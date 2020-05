La Lube rimborsa gli abbonati

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Novità importanti per gli abbonati alla stagione 2019-2020 della Cucine Lube Civitanova. Lubevolley insieme a Vivaticket ha predisposto la seguente possibilità per i tifosi biancorossi in possesso della tessera di abbonamento. Come previsto per legge (art.88 DL 17 marzo 2020, n. 18), non essendo possibile rimborsare in denaro il valore dell’abbonamento per le partite non disputate, sarà messo a disposizione un voucher dell’importo corrispondente al valore delle gare non usufruite a coloro che lo richiederanno.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL VOUCHER?

L'utente in possesso di un titolo di abbonamento stagionale acquistato online sul portale di vendita Vivaticket, in un punto vendita Vivaticket o attraverso i canali diretti dell'organizzatore (ovvero al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova), potrà richiedere l'emissione di un voucher digitale di valore corrispondente ai ratei delle partite non disputate comprese nell'abbonamento nel periodo compreso tra l'8 Marzo e il 17 Maggio 2020

COME SI PUO' UTILIZZARE IL VOUCHER?

Il voucher rilasciato è spendibile, entro un anno dalla data di emissione, sul portale Vivaticket.com per l'acquisto degli eventi messi in vendita dal medesimo organizzatore. Potrà essere utilizzato per acquisti fino al raggiungimento del valore del voucher oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.

Tutte le informazioni sulle modalità per ottenere il voucher sul sito della Cucine Lube Civitanova.