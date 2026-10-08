La nazionale maschile in ritiro a Col San Martino 

Il CT Marcello Marchesi ha convocato 13 giocatori per uno stage di allenamenti che si svolgerà in provincia di Treviso da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre
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2 min

Pubblicato il 08.10.2026, 12:50

Col San MartinoNazionale MaschileMarchesi

COL SAN MARTINO-FARRA DI SOLIGO (TREVISO)-Dopo il raduno di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, è tempo per la nazionale maschile di sitting volley allenata da Marcello Marchesi di ritrovarsi per un’altra importante quattro giorni di lavoro, presso la Palestra Comunale di Col San Martino – Farra di Soligo (TV), che inizierà venerdì 16 e terminerà lunedì 19 ottobre. 

La Nazionale maschile potrà così preparare il primo impegno ufficiale della stagione: la Bronze League che si disputerà dal 20 al 22 novembre a Trieste. 

I convocati

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi dal 17/10 (Volley Club Cesena); Mattia Cordioli, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti dal 17 al 18/10, Roberto Dalmasso fino al 18/10 (FIPAV); Tommaso Cuoghi (Modena Volley); Emanuele Di Ielsi, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai, Victor Palazzolo dal 17 al 18/10 (Nola Città Dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini fino al 18/10 (ASD Fiano Romano).

Lo staff

Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Carmelo Longo (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Matteo De Robertis (Team Manager).

 

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