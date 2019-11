Superlega, Civitanova suona la 10a, vincono Perugia, Trento e Ravenna

ROMA- Quattro le partite andate in scena stasera per la 9a giornata di Superlega, in attesa di Gas Sales Piacenza-Kioene Padova in programma domani sera e Allianz Milano-Tonno Callipo Vibo Valentia che sarà recuperata il 4 dicembre. Risultati come da pronostici della vigilia su tutti i campi. Continua senza soluzione di continuità la marcia della Cucine Lube Civitanova che arriva a quota 10 vittorie superando per 3-1 la Vero Volley Monza. Vincono anche la Sir Safety Conad Perugia, senza problemi al Pala Barton contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, e l’Itas Trentino che va ad espugnare il campo della Top Volley Latina. Tre punti pesantissimi per la Consar Ravenna che al Pala De Andrè mette sotto la Calzedonia Verona superandola per 3-1.

I TABELLINI-

CONSAR RAVENNA – CALZEDONIA VERONA 3-1 (25-21, 25-23, 20-25, 25-19)

CONSAR RAVENNA: Saitta 5, Lavia 13, Cortesia 10, Vernon-Evans 18, Ter Horst 16, Grozdanov 7, Marchini (L), Recine 1, Kovacic (L), Alonso 1, Bortolozzo 2, Cavuto 0. N.E. Stefani, Batak. All. Bonitta.

CALZEDONIA VERONA: Spirito 2, Muagututia 5, Solé 17, Boyer 15, Asparuhov 17, Birarelli 8, Donati (L), Marretta 0, Bonami (L), Kluth 0. N.E. Zanotti, Cester, Franciskovic, Chavers. All. Stoytchev.

ARBITRI: Zanussi, Simbari.

NOTE – durata set: 25′, 32′, 30′, 29′; tot: 116′.

TOP VOLLEY LATINA – ITAS TRENTINO 1-3 (26-28, 18-25, 25-19, 22-25)

TOP VOLLEY LATINA: Sottile 1, Van Garderen 15, Szwarc 9, Patry 27, Palacios 11, Rossi 3, Cavaccini (L), Karlitzek 1, Rondoni (L), Peslac 0, Elia 0. N.E. Rossato. All. Tubertini.

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Kovacevic 14, Lisinac 12, Vettori 20, Cebulj 22, Candellaro 2, De Angelis (L), Codarin 0, Grebennikov (L), Sosa Sierra 0. N.E. Djuric, Daldello. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Giardini, Florian.

NOTE – durata set: 34′, 26′, 26′, 29′; tot: 115′.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA 3-0 (25-15, 25-21, 25-19)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 2, Plotnytskyi 15, Biglino 4, Atanasijevic 16, Taht 6, Russo 9, Ricci (L), Colaci (L), Podrascanin 4, Hoogendoorn 1, Piccinelli 0, Lanza 2. N.E. Zhukouski, Leon Venero. All. Heynen.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Radke 0, De Barros Ferreira 9, Caneschi 7, Miskevich 11, Fey 5, Di Martino 0, Mauti (L), Grozdanov 2, Sorgente (L), Scopelliti 1, Van Tilburg 0. N.E. Alfieri, Battaglia, Farina. All. Colucci.

ARBITRI: Piperata, Toni.

NOTE – durata set: 26′, 31′, 28′; tot: 85′.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (25-16, 25-21, 18-25, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Mossa De Rezende 7, Juantorena 13, Anzani 10, Ghafour 8, Leal 15, Simon 2, Marchisio (L), Balaso (L), D’Hulst 0, Rychlicki 2, Kovar 0, Bieniek 6. N.E. Massari, Diamantini. All. De Giorgi.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 2, Louati 10, Yosifov 3, Kurek 8, Dzavoronok 26, Beretta 0, Galassi 10, Sedlacek 1, Goi (L), Calligaro 0. N.E. Capelli, Federici. All. Soli.

ARBITRI: Saltalippi, Frapiccini.

NOTE – durata set: 25′, 25′, 28′, 30′; tot: 108′.

I RISULTATI-

Sir Safety Conad Perugia-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 (25-15, 25-21, 25-19);

Cucine Lube Civitanova-Vero Volley Monza 3-1 (25-16, 25-21, 18-25, 25-23);

Allianz Milano-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Si gioca il 04/12/2019 ore 20.30;

Consar Ravenna-Calzedonia Verona 3-1 (25-21, 25-23, 20-25, 25-19);

Top Volley Latina-Itas Trentino 1-3 (26-28, 18-25, 25-19, 22-25);

Gas Sales Piacenza-Kioene Padova – Si gioca domani Ore 20.30;

Ha riposato: Leo Shoes Modena

LA CLASSIFICA-

Cucine Lube Civitanova 29, Sir Safety Conad Perugia 22, Leo Shoes Modena 21, Itas Trentino 21, Allianz Milano 12, Kioene Padova 11, Consar Ravenna 10, Calzedonia Verona 9, Vero Volley Monza 9, Top Volley Latina 6, Gas Sales Piacenza 5, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 4, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3.

Note: 2 Incontri in meno: Allianz Milano, Kioene Padova, Gas Sales Piacenza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia; 1 Incontro in meno: Leo Shoes Modena, Vero Volley Monza, Top Volley Latina; 1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia;

IL PROSSIMO TURNO-

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova Si gioca il 22/12/2019 Ore 18.00;

Calzedonia Verona-Top Volley Latina Ore 17.00;

Kioene Padova-Allianz Milano Diretta Eleven Sports;

Vero Volley Monza-Leo Shoes Modena;

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Gas Sales Piacenza;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Consar Ravenna;

Riposa: Sir Safety Conad Perugia