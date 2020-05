Massimo Righi è il nuovo presidente della Lega Maschile

ROMA-L’Assemblea straordinaria elettiva, convocata questa mattina in videoconferenza, ha eletto all’unanimità Massimo Righi presidente della Lega Pallavolo Serie A, come successore al dimissionario Diego Mosna.

L’Assemblea ha anche votato riconfermando in blocco l’intero Consiglio di Amministrazione uscente che resta composto da Stefano Fanini (Verona), Lucio Fusaro (Milano), Giulia Gabana (Modena), Albino Massaccesi (Civitanova), Stefano Santuz (Padova), Gino Sirci (Perugia), Angelo Agnelli (Bergamo), Michele Miccolis (Castellana Grotte), Rossano Romiti (Grottazzolina).

Diego Mosna rimane in carica in qualità di Presidente Onorario, veste che ricopriva anche durante la presidenza dell’attuale Ministro Paola De Micheli.

L’Assemblea ha votato all’unanimità la modifica al Regolamento Ammissione Campionati 2019/20, che prevede l’adeguamento alle Linee Guida per la riduzione dei compensi votate dalle Consulte e rese pubbliche lo scorso 27 aprile, e approvato il nuovo Regolamento Ammissione Campionati 2020/21 da sottoporre alla FIPAV.

Il Consiglio, riunitosi in sessione separata una volta eletto, ha anche confermato Massimo Righi in carica come amministratore delegato e ha fissato l’elezione dei vicepresidenti alla prossima convocazione.

IL NEO PRESIDENTE-

Massimo Righi è l’ottavo presidente della storia della Lega Pallavolo Serie A. Succede a Diego Mosna, che era stato alla guida della Lega per tre mandati non consecutivi (2004-2009, 2010-2014, 2019-2020).

Amministratore Delegato della Lega Pallavolo Serie A dal 2004, Massimo Righi aveva prima ricoperto il ruolo di Direttore Generale per 4 anni. È stato Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile dal 1995 al 2000.

Classe 1961, bolognese, laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera nello sport prima sul campo da basket, poi come libero professionista presso lo Studio Legale Martinelli-Rogolino di Bologna, specializzandosi in Diritto Sportivo e Tributario: è tuttora Presidente della Corte Sportiva di Appello della FIP Emilia-Romagna. Docente in numerosi corsi, convegni e master sportivi, dal 2018 è anche Segretario Generale della Volleyball Leagues Association.

LE PAROLE DI MASSIMO RIGHI-

« Ho accettato la candidatura che mi era stata espressamente richiesta dai Club mettendomi come sempre a disposizione delle Società e della loro volontà politica. I Club avevano preso atto delle dimissioni di Diego Mosna ma volevano confermare il Consiglio uscente, di cui già facevo parte, con una presidenza interna che continuasse il lavoro fatto per superare nel migliore dei modi un periodo complesso, non solo per il nostro Consorzio ma per l’intera attività sportiva mondiale. Ringrazio tutti per la fiducia ».

I PRESIDENTI DELLA LEGA MASCHILE-

Carlo Francanzani dal 1987 al 1997

Bruno Da Re dal 1997 al 2000

Giorgio Varacca dal 2000 al 2002

Bruno Da Re dal 2002 al 2004

Diego Mosna dal 2004 al 2009

Claudio Sciurpa dal 2009 al 2010

Diego Mosna dal 2010 al 2014

Albino Massaccesi dal 2014 al 2016

Paola De Micheli dal 2016 al 2018

Diego Mosna dal 2019 al 2020