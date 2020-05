Yant ha firmato: è un giocatore della Lube

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Altro nuovo arrivo in casa Cucine Lube Civitanova. Vestirà il biancorosso il giovane schiacciatore cubano Marlon Yant Herrera, classe 2001 (compie 19 anni proprio oggi) per 202 centimetri di altezza, nell’ultima stagione in campo nel campionato francese con la maglia dello Chaumont. Yant è una vera e propria promessa del mondo del volley, ha già fatto vedere il suo valore in Francia alla sua prima esperienza lontano da Cuba, risultando tra i migliori schiacciatori del campionato transalpino ed ora è pronto, nonostante la giovanissima età, a misurarsi con la realtà della SuperLega. Si allarga così la “colonia” cubana in casa Cucine Lube Civitanova: Yant troverà infatti in biancorosso il suo compagno di Nazionale Robertlandy Simon (con cui ha disputato il torneo di qualificazione olimpica nello scorso gennaio), oltre all’italo-cubano Osmany Juantorena e al cubano naturalizzato brasiliano Yoandy Leal.

LE PAROLE DI MARLON YANT-

« Sono felice di poter dare l’annuncio del mio arrivo alla Cucine Lube Civitanova proprio nel giorno del mio compleanno. Prima di tutto perché potrò giocare a fianco di campioni come Simon, Juantorena, Leal, giocatori che sono sempre stati miei idoli ed esempi per me. Ho una grande possibilità, ovvero vestire la maglia biancorossa nel campionato italiano e voglio sfruttarla al meglio per farmi trovare pronto in ogni occasione in cui sarò chiamato in causa. Di sicuro sono molto carico e motivato per questa nuova avventura e non vedo l’ora di iniziare e di conoscere i tifosi del Club campione del mondo in carica ».

LE PAROLE DEL DS BEPPE CORMIO-

« Dopo averlo casualmente visto all’opera due anni fa abbiamo lavorato per poterlo portare in Italia, ma prima della stagione che sta per iniziare non era tesserabile perché troppo giovane. Adesso, finalmente, potrà unirsi al nostro gruppo e avrà l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore e le sue potenzialità. Marlon è un atleta dotato di un ottimo attacco e di una ricezione già di alto livello, soprattutto in considerazione dei suoi 202 centimetri di altezza e della giovane età ».