Scongiurato l'anticipo al 25 dicembre, si giocherà a Santo Stefano

ROMA-Si giocherà a Santo Stefano la prima giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca: un successo per la politica della Lega Pallavolo Serie A e dei proprietari dei Club di SuperLega, con il supporto della Federazione. I tredici patron delle Società avevano infatti firmato nei giorni scorsi una lettera indirizzata al Presidente della Confederazione Europea, Aleksandar Boricic, sottolineando le difficoltà del planning e rimarcando che la data iniziale del torneo di qualificazione olimpica di Berlino fissata al 5 gennaio avrebbe reso impossibile lo svolgimento del turno del 26 dicembre, costringendo allo spostamento al 25.

Rispetto agli appuntamenti agonistici delle nazionali, sono infatti dieci i giorni di anticipo con cui le Federazioni richiamano i propri atleti. Con l’Italia di Blengini già qualificata, il problema della partenza forzata al 26 dicembre avrebbe coinvolto i giocatori stranieri in Italia.

I tredici firmatari della lettera hanno ricevuto una risposta franca dal Presidente Boricic che ha assicurato come la CEV comprenda le necessità del Campionato italiano e che nessuna delle otto formazioni in campo a Berlino richiamerà propri giocatori prima di aver consentito la disputa della gara del 26. I proprietari hanno ringraziato oggi il Presidente Boricic ed il Vice Presidente Renato Arena per la sensibilità dimostrata al problema.

La CEV ha anche ribadito il ruolo chiave della Lega Pallavolo Serie A, ribadendole l’invito a partecipare a lavori di studio sui planning internazionali dei prossimi anni di concerto con la FIVB.

Il 25 dicembre si disputerà quindi una sola gara, Itas Trentino – Consar Ravenna: la data è obbligata dalla già nota indisponibilità della BLM Group Arena per il giorno di Santo Stefano.