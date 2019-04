Volley: Superlega, martedì sera partono le Semifinali Play Off

ROMA- Il torneo più bello del mondo entra nella fase calda. Le migliori quattro formazioni del Campionato italiano si stanno per giocare l’accesso alla Finalissima Scudetto al meglio delle cinque partite. Martedì 16 aprile alle 20.30 la Sir Safety Conad Perugia ospiterà la Azimut Leo Shoes Modena per gara 1 in diretta su RAI Sport. Alla stessa ora giocheranno Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova.

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena. Su 20 precedenti i Block Devils si sono imposti 7 volte, gli emiliani 13. La Finale Scudetto 2015/16 fu dominata in 3 match da Modena, quest’anno si sono fatti valere gli umbri sia in Regular Season che in Del Monte® Coppa Italia. Alla vigilia, Bernardi dovrà decidere quale formazione schierare in attesa delle decisioni federali. Commutata intanto la squalifica a Ricci. Con Lanza a – 10 punti dai 2600 la Sir deve stringere i denti e trova 3 ex: Anzani, Zaytsev e Kaliberda, quest’ultimo a 1 attacco vincente dai 1000 in carriera. Gli ospiti, reduci dalle prove di forza con Milano, puntano sulla freschezza atletica grazie al turno di riposo.

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova. Sono 64 i faccia a faccia tra i due team, con un bilancio di 31 successi gialloblù e 33 biancorossi. Quest’anno i cucinieri hanno prevalso sull’Itas in Regular Season e in Coppa Italia, ma hanno perso la Finale del Mondiale per Club. Ben 8 i precedenti ai Play Off con 5 vittorie della Lube, di cui 4 in Finale, e 3 successi degli ospiti in Semifinale. Trento canalizza le energie per inseguire un triplete dopo le imprese al Mondiale per Club e in CEV Cup. Reduci dal passo falso a Padova in gara 2 dei Quarti, gli uomini di Lorenzetti sono stati bravi a rialzarsi grazie una prova a trazione anteriore con protagonisti Kovacevic (a 1 gara dalle 200 in carriera) e Russell (a – 17 punti dai 1500 in carriera). Buon momento per i cucinieri, vittoriosi in 2 match su Verona e pronti a farsi valere nella Finale di Champions a Berlino.

LE DUE SFIDE-

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – AZIMUT LEO SHOES MODENA-

Precedenti: 20 (7 successi Perugia, 13 successi Modena)

Precedenti in questo Campionato: 3 volte in Regular Season con 2 successi Perugia (3-1 all’andata 1-3 al ritorno), 1 volta in Semifinale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Perugia 3-0).

Precedenti nei Play Off: 3 precedenti nei Play Off Scudetto, in Finale 2015/16 (3 successi Modena).

EX: Simone Anzani a Perugia nel 2017-2018, Denys Kaliberda a Perugia nel 2015-2016, Ivan Zaytsev a Perugia (Sir Umbria Volley) dal 2016 al 2018.

A CACCIA DI RECORD

In Carriera: Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Sjoerd Hoogendoorn – 18 punti ai 2000, Filippo Lanza – 10 punti ai 2600 (Sir Safety Conad Perugia); Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100, Denys Kaliberda -1 attacco vincente ai 1000 e – 3 muri vincenti ai 100, Daniele Mazzone – 11 attacchi vincenti ai 1000 (Azimut Leo Shoes Modena).

Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia)- « Con Modena sarà una Semifinale durissima e tesissima. Loro hanno avuto tempo in questa settimana di allenarsi e di preparare bene. Noi ci siamo e ce la giochiamo. Iniziamo in casa nostra martedì, siamo pronti e metteremo tutto quello che abbiamo in campo ».

Julio Velasco (Allenatore Azimut Leo Shoes Modena)- « Non entro sui fatti di Perugia: come sempre mi auguro che ci siano i giocatori della squadra avversaria, non spero mai che manchi qualcuno per squalifica o infortunio. Noi dovremo pensare a noi, tutto qui, pensare a giocare una grande partita contro una grande squadra, è stata una settimana strana, senza match in mezzo, abbiamo tantissima voglia di fare qualcosa di grande. È fondamentale iniziare a ritmo altissimo, io ne ho viste di tutti colori nei Play Off, saranno partite ognuna con una storia diversa e imprevedibile ».

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Precedenti: 64 (31 successi Trento, 33 successi Civitanova)

Precedenti in questo Campionato: 4 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Civitanova (3-2 all’andata e 1-3 al ritorno), 1 volta in Finale Mondiale per Club (1 successo Trento 1- 3), 1 volta in Semifinale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Civitanova 2-3).

Precedenti nei Play Off: 8 precedenti nei Play Off Scudetto, in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

EX: Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018, Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al 2012 e nel 2013-2014.

A CACCIA DI RECORD

In Carriera: Simone Giannelli – 9 punti ai 600, Uros Kovacevic – 1 partita giocata alle 200, Aaron Russell – 17 punti ai 1500 e – 5 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Robertlandy Simon – 3 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

Davide Candellaro (Itas Trentino)- « Cercheremo di giocarci questa serie con Civitanova a viso aperto, cominciando già da gara 1. Rispetto alle ultime partite giocate dovremo cercare di essere un po’ più sciolti, dimenticando che ognuna di queste vale molto. Affrontare gli impegni senza pensare troppo a quello che valgono potrebbe farci bene, soprattutto contro un avversario che sa mettere molta pressione come la Cucine Lube ».

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Sarà una serie di sfide impegnative contro Trento, una squadra che ha dimostrato grande valore e che ha fatto ottimi risultati nel corso di questa stagione. Iniziamo gara 1 pronti e con grande voglia di fare risultato anche se bisognerà pensare una partita alla volta. Il primo impegno sarà come sempre è stato contro Trento una grande battaglia e se vorremo superare la serie dovremo vincere almeno una volta a casa loro. Ma noi, come loro, siamo abituati a questo tipo di gare indipendentemente da dove si gioca. Il campo quest’anno ha detto che contro trento abbiamo vinto tre volte e persa una: sono sempre state gare combattute, e non trovo differenze enormi. Certamente entrambe le formazioni si portano dietro le proprie idee di gioco, ma ogni gara Play Off andrà anche interpretata al momento, quindi sono convinto che alla fine la differenza la farà la qualità del gioco, e come verranno fatte tecnicamente le cose ».

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 1 SEMIFINALI PLAY OFF-

Martedì 16 aprile 2019, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena Arbitri: La Micela-Tanasi

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Simbari-Goitre