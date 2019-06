Doppio colpo per Ravenna: Cavuto e ter Horst

RAVENNA- La Consar Porto Robur Costa Ravenna ha messo a segno un doppio colpo di mercato ingaggiando gli schiacciatori Oreste Cavuto, in prestito dalla Trentino Volley, e l’olandese Thijs ter Horst, che torna in Italia, dove ha militato per tre stagioni a Verona e due a Piacenza, a distanza di tre campionati dall’ultimo disputato nel nostro Paese.

Si tratta di due acquisti di assoluto valore tecnico che vanno a rinforzare un roster molto rinnovato e ringiovanito (al momento l’età media è di 23,5 anni), che il nuovo coach Marco Bonitta dovrà plasmare per reggere l’urto di una SuperLega a 13 squadre, che promette di essere molto competitiva.

Con i due schiacciatori va ormai completandosi l’organico affidato a Marco Bonitta per il prossimo campionato di SuperLega che inizierà il 20 ottobre: ai confermati Saitta, Lavia e Marchini si aggiungono gli arrivi dell’alzatore serbo Batak (classe 2000), del libero della nazionale slovena Jani Kovacic (classe 1992), dello schiacciatore Francesco Recine (classe ’99), figlio d’arte e dell’opposto Sharone Vernon-Evans (classe ’99), attualmente impegnato in Nations League con la nazionale canadese di cui è stato tra gli artefici del terzo posto alla World League del 2017 (prima volta nella storia della nazionale nordamericana).

ORESTE CAVUTO-

Classe 1996, 199 cm d’altezza, al momento impegnato con la nazionale azzurra nella Nations League, ha vinto il premio “G. Badiali” (miglior U23 italiano della Serie A2 nel 2015/16) e ha conquistato il bronzo ai Mondiali Under 23 2015. Cinque titoli giovanili, un mondiale per Club e una Coppa Cev caratterizzano il suo curriculum di vittorie con Trento.

« Quella con Cavuto è stata una trattativa a singhiozzo, che ha seguito inevitabilmente l’evoluzione delle strategie di Trento sul mercato – spiega Bonitta – ma quando poi la situazione si è sbloccata, mi ha fatto molto piacere l’entusiasmo che il giocatore ha manifestato nel venire a giocare a Ravenna e il fatto che non abbia cambiato idea dopo le ottime prestazioni che sta fornendo con la nazionale. Io con lui sono stato chiaro: c’è una strategia che prevede l’impiego più continuativo di Lavia, ma Oreste si è messo a disposizione con grande umiltà e voglia di fare bene ».

THIJS tER HORST-

Nazionale olandese dal 2011, classe 1991, 205 cm di altezza, dopo gli esordi nel campionato del suo Paese, sbarca in Italia dove resta cinque annate dividendosi tra Verona e Piacenza. Poi l’esperienza nella V-League, il campionato della Corea del Sud, al Samsung Bluefang con la cui maglia è stato premiato due volte come miglior schiacciatore della V-League, e un interregno in Qatar al Police per disputare la Coppa del Qatar.

« Thijs è giocatore di grande fisicità, con spiccate caratteristiche nel colpo d’attacco da seconda linea – è la descrizione di Bonitta – e soprattutto con qualità nell’attacco da posto sei. Dopo tre anni in Corea voleva rientrare in Italia e abbiamo intercettato al volo questa sua voglia di ritornare in un contesto di squadra in cui ha la certezza di poter giocare. Abbiamo chiuso velocemente la trattativa e crediamo di avere preso un giocatore che ci sarà molto utile. Adesso sta disputando la Golden League, il torneo per le nazionali che non sono impegnate nella Nations League ».