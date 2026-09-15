Il Ministro Tajani ha nominato le azzurre Ambasciatrici della Diplomazia

ROMA- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha conferito ieri, in occasione della terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo svoltasi ieri alla Farnesina, il prestigioso riconoscimento Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport alla nazionale femminile di sitting volley campionessa d'Europa.

Ad accompagnare le azzurre erano presenti il presidente federale Giuseppe Manfredi e il vicepresidente Massimo Sala.