Dick Kooy, rinforzo pesante per Trento

TRENTO- Il mercato estivo 2020 di Trentino Volley prosegue con un grande colpo. La Società di via Trener ha rinforzato ulteriormente la batteria di attaccanti, garantendosi per le prossime due stagioni le prestazioni dello schiacciatore italo-olandese Dick Kooy.

Il trentaduenne martello sarà uno dei due titolari in posto 4 in una rosa che in questo settore del campo potrà contare anche sulla conferma del cubano Luis Sosa Sierra e sulla definitiva promozione in prima squadra del baby Alessandro Michieletto. Kooy arriva a Trento dopo un’ottima stagione vissuta a Piacenza, al culmine di una carriera in cui ha saputo mettersi spesso in mostra nel campionato italiano, fra le esperienze vissute Modena e Macerata, prima di affrontare avventure importanti anche in Polonia, Turchia e Russia che gli hanno offerto una dimensione ancora più internazionale. Da quando è tornato a calcare i campi della SuperLega, nell’ottobre del 2019, è a tutti gli effetti un giocatore italiano, avendone acquisito da poco più di un anno il passaporto; sempre dal 2019 fa parte è entrato nel giro della Nazionale azzurra.

In maglia Gas Sales ha confermato qualità di ottimo terminale offensivo, realizzando 324 punti in diciannove partite con il 47% in attacco e figurando nella top ten sia dei marcatori assoluti sia degli aceman della regular season 2019/20.

LE PAROLE DI DICK KOOY-

« Sono contentissimo dell’opportunità che mi è stata offerta. Trentino Volley ha alle spalle una tradizione ed una storia importante e io la conosco bene perché quando iniziai a giocare nel campionato italiano, nel 2009 a Modena, era la squadra da battere, quella che vinceva tutto. Contro Trento perdevo sempre, adesso sono dalla parte giusta. Mi sento come un bambino felice a cui hanno regalato un giocattolo nuovo; non vedo l’ora di iniziare a lavorare con un gruppo che sarà fortissimo e in un Club che sa cosa vuol dire l’alto livello. Qui ritrovo Lorenzetti, con cui ai tempi di Modena avevo già costruito un ottimo rapporto. L’Itas Trentino sarà una squadra completamente diversa rispetto al passato ma non ho dubbi che riuscirà subito a fare molto bene ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DIEGO MOSNA-



« Seguivamo con attenzione da molte stagioni Dick Kooy e siamo contenti che arrivi a Trento proprio a quello che pensiamo possa essere il culmine della carriera. Sono convinto che per maturità e capacità tecniche in maglia Trentino Volley potrà offrirci il meglio ».

LE PAROLE DEL GENERAL MANAGER BRUNO DA RE-



« Conosco bene Dick Kooy per averlo portato in Italia, a Modena, già nel 2009; mi fa quindi piacere ritrovarlo a Trento, perché lo reputo un ottimo giocatore. E’ un talento fisico e tecnico che sono sicuro potrà offrire un grande contributo, in una stagione che ci auguriamo sia ricchissima di soddisfazioni per lui e per tutti i tifosi di Trentino Volley ».