D'Aniello e Marchesi hanno scelto i convocati per la Bronze Nations League

Gli azzurri del sitting volley si ritroveranno in Friuli Venezia Giulia da mercoledì 18. L'evento sarà in programma a Trieste da venerdì 20 a domenica 22 novembre 
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Pubblicato il 09.11.2026, 16:53

Nazionale SittingD'AnielloBronze Nations League

TRIESTE-Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali di sitting volley Pasquale D’Aniello e il primo allenatore della nazionale maschile Marcello Marchesi hanno reso noti gli undici atleti che prenderanno parte alla Bronze Nations League; evento in programma a Trieste da venerdì 20 a domenica 22 novembre. Gli azzurri si ritroveranno in Friuli Venezia Giulia, presso il Trieste Campus, nella giornata di mercoledì 18. 

Gli atleti convocati

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Mattia Cordioli, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Emanuele Michele Di Ielsi, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano).

Lo staff

Marcello Marchesi (primo allenatore); Angela Galli (secondo allenatore); Mauro Guicciardi (medico); Antonella Iemma (fisioterapista); Stefano Tomarchio (preparatore atletico); Alberto Maria Nicoli (scoutman); Matteo De Robertis (team manager). 

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