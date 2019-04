Volley: Superlega, Padova blocca Trento, si va alla 'bella'

PADOVA- La Kioene blocca Trento costringendo i Campioni del mondo in carica a giocarsi l’accesso alle Semifinali in Gara 3. In poco più di 90 minuti, i patavini sfruttano la difficile giornata dell’Itas, priva dell’infortunato Kovacevic. La regia di Travica (eletto MVP) e uno stratosferico Volpato spingono i bianconeri verso un’impresa che vale la “bella” di sabato 13 aprile.

LA CRONACA DEL MATCH-

Trento schiera Van Garderen dall’inizio. Padova scende in campo con il sestetto della scorsa settimana in occasione di Gara 1.

Avvio equilibrato, con Giannelli ispirato al servizio e Torres molto positivo in attacco (9-8). Il primo time out arriva sull’11-8. La Kioene continua ad amministrare fino a quando il muro di Giannelli su Barnes consegna il 19-18 all’Itas con coach Baldovin a chiedere pausa di gioco. Sul 22 pari, Louati e Polo ottengono il primo set ball. Al ritorno in campo, Barnes chiude 25-22.

Ancora un buon avvio per i padroni di casa, che sfruttano un errore in attacco di Trento per allungare 7-5. L’Itas sfrutta bene Vettori che riesce a mettere a terra i palloni necessari per l’aggancio (8-8) ma sono Barnes e Louati l’arma in più per i patavini, che vanno al time out avanti 12-9. Con Cavuto al posto di Van Garderen, Trentino prova ad avvicinarsi ed è con il servizio sulla rete di Torres e l’ace di Russel che gli ospiti pareggiano (17-17). Lunghi minuti di attesa sul Video Check che assegna il 22-23 a Trento tra le proteste del pubblico per il pallone coperto da un piede sulla traiettoria del colpo. Si va ai vantaggi ed è ancora il Video Check a decretare la decisione: il servizio di Torres è in campo e Padova chiude 26-24.

Inizio di terzo set con doppio rosso sventolato a Giannelli e Volpato per un battibecco sotto rete (5-4). Padova approfitta del momento di confusione di Trento per realizzare il doppio ace dell’8-4 con Volpato. Vettori prova ancora a recuperare, ma è un ace di Padova (Louati) a costringere coach Lorenzetti a chiamare i suoi in panca (12-8). Immediata la reazione dell’Itas che grazie a un attentissimo muro recupera 12-11. Sul 22-19 la Kioene sbaglia due attacchi ma a togliere ogni possibilità di recupero è Louati che grazie al mani out del 25-22 chiude set e match.

I PROTAGONISTI-

Valerio Baldovin (Allenatore Kioene Padova)- « I ragazzi hanno giocato un’ottima partita e di sicuro il fattore campo ha dato un contributo. Siamo stati bravi ad approfittare della mancanza di un giocatore del calibro di Kovacevic ma non era semplice. Trento vorrà dare il massimo per chiudere la serie, ma sono fierodel modo con cui i ragazzi hanno affrontato questo match davanti a un pubblico straordinario ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Pur non giocando bene stasera siamo arrivati in tutti i set molto vicini a Padova in termini di punteggio. Abbiamo sprecato qualche occasione e abbiamo incassato break evitabili. Per questi motivi credo si debba guardare ciò che abbiamo fatto e non quello che non abbiamo fatto. Conosciamo la difficoltà dei Play Off: già contro Monza abbiamo notato che qualcosa nel gioco si era inceppato. Dobbiamo lavorare per fare meglio di oggi ».

IL TABELLINO-

KIOENE PADOVA - ITAS TRENTINO 3-0 (25-22, 26-24, 25-22)

KIOENE PADOVA: Travica 2, Louati 11, Polo 7, Torres 11, Barnes 9, Volpato 11, Bassanello (L), Lazzaretto 0, Danani La Fuente (L), Cottarelli 0. N.E. Premovic, Sperandio, Cirovic. All. Baldovin.

ITAS TRENTINO: Giannelli 3, Van Garderen 1, Candellaro 3, Vettori 12, Russell 12, Lisinac 6, De Angelis (L), Grebennikov (L), Codarin 1, Nelli 0, Cavuto 2. N.E. Kovacevic, Daldello. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Tanasi, Sobrero.

NOTE – Spettatori: 3.251, incasso: 40,646 euro, durata set: 31', 34', 28'; tot: 93'.

MVP: Dragan Travica (Kioene Padova)