
Pool A: Cina, Iran, Kenya, Ruanda
Pool B: Germania, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi
Pool C: Canada, Ungheria, Slovenia, Giappone
Pool D: Brasile, Italia, Francia, Thailandia
LA PRIMA FASE DELL’ITALIA
Italia-Francia 3-0 (25-12, 25-9, 25-6)
11 luglio: Brasile-Italia (ore 9.00 - ore 3.00 in Italia)
12 luglio: Italia-Thailandia (ore 18 - ore 12.00 in Italia)