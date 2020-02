Modena ferma la Lube, Perugia in vetta

ROMA- Nel big match della sesta di ritorno colpo grosso della Leo Shoes Modena che ferma la lanciatissima Cucine Lube Civitanova conquistando tre punti pesantissimi e facendo un bel regalo anche alla Sir Safety Perugia che, passando sul campo della Tonno Callipo Vibo Valentia, raggiunge i campioni d’Italia in vetta alla classifica a quota 45. Ribadisce il quarto posto l’Itas Trentino che nello scontro diretto interno contro l’Allianz Milano si impone in rimonta. La Consar Ravenna continua la sua striscia positiva superando in casa la Top Volley Cisterna. Prosegue il momento no della Calzedonia Verona battuta in casa nettamente dalla Kioene Padova.

TUTTE LE SFIDE-

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

Nella serata dedicata alla grande festa per il ritorno definitivo a casa, la Tonno Callipo Calabria non sfigura di fronte a Perugia, una delle corazzate del torneo. I giallorossi non tradiscono le attese del pubblico amico e, pur perdendo in quatto set ,ricevono i meritati applausi finali. Una buona prova quella dei calabresi, scesi in campo con la giusta carica emotiva.

I vibonesi disputano un grandissimo primo set, con una prova superlativa da parte del brasiliano Abouba (19 punti), a tratti straripante. Buona prova anche per il resto del gruppo guidato dalla sapiente regia di Baranowicz. Perugia da parte sua sembra sin troppo sorniona, tanto da apparire o un po’ molle sulle gambe e imprecisa. Nel secondo set, invece, gli umbri rientrano in gara (13-17) mettendo in mostra un bel gioco, grazie a Leon, Atanasijevic e Plotnytskyi. Una pallavolo spumeggiante quella innescata da De Cecco. Il set procede spedito, nonostante i padroni di casa riescano a reagire portandosi sul 20-21. Nei momenti topici, però, è la qualità di Perugia a fare la differenza. Anche nel terzo set la situazione non cambia, con la Sir che scappa via approfittando di un momento di calo dei locali. I padroni di casa non si limitano a guardare (20-21), ma vengono traditi da qualche errore di troppo. La partita volge al termine e nel quarto set gli umbri, che non vogliono correre alcun rischio, fanno valere ancora una volta il maggiore spessore tecnico chiudendo set e incontro.

I PROTAGONISTI-

Michele Baranowicz (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Abbiamo fatto una bella partita, ma sono altri i match su cui puntare. Abbiamo avuto tante occasioni e vuol dire che abbiamo lavorato bene. Loro hanno avuto qualcosa in più sulla battuta e anche quando li abbiamo messi in difficoltà in ricezione sono venuti fuori con grandi attacchi. Perugià è una squadra molto forte. Stasera abbiamo finalmente vissuto l'emozione di giocare a casa. Ringrazio a nome della squadra il presidente Callipo per gli enormi sacrifici compiuti e i tifosi che non ci hanno mai abbandonato ».

Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia)- « E' stata una partita molto dura come ci aspettavamo. Noi abbiamo giocato abbastanza male, quindi ci siamo complicati un po’ la vita, ma è anche vero che Vibo ha espressi una buona pallavolo e ha spinto tanto al servizio mettendoci in difficoltà. L'importante per noi era portare a casa la vittoria per dare seguito al nostro momento positivo. Ci siamo riusciti. Non mi dono sorpreso di fronte alle difficoltà perché mi aspettavo una Callipo così combattiva. Si tratta di una formazione cresciuta molto rispetto a qualche mese fa e spero che raggiunga la salvezza. Da meridionale mi auguro che arrivi sempre più in alto ».

IL TABELLINO-

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 21-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Baranowicz 2, Defalco 18, Chinenyeze 9, Drame Neto 19, Carle 14, Mengozzi 3, Sardanelli (L), Rizzo (L), Hirsch 0, Marsili 0, Vitelli 0. N.E. Ngapeth, Pierotti. All. Cichello.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 3, Leon Venero 21, Russo 4, Atanasijevic 13, Plotnytskyi 14, Ricci 10, Piccinelli (L), Biglino (L), Zhukouski 0, Colaci (L), Lanza 6, Podrascanin 4. N.E. Hoogendoorn, Taht. All. Heynen.

ARBITRI: Frapiccini, Luciani.

NOTE - durata set: 26', 30', 28', 25'; tot: 109'. Spettatori: 2.133.

MVP: Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia)

Spettatori: 2.133

Incasso 3.354 euro

LEO SHOES MODENA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Un PalaPanini sold out accoglie il big match di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Cucine Lube Civitanova di Fefè De Giorgi. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Civitanova risponde con Bruno e Rychlicki sulla diagonale principale, Juantorena e Kovar in banda, Simon e Bieniek al centro e Balaso libero. Parte fortissimo la Lube che si porta sul 7-13 con un sideout perfetto e un contrattacco incisivo. Vanno sul 10-16 Juantorena e compagni, Modena fatica e i marchigiani alzano il ritmo. Piazza un altro break la Lube, 15-24 e set indirizzato. Civitanova chiude il primo parziale 17-25. Il secondo set è punto a punto tiratissimo, 7-6 e il PalaPanini spinge. Zaytsev spacca il parziale al servizio, 16-13. Scappano via i gialli con un super Bednorz, 22-17. La Leo Shoes vince il secondo set 25-19, è 1-1. Il terzo set inizia nel segno di Modena, 9-2 e Civitanova in grande difficoltà. Leo Shoes devastante al servizio (18-9) e la curva gialloblù è una bolgia. Non molla la Lube che rialza la testa e lo fa alla grande, 18-23 e volley spumeggiante. Chiude il parziale Modena 25-18, è 2-1. Il quarto set è un punto a punto serrato, 7-6. E’ ancora Zaytsev a prendersi il break (13-11) e Modena è avanti. Regge la Leo shoes, (17-13) e chiude il set 25-21 e il match 3-1.



I PROTAGONISTI-

Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes Modena)- « Abbiamo giocato una partita importante contro una grandissima squadra. Ora ci sono tante altre gare di altissimo livello. Dobbiamo mantenere il nostro focus e non mollare di un centimetro ».

Fefè De Giorgi (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Sappiamo Modena può fare la differenza dai nove metri. I nostri rivali hanno avuto una grande continuità mettendoci in difficoltà in quelle situazioni, ma anche attaccando molto bene in palla alta: Modena ha vinto meritatamente. La partenza è stata buona, poi abbiamo subito. Ora ci rimettiamo al lavoro pronti a ripartire. Pensiamo a migliorare e al prossimo obiettivo. La partita di stasera ci fa capire quale livello dobbiamo tenere sempre, è uno stimolo in più per la prossima gara ».

IL TABELLINO-

LEO SHOES MODENA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (17-25, 25-19, 25-18, 25-21)

LEO SHOES MODENA: Christenson 2, Anderson 14, Holt 9, Zaytsev 16, Bednorz 17, Mazzone 6, Iannelli (L), Rossini (L). N.E. Estrada Mazorra, Sanguinetti, Pinali, Bossi, Kaliberda, Lusetti. All. Giani.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Mossa De Rezende 3, Juantorena 5, Bieniek 9, Rychlicki 20, Kovar 13, Simon 12, Marchisio (L), Balaso (L), Massari 0, Anzani 0. N.E. Diamantini, D'Hulst. All. De Giorgi.

ARBITRI: Sobrero, Boris.

NOTE - durata set: 24', 31', 28', 33'; tot: 116'.

MVP: Micah Christenson (Leo Shoes Modena)

Spettatori: 5.000

Incasso: 72.342 euro

ITAS TRENTINO - ALLIANZ MILANO-

Il derby delle assicurazioni premia ancora una volta l’Itas Trentino che, dopo la partita del girone di andata e il match dei Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia 2020, questa sera alla BLM Group Arena si “assicura” anche il terzo match stagionale, superando l’Allianz con un 3-1 in rimonta molto combattuto. Nel primo set e mezzo è Milano a dettare legge, offrendo momenti di buona pallavolo e di grande intensità fra muro e difesa. La riscossa di Trento passa per l’ingresso di Kovacevic (alla fine MVP con 12 punti ed il 77% in attacco), ma anche con la crescita di tutta la squadra gialloblù, sempre più determinata e precisa in tutti i fondamentali e in grado di respingere i numerosi tentativi degli avversari tra terzo e quarto set per provare a portare la contesa almeno al tie break. A impedire la controrimonta di Milano è un Grebennikov in formato super, spalleggiato ottimamente anche dai centrali di casa. Con la vittoria da tre punti l’Itas Trentino fortifica la quarta posizione, spingendo i rivali a meno sei in classifica.



I PROTAGONISTI-



Uros Kovacevic (Itas Trentino)- « Sono contento del risultato ancora prima che della mia prestazione. Volevamo fortemente questa vittoria, ottenerla non è stato semplice ma il gruppo ha fatto ancora una volta la differenza. Ho passato un mese non semplice in cui non sono stato bene fisicamente. Rientrare e vincere è il massimo che si possa avere ».

Marco Izzo (Allianz Milano)-« È stata una partita combattuta. Ancora una volta hanno fatto la differenza dei dettagli. Abbiamo giocato un ottimo primo set, mentre nel secondo avremmo dovuto chiudere il parziale in nostro favore. Anche oggi parliamo di situazioni, episodi, che non sono tanto legati alla qualità tecnica agli avversari, quanto ad atteggiamenti che sono il polso di quanto siamo in partita. Complimenti a Trento per la vittoria: oggi abbiamo giocato meglio rispetto alla sconfitta di Coppa Italia, ma non è bastato e dobbiamo alzare ancora il livello ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO - ALLIANZ MILANO 3-1 (19-25, 25-23, 25-22, 25-22)

ITAS TRENTINO: Giannelli 3, Russell 4, Candellaro 11, Vettori 15, Cebulj 13, Lisinac 11, De Angelis (L), Grebennikov (L), Kovacevic 12. N.E. Sosa Sierra, Michieletto, Codarin, Daldello. All. Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Sbertoli 0, Clevenot 16, Kozamernik 3, Abdel-Aziz 26, Petric 8, Alletti 7, Hoffer (L), Pesaresi (L), Basic 2, Gironi 0, Izzo 1, Okolic 0. N.E. Weber. All. Piazza.

ARBITRI: Cerra, Goitre.

NOTE - durata set: 27', 29', 28', 30'; tot: 114'.

MVP: Uros Kovacevic (Itas Trentino)

Spettatori: 3.025

Incasso: 26.772 euro

CALZEDONIA VERONA - KIOENE PADOVA-

La Kioene Padova espugna l’Agsm Forum in una partita di tre set tiratissimi, in cui Travica e compagni si impongono grazie soprattutto a una migliore incisività in battuta. Sugli scudi i martelli patavini, con Hernandez propiziatore dei tre set ball e autore di due ace. Nei primi due parziali i gialloblù cominciano forte, gli attacchi di Asparuhov e Solé tengono viva la gara, ma la Kioene è sempre pronta a recuperare, sfruttando anche gli errori avversari. Terzo set più agevole: nonostante le ottime difese della Calzedonia è sempre Hernandez a decidere.



I PROTAGONISTI-



Emanuele Birarelli (Calzedonia Verona)- « Speravamo in una partita diversa e in un altro risultato. Siamo in questo momento un po’ “malati”, non riusciamo a giocare bene. Non è questione di atteggiamento, ma ora la qualità non è delle migliori. Nei primi due set abbiamo avuto tante chance per passare avanti e non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo alzare il livello. Torniamo subito in campo, non potremo fare grandi aggiustamenti, ma dobbiamo essere più aggressivi, essere più concreti nel punto a punto e mettere in difficoltà gli avversari in ricezione ».

Alberto Polo (Kioene Padova)- « Ci siamo rifatti dell’andata, ma al di là di questa considerazione si tratta di punti pesanti per la classifica conquistati in uno scontro diretto a metà del girone di ritorno. È stata una partita difficile e sofferta contro una buona squadra. Tutti e tre i set tirati, solo l’ultimo lo abbiamo gestito davvero bene. Siamo contenti di aver portato a casa i tre punti ».

IL TABELLINO-

CALZEDONIA VERONA - KIOENE PADOVA 0-3 (21-25, 23-25, 20-25)

CALZEDONIA VERONA: Spirito 0, Muagututia 8, Solé 6, Boyer 10, Asparuhov 12, Cester 1, Donati (L), Bonami (L), Marretta 0, Birarelli 2, Kluth 0. N.E. Zanotti, Franciskovic, Chavers. All. Stoytchev.

KIOENE PADOVA: Travica 0, Ishikawa 10, Polo 7, Hernandez Ramos 15, Randazzo 11, Volpato 11, Bassanello (L), Danani La Fuente (L), Casaro 1, Barnes 0. N.E. Bottolo, Fusaro, Cottarelli, Canella. All. Baldovin.

ARBITRI: Tanasi, Lot.

NOTE - durata set: 30', 29', 31'; tot: 90'.

MVP: Fernando Ramos Hernandez (Kioene Padova)

Spettatori: 3.157

CONSAR RAVENNA - TOP VOLLEY CISTERNA-

La Consar di Bonitta batte, non senza fatica e patemi, la Top Volley, che si spegne alla distanza. Il sodalizio romagnolo centra un traguardo che in questi nove anni di A1/SuperLega avevano raggiunto la squadra di Soli (2017/18) e quella di Kantor (2014/15): otto vittorie in 18 giornate di campionato. Quella di oggi è anche la quinta vittoria consecutiva in casa, che eguaglia la serie realizzata sempre nella stagione 2017/18. La Consar sfrutta nel migliore dei modi il doppio turno casalingo per conquistare sei punti e candidarsi a un posto per i Play Off. Grande equilibrio nel primo set, risolto dalla Consar con l’accelerazione nel finale quando, sotto 18-20, piazza un break di 5 punti. Cisterna prova a rimettersi in carreggiata arrivando a -1 (24-23) per poi arrendersi al muro di Cortesia. Sono Lavia (con un 75% in difesa) e Ter Horst (75% in attacco) gli ispiratori della Consar, mentre la Top Volley paga i troppi errori in battuta (8). Prova a scappare subito la Top Volley nel secondo set, arrivando fino al +3 (5-8). La Consar trova la parità a quota 9. Si viaggia punto a punto fino al 17 pari: qui gli ospiti, sorretti da un attacco più incisivo (54%, ma con il contributo monstre dell’ex Van Garderen, che sale fino all’84%) e da una battuta più ficcante, piazzano l’allungo che fiacca i padroni di casa. Con un parziale di 8-2 Cisterna firma l’1-1. Trascinata da Patry (7 punti per lui in questo parziale) e sorretta da una battuta fastidiosa, Cisterna accarezza il sogno di conquistare il terzo set quando, sul 15-15, spezza l’equilibrio prendendo due punti di vantaggio che si porta dietro fino al 20-22. Qui la Consar piazza tre punti provvidenziali con Ter Horst, Cavuto e un errore di Van Garderen per il nuovo vantaggio, che Vernon-Evans e Lavia poi monetizzano con le due giocate del set. Quarto set senza storia: la prima accelerata della Consar (7-4) smonta la Top Volley, che non trova più fiducia e forza per ripartire. Ravenna, con Ter Horst in evidenza (ancora Mvp), chiude 25-15.



I PROTAGONISTI-



Lorenzo Cortesia (Consar Ravenna)- « Partita iniziata un po' lenta con molti errori da ambo le parti, ma siamo riusciti a trovare la nostra quadratura. Non è stata una bella partita ma gare così capitano in una stagione. L’importante è il bottino pieno conquistato in queste due partite: abbiamo sempre avuto la salvezza come traguardo, ma ora che stiamo andando piuttosto bene l'obiettivo diventa divertirsi, giocare al meglio, divertire la gente che viene al palazzetto e continuare a lavorare duro. La classifica verrà da se ».

Daniele Sottile (Top Volley Cisterna)- « Giocare bene un set o due non ti porta a conquistare le vittorie, è un problema di continuità perché lavoriamo tanto ma portiamo a casa troppo poco. Non dobbiamo mollare perché se arriva una vittoria ci possiamo sbloccare. Il nostro campionato è stato ricco di occasioni sprecate. Anche pesanti, ma non c’è voglia di mollare nulla e ci proveremo fino alla fine ».

IL TABELLINO-

CONSAR RAVENNA - TOP VOLLEY CISTERNA 3-1 (25-23, 19-25, 25-23, 25-15)

CONSAR RAVENNA: Saitta 3, Lavia 12, Cortesia 8, Vernon-Evans 12, Ter Horst 20, Grozdanov 8, Marchini (L), Kovacic (L), Batak 0, Cavuto 1. N.E. Alonso, Stefani, Recine, Bortolozzo. All. Bonitta.

TOP VOLLEY CISTERNA: Sottile 1, Van Garderen 14, Szwarc 12, Patry 18, Palacios 11, Rossi 9, Rondoni (L), Cavaccini (L), Karlitzek 0, Peslac 1, Onwuelo 1, Elia 1. N.E. Rossato. All. Tubertini.

ARBITRI: Canessa, Rapisarda.

NOTE - durata set: 32', 30', 34', 28'; tot: 124'.

MVP: Thijs Ter Horst (Consar Ravenna)

Spettatori: 1.580

I RISULTATI-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 21-25);

Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova 3-1 (17-25, 25-19, 25-18, 25-21);

Itas Trentino-Allianz Milano 3-1 (19-25, 25-23, 25-22, 25-22);

Calzedonia Verona-Kioene Padova 0-3 (21-25, 23-25, 20-25);

Consar Ravenna-Top Volley Cisterna 3-1 (25-23, 19-25, 25-23, 25-15).

Vero Volley Monza-Gas Sales Piacenza Si gioca il 6/02/2020

Ha riposato: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Conad Perugia 45, Cucine Lube Civitanova 45, Leo Shoes Modena 43, Itas Trentino 39, Allianz Milano 33, Kioene Padova 24, Consar Ravenna 24, Gas Sales Piacenza 18, Calzedonia Verona 18, Vero Volley Monza 18, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, Top Volley Cisterna 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.



1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena, Consar Ravenna.

1 incontro in meno: Kioene Padova, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 8 febbraio 2020, ore 15.00

Calzedonia Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Gnani-Pozzato)

Domenica 9 febbraio 2020, ore 18.00

Kioene Padova – Itas Trentino Arbitri: Rapisarda-Santi

Leo Shoes Modena – Allianz Milano Arbitri: Cesare-Florian

Top Volley Cisterna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Arbitri: Goitre-Vagni

Cucine Lube Civitanova – Consar Ravenna Arbitri: Curto-Caretti

SirSafety Conad Perugia – Gas Sales Piacenza Arbitri: Puecher-Zanussi



Riposa: Vero Volley Monza.