Volley: Superlega, Nikola Grbic non è più l'allenatore di Verona

VERONA- Si separano, dopo tre stagioni, le strade del tecnico Nikola Grbic e della Blu Volley Verona. La società scaligera ha comunicato che le parti hanno deciso di separarsi consensualmente. Il presidente Stefano Magrini ha tenuto a ringraziare personalmente il tecnico serbo per quanto ha fatto in questi anni per il team gialloblu .

« A nome di tutta la società voglio ringraziare Nikola per quanto fatto sulla panchina gialloblù. Sono stati due anni e mezzo ricchi di emozioni, che hanno contribuito a far crescere il nome di Verona nel mondo della pallavolo. Dopo attente valutazioni, abbiamo preferito proseguire in un’altra direzione, dando inizio ad un nuovo ciclo che però non cambia le ambizioni della nostra società, proiettate a portare in alto questa città e questa squadra nel pianeta volley ».