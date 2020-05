Trento: tutti i numeri di venti anni di storia

TRENTO-Trentino Volley taglia oggi il traguardo dei venti anni di attività. Fondato il 23 maggio 2000 dal Presidente Diego Mosna, il Club gialloblù durante gli ultimi quattro lustri ha saputo scrivere pagine indelebili della storia moderna della pallavolo italiana, europea e mondiale. Di seguito le statistiche più interessanti e curiose che raccontano una piccola ma significativa parte della storia societaria.

2 i giocatori cresciuti nel settore giovanile che hanno ricoperto il ruolo di Capitano in prima squadra: Filippo Lanza e Simone Giannelli

7 gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina gialloblù: Bagnoli (88 partite), Prandi (61), Burattini (10), Lattari (64), Stoytchev (389), Serniotti (47) e Lorenzetti (186)

8 i confronti con la Dinamo Mosca, Maaseik e Kedzierzyn-Kozle, gli avversari internazionali affrontati ufficialmente il maggior numero di volte

11 i titoli italiani conquistati dal Settore Giovanile: 3 Junior League, 2 Under 19, 1 Under 18, 1 Under 17, 2 Under 16, 2 Boy League

13 le stagioni in cui Trentino Volley ha partecipato ad almeno una competizione internazionale: 8 volte al Mondiale per Club, 9 alla Champions League, 4 alla CEV Cup, 1 alla Challenge Cup

14 i giocatori che hanno ricoperto il ruolo di Capitano: Lavorato (per 28 partite), Tofoli (60), Bernardi (31), Sartoretti (40), Grbic (85), Kaziyski (204), Juantorena (2), Della Lunga (1), Raphael (1), Birarelli (91), Burgsthaler (4), Lanza (150), Djuric (1), Giannelli (88)

15 i minuti di durata del primo set di Teleunit Gioia del Colle-Itas Diatec Trentino (14-25), il più corto della storia gialloblù giocato il 12 dicembre 2004

17 le partecipazioni ai Play Off Scudetto; Trentino Volley non li ha disputati solo nelle stagioni 2000/01, 2001/02 e 2019/20 (quest’ultima a causa della chiusura anticipata del campionato)

17 gli anni del giocatore più giovane che abbia mai messo piede in campo: Simone Giannelli nella stagione 2013/14

18 i titoli conquistati dalla prima squadra: 5 Mondiali per Club, 3 Champions League, 1 CEV Cup, 4 Scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane

18 i giocatori del Settore Giovanile che hanno totalizzato almeno una presenza in prima squadra: Lanza (300 presenze), Giannelli (273), Nelli (136), Fedrizzi (75), Chiappa (54), Codarin (40), De Paola (39), Cavuto (37), De Angelis e Leonardi (32), Gallosti e Michieletto (20), Segnalini (16), Thei (11), Valsecchi (4), Simoni, Pizzini, Morelli (1)

21 le nazioni differenti dall’Italia da cui provengono i giocatori che hanno indossato la maglia di Trentino Volley: la Bulgaria è quella che ne ha “forniti” di più (10)

23 le vittorie conseguite di fila al PalaTrento, striscia iniziata il 2 ottobre 2016 (3-0 su Vibo) e conclusa il 22 aprile 2017 (3-0 su Perugia): si tratta del filotto più lungo di sempre in casa per Trentino Volley

26 le vittorie conseguite di fila durante la stagione 2012/13, iniziata il 7 ottobre 2012 (3-0 sull’Al-Rayan) e conclusa solo il 12 gennaio 2012 (1-3 a Modena): si tratta della striscia più lunga di successi mai messa in fila

39 gli anni del giocatore più vecchio che abbia mai messo piede in campo: Davide Sanguanini nella stagione 2002/03

54 i minuti di durata del quarto set di Vero Volley Monza-Itas Trentino (36-38), il più lungo della storia gialloblù giocato il 23 dicembre 2018

59 i minuti di durata di Aran Cucine Abruzzo Pineto-Itas Diatec Trentino 0-3, la gara più corta della storia gialloblù (giocata il 14 marzo 2010)

63 i giocatori stranieri che hanno vestito la maglia di Trentino Volley. Kaziyski quello che l’ha fatto per il maggior numero di volte (334)

74 le partite ufficiali giocate contro Modena, l’avversario sfidato il maggior numero di volte. Bilancio: 42 vittorie e 32 sconfitte

128 i giocatori che hanno vestito la maglia della prima squadra di Trentino Volley

165 i minuti di durata di Vero Volley Monza-Itas Trentino 2-3, la gara più lunga della storia gialloblù (giocata il 23 dicembre 2018)

179 i centimetri di altezza di Horacio Del Federico, il giocatore più basso ad aver vestito la maglia di Trentino Volley (stagioni 2000/01 e 2001/02)

183 le partite giocate consecutivamente da Andrea Bari con la maglia di Trentino Volley, senza saltarne nemmeno una. Record costruito fra le stagioni 2006/07 e 2010/11

217 i centimetri di altezza di Alexey Kazakov, il giocatore più alto ad aver vestito la maglia di Trentino Volley (stagioni 2002/03 e 2003/04)

345 le partite ufficiali disputate con Trentino Volley da Birarelli e Colaci, i recordman di presenze gialloblù

388 le partite ufficiali giocate al PalaTrento (ora BLM Group Arena): la prima il 22 ottobre 2000. Bilancio: 307 vittorie, 81 sconfitte

845 le partite ufficiali giocate: la prima il 15 ottobre 2000 (sconfitta in tre set a Parma). Bilancio: 589 vittorie, 256 sconfitte

4.945 i punti realizzati in 334 partite da Kaziyski, il miglior marcatore della storia di Trentino Volley

4.985 gli spettatori presenti per Itas Diatec Trentino-Kerakoll Modena 3-2 del 29 ottobre 2003 – record assoluto per il PalaTrento