La nazionale maschile dal 1° al 4 ottobre a Campi Bisenzio
CAMPI BISENZIO (FIRENZE)-Prosegue il lavoro della Nazionale maschile di sitting volley, che dopo il collegiale di Formia è pronta a ritrovarsi per un nuovo appuntamento di preparazione. Gli azzurri del di Marcello Marchesi saranno impegnati dal 1° al 4 ottobre a Campi Bisenzio (FI), dove prenderanno parte a uno stage con la Nazionale della Serbia.
Gli atleti convocati
Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Mattia Cordioli, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti* (Scuola di Pall. Fermana); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Paolo Mangiacapra, Michele Emanuele Di Ielsi*, Victor Palazzolo* (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano); Davide Nadai (Gis Volley Sacile).
*dal 02/10
Lo staff azzurro
Marcello Marchesi (Primo Allenatore); Angela Galli (Secondo Allenatore); Valter Agnelli (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Matteo De Robertis (Team Manager).
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