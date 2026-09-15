Il Ministro Tajani ha nominato le azzurre Ambasciatrici della Diplomazia
ROMA- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha conferito ieri, in occasione della terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo svoltasi ieri alla Farnesina, il prestigioso riconoscimento Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport alla nazionale femminile di sitting volley campionessa d'Europa.
Ad accompagnare le azzurre erano presenti il presidente federale Giuseppe Manfredi e il vicepresidente Massimo Sala.
Nel corso della cerimonia ha nominato inoltre i nuovi Ambasciatori della Diplomazia dello Sport, individuati tra alcune delle principali eccellenze dello sport italiano.
La nomina delle azzurre rappresenta un importante riconoscimento per i risultati ottenuti e, soprattutto, per i valori che le azzurre rappresentano: inclusione, determinazione, spirito di squadra e capacità di promuovere attraverso lo sport l’immagine e i valori dell’Italia nel mondo.
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