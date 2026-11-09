D'Aniello e Marchesi hanno scelto i convocati per la Bronze Nations League
TRIESTE-Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali di sitting volley Pasquale D’Aniello e il primo allenatore della nazionale maschile Marcello Marchesi hanno reso noti gli undici atleti che prenderanno parte alla Bronze Nations League; evento in programma a Trieste da venerdì 20 a domenica 22 novembre. Gli azzurri si ritroveranno in Friuli Venezia Giulia, presso il Trieste Campus, nella giornata di mercoledì 18.
Gli atleti convocati
Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Mattia Cordioli, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Emanuele Michele Di Ielsi, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano).
Lo staff
Marcello Marchesi (primo allenatore); Angela Galli (secondo allenatore); Mauro Guicciardi (medico); Antonella Iemma (fisioterapista); Stefano Tomarchio (preparatore atletico); Alberto Maria Nicoli (scoutman); Matteo De Robertis (team manager).
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