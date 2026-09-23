La nazionale maschile dal 1° al 4 ottobre a Campi Bisenzio

Gli azzurri del di Marcello Marchesi, che hanno appena comletato il raduno di Formia, si trasferiranno in Toscana dove prenderanno parte a uno stage con la Nazionale della Serbia
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1 min

Pubblicato il 23.09.2026, 10:46 (Aggiornato il 23.09.2026, 10:53)

Nazionale MaschileSitting VolleyMarchesiCampi Bisenzio

CAMPI BISENZIO (FIRENZE)-Prosegue il lavoro della Nazionale maschile di sitting volley, che dopo il collegiale di Formia è pronta a ritrovarsi per un nuovo appuntamento di preparazione. Gli azzurri del di Marcello Marchesi saranno impegnati dal 1° al 4 ottobre a Campi Bisenzio (FI), dove prenderanno parte a uno stage con la Nazionale della Serbia.

Gli atleti convocati

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Mattia Cordioli, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti* (Scuola di Pall. Fermana); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Paolo Mangiacapra, Michele Emanuele Di Ielsi*, Victor Palazzolo* (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano); Davide Nadai (Gis Volley Sacile).

*dal 02/10

Lo staff azzurro

Marcello Marchesi (Primo Allenatore); Angela Galli (Secondo Allenatore); Valter Agnelli (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Matteo De Robertis (Team Manager). 

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