Il sitting volley fra le discipline della Notte Bianca di Sora
Fra le oltre ltre 300 le postazioni allestite da Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione sportive e associazioni del territorio, anche un campo per la disciplina paralimpica nel quale si sono cimentati centinaia di atleti diversamente abili e normodotati
SORA (FROSINONE)- L’inclusività e gli sport dedicati agli atleti paralimpici hanno fatto parte del grande progetto della Notte Bianca dello Sport di Sora, oceanica manifestazione che sabato 12 settembre ha trasformato una città ‘normale’ in una immensa, sconfinata palestra a cielo aperto. Oltre 300 le postazioni allestite da Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione sportive e associazioni sportive del territorio, circa 3000 atleti e oltre 100 attività sportive, alla presenza di grandi campioni dello Sport, organizzata dall’Associazione dall' 03039 Ducato, con l’egida ed i patrocini del Ministro per lo Sport e i Giovani, del Coni Lazio, della Regione Lazio, del Comune di Sora e della Provincia di Frosinone. Uno spazio nel centro della città è stato dedicato al sitting volley dove le associazioni del territorio hanno, dalle 17 alle 24.00 organizzato match integrati ai quali hanno partecipato atleti della disciplina e persone che, incuriosite hanno voluto provare la pallavolo giocata da seduti.
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