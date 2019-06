L'opposto iraniano Amir Ghafour è della Lube

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)-Terzo colpo di mercato in pochi giorni per la Cucine Lube Civitanova: l’opposto iraniano Amir Ghafour vestirà la maglia dei campioni d’Italia e d’Europa. Classe 1991 (compirà 28 anni proprio giovedì prossimo) per 202 cm di altezza, arriva in biancorosso dopo aver disputato la sua prima stagione in Italia con il Vero Volley Monza. Atleta di grande esperienza a livello internazionale grazie alle tante gare disputate con la maglia della Nazionale iraniana, tra cui le Olimpiadi di Rio 2016, il Mondiale 2018 e, arrivando ai nostri giorni, la recentissima vittoria sull’Italia (3-1) nel primo weekend di VNL in Cina, Ghafour ha siglato un accordo annuale con il Club cuciniero.

L’arrivo di Ghafour, dunque, completa il reparto opposti della Cucine Lube Civitanova 2019-2020 che già poteva contare sull’ingaggio del giovane talento lussemburghese Rychlicki.

LE PAROLE DI AMIR GHAFOUR-

« Sono felice di essere approdato in un grande Club mondiale come la Cucine Lube Civitanova e il mio obiettivo è naturalmente conquistare con questa maglia un trofeo importante, grazie al sostegno dei tifosi che so essere sempre molto presenti e appassionati. Dopo una stagione nel campionato italiano disputata a Monza grazie alla quale ho preso confidenza con il torneo, sono orgoglioso di vestire la maglia più prestigiosa della Superlega e pronto a dare il mio contributo. E sono contento di giocare con tanti campioni a fianco per fare grandi cose insieme ».