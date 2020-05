Lagumdzija è il nuovo opposto di Monza

MONZA– Arriva dalla Turchia, ma è di origine bosniache, il nuovo opposto della Vero Volley Monza per la stagione 2020-2021 nella SuperLega Credem Banca. Si tratta di Adis Lagumdzija, classe ’99, vero e proprio talento della pallavolo internazionale, già protagonista di diverse esperienze ad alto livello, l’ultima l’anno scorso agli Europei dove affrontò, proprio con la sua Turchia, l’Italia agli ottavi di finale (11 punti per lui). Potente ma anche intelligente nelle scelte di attacco, Lagumdzija, che ha firmato un contratto biennale con la possibilità di un ulteriore terzo anno a Monza alla scadenza dei primi due, è la prima pedina del roster della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley che disputerà la sua settima stagione di fila nel massimo campionato di volley italiano, competizione che lo stesso giocatore bosniaco-turco ha confermato più volte di apprezzare particolarmente.

LA CARRIERA IN BREVE-

Figlio di Ekrem Lagumdzija (schiacciatore bosniaco classe ’65 con diverse esperienze in Turchia e una in Italia, a Bologna nella stagione 1995/96), Adis nasce a Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina, il 29 marzo 1999. La sua carriera di pallavolista inizia prestissimo in Turchia, nel Galatasaray, nella stagione 2016-2017. Nell’annata sportiva 2017-2018 viene acquistato dall’Arkas Izmir, uno dei club più importanti della Serie A turca, dove disputa tre stagioni di alto livello (due secondi posti in campionato nel 2018 e 2019). In nazionale, con la maglia della Turchia, Lagumdzija si è tolto soddisfazioni sia con la casacca della rappresentativa giovanile (Bronzo ed MVP nel Campionato Europeo Cadetti Under 19 nel 2017) che con quella seniores. Proprio con quest’ultima, oltre all’Oro nel 2019 ed il Bronzo nel 2018 nella European Golden League (la serie minore della VNL), ha chiuso come miglior realizzatore della Turchia al Campionato Europeo nel 2019, venendo eliminato proprio dall’Italia agli ottavi di finale.

LE PAROLE DI ADIS LAGUMDZIJA-

« Sono davvero molto felice di giocare in Italia. Era il mio sogno disputare la SuperLega, uno dei due, tre campionati più belli del mondo. Penso che a Monza potremo fare grandi cose. Nelle ultime stagioni la Vero Volley è sempre stata tra le prime sei, otto squadre della Lega. Abbiamo tutte le carte in regola per poter dire la nostra anche contro le migliori del campionato come Civitanova, Perugia e Modena. Sarebbe bello avvicinarsi a loro dandogli filo da torcere. Penso di essere un ottimo attaccante che, grazie alle sue lunghe leve, può dare un contributo anche a muro e al servizio. Quando finirà questo problema del virus finalmente potremo iniziare a lavorare duramente, sperando che questa annata sportiva sia positiva per noi ».

LE PAROLE DEL DS BONATI-

« Non è stato semplice portare un giocatore talentuoso e di prospettiva come Lagumdzija nella nostra squadra, visto che la concorrenza è stata molta. Siamo per questo felici di esserci riusciti. Ci tenevamo davvero tanto ad averlo nel nostro roster, considerato il positivo rendimento delle ultime stagioni durante le quali, tra l’altro, ha dimostrato di avere i numeri giusti per disputare un campionato come quello italiano ».