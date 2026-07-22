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I convocati di Marcello Marchesi per gli Europei B maschili

I convocati di Marcello Marchesi per gli Europei B maschili

12 azzurri si ritroveranno dal 18 agosto presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano per uno stage di preparazione in vista della rassegna continentale di Brno che andrà in scena dal 23 al 26 agosto
1 min
TagsEuropei MaschiliD'Aniellobrno

ROMA-Europei B di Sitting Volley maschili, ecco i convocati. Su indicazione del direttore tecnico Pasquale D'Aniello e del primo allenatore Marcello Marchesi, gli azzurri si ritroveranno dal 18 agosto presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano per uno stage di preparazione in vista dei Campionati Europei di Division B, in programma a Brno (Repubblica Ceca) dal 23 al 26 agosto. 

I 12 CONVOCATI

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Davide Dalpane, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Federico Fiorini (CUS Verona); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano); Davide Nadai (GIS Volley Sacile).

LO STAFF

Saranno presenti allo stage Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Alberto Maria Nicoli (scoutman), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Antonella Iemma (fisioterapista), Mauro Guicciardi (medico) e Matteo De Robertis (team manager).

 

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