Milano fa suo il posticipo con Vibo

MILANO- Primi sorrisi all’Allianz Cloud per Milano che trova il successo su Vibo Valentia ed i primi tre punti tra le mura casalinghe. L’Allianz Milano si impone in quattro set con i parziali 22-25, 25-17, 25-19, 25-18, con una prestazione di carattere che rilancia la squadra di coach in classifica, ritornando così al quinto posto.

Era necessaria una prova d’orgoglio per la squadra milanese dopo lo stop patito domenica scorsa a Padova e l’Allianz Powervolley ha risposto positivamente alle stimolazioni del suo allenatore Roberto Piazza. Dopo un primo set in cui Milano è partita forte (7-2), la squadra ha subito il ritorno avversario che si è aggiudicata il primo parziale (22-25). Una scossa che è stata tuttavia utile per il risveglio dei padroni di casa che, trascinati da un super Petric (MVP del match), hanno iniziato a spingere sull’acceleratore e a mettere in crisi gli avversari. Ritrovando confidenza con il fondamentale del muro (14 totali, solo 6 nel secondo set), l’Allianz Powervolley ha man mano preso il largo, dimostrando di poter controllare il gioco e di poter gestire anche i momenti no dei suoi. Il serbo Petric, autore di 20 punti, ha preso per mano la squadra, colpendo in diagonale, dai 9 metri e a muro, trovando il contributo sempre costante di Clevenot (11 punti) e anche di Nimir che, nonostante una giornata non positivissima, ha chiuso con 18 punti a referto, senza dimenticare la prova eccellente in seconda linea di Pesaresi di Hoffer, quando chiamato in causa.

Accanto ai tre punti, Milano si porta via la prestazione di carattere dei suoi che hanno permesso all’Allianz Powervolley di trovare i primi tre punti nel nuovo Allianz Cloud e di ritornare quinti in classifica a quota 16 punti.

Non è mancata, infine, l’aspetto sociale del match: l’apertura della gara è stata caratterizzata dalla testimonianza di Paolo Cifronti ed Anna Rossi di Wheelchair Hockey, mentre l’ingresso in campo è avvenuto con i giocatori di Milano e Vibo accompagnati dai ragazzi con disabilità della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS: il progetto volley4all della Fondazione Allianz UMANA MENTE e di Allianz Powervolley ha infatti scelto di abbinare la gara al tema della disabilità e della capacità dello sport di essere linguaggio universale capace di parlare anche di istanze sociali, relazionali ed educative. Sempre pochi minuti prima del fischio d’inizio l’opposto olandese dell’Allianz Milano Nimir Abdel Aziz ha ricevuto il premio Credem Banca MVP del mese di novembre.

LA CRONACA DEL MATCH-

Primo break Milano con il contrattacco di Nimir, seguito dall’ace di Petric per il 5-2. Allungo ulteriore dei padroni di casa che sull’errore di Vibo si portano sul 7-2 con il primo time out di Cichello. Vibo si riporta sotto con il muro di Mengozzi su Nimir (7-5), ma ci pensa Gironi in primo tempo a riportare Milano sul +3 (9-6). L’errore di Nimir spinge Vibo sul -1 (13-12), che si porta per la prima volta in vantaggio sull’ace di Drame Neto. Un vantaggio che i calabresi rafforzano con il turno in battuta di Carlè, tenendo il break di vantaggio fino al 21-23, quando arriva il secondo time out di Piazza. Vibo chiude il primo set con l’attacco vincente del 22-25.

Milano riprova la fuga nel secondo set con il muro vincente del 6-2. Altro muro vincente di Kozamernik prima e Sbertoli poi per l’Allianz Powervolley che si porta sul +6 (9-3). Si unisce al coro dei muri vincenti anche Nimir per il 12-5, ma Vibo non molla e torna sotto. Nimir con l’ace rimette distanza (16-12), seguito dal contrattacco di Petric (17-12). Altro ace di Nimir (18-12), ma i calabresi, trascinati da Drame Neto, provano a rimanere attaccati. Ci pensa Clevenot in primo tempo a mettere a segno il punto del 21-16, con Basic a piazzare il muro del 24-17. Il set si chiude sull’attacco out di Vibo (25-17).

Equilibrio in avvio di terzo set: Gironi a segno per il 6 pari, ma il primo allungo è di Vibo con il muro vincente su Nimir (6-8). Vibo trova il +3 sull’ace di Defalco con Piazza a chiamare time out (7-10). Muro vincente per Clevenot che trova il 13-14, con Nimir ad impattare per il 14 pari a muro. La difesa di Pesaresi consente a Milano di portarsi in vantaggio 15-14, che con il muro di Petric trova il 19-17. Ace di Nimir per il 21-18, con l’ace di Petric che vale il 24-19. La chiude il muro di Kozamernik 25-19.

Nel quarto set Nimir spinge a servizio con la pipe di Clevenot ed il muro di Sbertoli per il 5-1. Altro ace dell’olandese per il 7-1, con Milano brava a gestire il vantaggio, con il pallonetto di Nimir (13-7). Allungo Milano che trova il +9 con il muro di Sbertoli (20-11), con Clevenot in primo tempo per il 23-14. Si chiude 25-18 con l’errore a servizio di Vibo.

I PROTAGONISTI-

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Avevo chiesto alla squadra di non aver il braccino e oggi hanno dimostrato di avere carattere. Sono contento per i primi punti all’Allianz Cloud, sono contento perché la squadra ha capito che per vincere bisogna saper soffrire, che tutti sono utili e nessuno è indispensabile e contento perché tutta la panchina ha dato il suo contributo per la causa della squadra. Credo che la squadra oggi abbia giocato proprio di squadra e questa è la mia felicità ».

Stefano Mengozzi (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « In questo momento i risultati non ci stanno premiando e non ci aiutano ad affrontare con positività gli allenamenti. Dico sempre, però, che dobbiamo prendere le cose positive dalle sfide e rimanere tranquilli. Anche oggi abbiamo iniziato bene nel primo set e nel terzo, poi buttato via. Avremmo potuto prendere un punto, sarebbe stato importante ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-1 (22-25, 25-17, 25-19, 25-18)

ALLIANZ MILANO: Sbertoli 3, Gironi 8, Clevenot 11, Abdel-Aziz 18, Petric 20, Kozamernik 8, Hoffer (L), Pesaresi (L), Basic 2. N.E. Weber, Izzo. All. Piazza.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Baranowicz 2, Defalco 6, Chinenyeze 5, Drame Neto 17, Carle 15, Mengozzi 6, Sardanelli (L), Rizzo (L), Hirsch 0, Vitelli 1, Marsili 0, Pierotti 0, Ngapeth 0. N.E. All. Cichello.

ARBITRI: Cesare, Boris.

LA CLASSIFICA-

Cucine Lube Civitanova 29, Sir Safety Conad Perugia 25, Leo Shoes Modena 24, Itas Trentino 21, Allianz Milano 16, Kioene Padova 14, Calzedonia Verona 12, Consar Ravenna 12, Gas Sales Piacenza 9, Vero Volley Monza 9, Top Volley Latina 6, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 5, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 4.



1 incontro in meno: Allianz Milano, Leo Shoes Modena, Kioene Padova, Gas Sales Piacenza, Vero Volley Monza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Top Volley Latina.

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia.

NOTE – durata set: 26′, 26′, 25′, 22′; tot: 99′.