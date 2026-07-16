Mondiali Femminili: l'Italia in finale per il quinto posto, battuta l'Iran

HANGZHOU (CINA)- Dopo la sconfitta di ieri nei quarti di Finale contro gli Stati Uniti , pronto riscatto delle azzurre di Pasquale D'Aniello che nella semifinale del mini torneo per il quinto posto ai Mondiali di Hangzhou in corso di svolgimento in Cina, ha superato per 3-1 l’Iran (18-25, 25-23, 25-16, 25-23) l’Iran. Dopo aver sofferto in avvio di gara, recuperato e, infine, affondato i colpi che servivano per avere la meglio contro una squadra sicuramente ostica e dalle buone doti di gioco ed individualità. Ottima gara di squadra, in doppia cifra Battaglia, Pedrelli e Ceccatelli, con Sarzi Amadè top scorer con 17 punti. Per l’Italia di coach Pasquale D’Aniello, ottima gara, a muro in particolare (12-7). Prossimo match per conquistare il 5° posto, venerdì 17 luglio alle ore 9 italiane, contro l’Ucraina.

L'avvio è equilibrato e la 3 dell'Italia trova un angolino lungo e profondo che vale il 3-2. L'Iran, però, cambia ritmo e piazza un parziale importante, portandosi sul 9-3 e costringendo coach D'Aniello al time out. Le padrone di casa mantengono il controllo del gioco e arrivano al secondo time out tecnico avanti 16-8. Al rientro in campo è la 4 dell'Iran a firmare il 17° punto delle medio-orientali. L'Italia prova a riavvicinarsi fino al 20-14, ma nel finale un'invasione a muro fischiata a Bellandi, contestata dalle azzurre, porta il punteggio sul 24-18. L'Iran chiude il set nell'azione successiva.

Nel secondo set, la reazione dell'Italia è immediata. Le azzurre scappano sul 5-7 e conducono un set equilibrato, arrivando avanti 19-20. Nel finale la 2 dell'Italia mette a terra il pallone del 23 pari, prima che la 13 dell'Iran spari fuori l'attacco decisivo: l'Italia si prende il parziale 23-25 e ristabilisce la parità sull'1-1.

Le azzurre partono fortissimo nel terzo parziale, volando subito sullo 0-5 e poi sul 4-8. L'attacco della 13 dell'Italia è una botta che il muro iraniano non riesce a contenere e vale il 10-17. L'Italia continua a difendere con grande efficacia e un'azione spettacolare si conclude con un'invasione dell'Iran. Il dominio azzurro prosegue fino al definitivo 16-25.

Nell’ultimo set, è ancora l'Italia a partire meglio e la 4 dell'Italia firma il 7-3 su un'apertura di gioco di Bellandi. La 9 dell'Iran accorcia sul 10-6, ma le azzurre ritrovano l'equilibrio sul 12-12 e un muro di Bellandi sulla 3 iraniana vale il sorpasso. Da lì l'Italia prende definitivamente in mano il match, allungando fino al 15-21 grazie a una difesa solida che costringe spesso l'Iran all'errore. La 13 dell'Italia mette a terra un attacco dal centro per il 17-23, ma le padrone di casa non mollano: la 3 iraniana trova un intelligente attacco di seconda, l'Italia chiama time out sul 20-23 e la 9 dell'Italia conquista il match point sul 20-24. La 4 dell'Iran annulla il primo, poi un errore in attacco della 4 dell'Italia riporta le asiatiche a -1. A chiudere definitivamente la sfida è Bellandi, che di seconda intenzione sorprende la difesa iraniana per il definitivo 23-25.

Le parole del tecnico Pasquale D'Aniello

« Non era facile preparare questa gara, ben consapevoli che la finale sarà Brasile-Stati Uniti, ossia le uniche due squadre che ci hanno battuto in questo Mondiale. Il match ha risentito di un'ora e mezza di ritardo, al netto di questo, non siamo partiti benissimo, ma devo dire che la reazione del secondo set, molto tirato, è stata importante. Poi abbiamo avuto un po' paura nel finale, paura di chiudere il match e abbiamo fatto recuperare punti alle iraniane ma non siamo stati mai fuori controllo. Sono contento, dopo la sconfitta di ieri, la gara di oggi, giocata con questa attenzione dall'inizio alla fine e con questa veemenza è stata un'ottima cosa e credo sia stata la dimostrazione che queste ragazze hanno grandi margini di miglioramento, bisogna capire come la squadra sarà in grado di assorbire queste novità per far sì che questo percorso sia sempre più virtuoso e magari vincente ».

Le parole di Asia Sarzi Amadè

« È uscito un grande carattere, è stata la mia prima partita giocata intera, quindi avevo voglia di vincere, voglia di giocare, di dimostrare che potevo meritarmi il campo e le mie compagne mi hanno dato un sostegno importante, quindi sono molto contenta della prestazione. Ci stiamo allenando, stiamo studiando l'Ucraina, i loro conflitti in ricezione, come battono, come difendono e abbiamo tanta voglia di guadagnarci il quinto posto ».

Il tabellino

IRAN - ITALIA 1-3 (25-18, 23-25, 16-25, 23-25)

IRAN: Jahani 7, Nejatiaref 14, Abbasi 10, Heidari 13, Khalilzadeh 16, Maleki 4, Fallahi (L), Kalhori Jamaldoust, Nazeri, ne. Panjehbashi. All. Iranmanesh

ITALIA: Battaglia 11, Ceccon 6, Bellandi 9, Pedrelli 15, Ceccatelli 12, Cirelli 1, Biasi (L), Sarzi Amadè 17, ne Moggio, Desini, Barigelli. All. D’Aniello

Durata: 24’, 27’, 31’, 34’ Tot: 106’

Iran: 6 a, 3 bs, 7 mv, 26 et

Italia: 9 a, 6 bs, 12 mv, 27 et

I GIRONI DEL MONDIALE FEMMINILE

Pool A: Cina, Iran, Kenya, Ruanda

Pool B: Germania, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi

Pool C: Canada, Ungheria, Slovenia, Giappone

Pool D: Brasile, Italia, Francia, Thailandia

LA PRIMA FASE DELL’ITALIA

Italia-Francia 3-0 (25-12, 25-9, 25-6)

Brasile-Italia 3-0 (25-19, 25-17, 25-18)

Italia-Thailandia 3-0 (25-19, 25-11, 25-5)

IL RISULTATO DEGLI OTTAVI DI FINALE

Italia- Slovenia 3-0 (25-13, 25-22, 25-15)

IL RISULTATO DEI QUARTI DI FINALE

Usa - Italia 3-1 (25-14, 15-25, 25-14, 25-19)

IL RISULTATO DELLA SEMIFINALE 5°/6° POSTO

Iran - Italia 1-3 (25-18, 23-25, 16-25, 23-25)