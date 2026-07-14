L'Italia di Marchesi prepara la  Nerulum Cup

La Nerulum Cup è una manifestazione organizzata dalla società Rotonda Volley. Dopo le prime sei edizioni disputate tra il 2014 e il 2019, il torneo torna quest'anno con la sua settima edizione e vedrà la partecipazione, oltre alla Nazionale italiana, anche delle rappresentative di Spagna, Gran Bretagna e Kosovo. La manifestazione è un importante veicolo di promozione sportiva e turistica del territorio lucano ed è inserita all'interno della Rotonda Food-Wellness Week, a valorizzazione delle eccellenze della Basilicata, con iniziative dedicate alla scoperta del Parco Nazionale del Pollino, del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche locali.

GLI 11 CONVOCATI

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Tommaso Cuoghi (Modena Volley); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Davide Dalpane, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano); Davide Nadai (GIS Volley Sacile).