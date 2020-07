Chiuso il mercato: ecco i roster di Superlega

ROMA-Cala il sipario sul mercato della SuperLega Credem Banca 2020/21. L’Ufficio Tesseramento ha chiuso le trattative alle 12.00 di oggi per i Club della massima serie, mentre sarà lunedì alla stessa ora il termine per Serie A2 e Serie A3 Credem Banca.

Adottata la linea della continuità sulle panchine con appena due avvicendamenti. Si chiude il ciclo alle redini della Pallavolo Padova per il tecnico Baldovin, deciso a rimettersi in gioco alla guida della rinnovata Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. A raccogliere la sua eredità nel team patavino è il rientrante Cuttini, lo scorso anno direttore d’orchestra a Prata di Pordenone. Vivace il mercato degli atleti. Intreccio tra rivali storici a caccia di vittorie, con i Campioni del Mondo della Cucine Lube Civitanova, forti dei rinnovi di Leal e Simon, che affidano la regia all’ex Block Devils De Cecco per colmare il vuoto lasciato da Bruninho. Ambizioni rinnovate per l’Itas Trentino, a trazione anteriore grazie agli arrivi dello schiacciatore carioca Lucarelli e dell’opposto olandese ex Milano Abdel-Aziz, pronto a formare una diagonale da sogno con capitan Giannelli. In entrata fuoriclasse come Kooy, Podrascanin e Rossini. Orfana dei top player Zaytsev e Anderson, migrati all’estero, la Leo Shoes Modena può contare sui cavalli di ritorno Vettori e Petric, illumina la seconda linea con Grebennikov, puntando sul talento di Lavia in banda e l’esperienza di Stankovic al centro. Innesti mirati per la Sir Safety Conad Perugia, che propone la saggezza di Travica al palleggio e il timing di Solé a muro. L’Allianz Milano abbraccia Ishikawa, Maar e Patry. Al tavolo delle grandi vuole sedersi la Gas Sales Piacenza, che cambia volto per un salto di qualità con Hierrezuelo, Grozer e Russell. Autentica rivoluzione per la Top Volley Cisterna, che riporta in Italia Sabbi e Tillie. Annata all’insegna dei giovani di belle speranze per la Consar Ravenna. Innesti di qualità in casa Vero Volley Monza, con Holt come fiore all’occhiello. Conferme importanti nella NBV Verona, ma anche ritocchi ad hoc per crescere ancora.

I ROSTER DELLE SQUADRE DI SUPERLEGA-

ALLIANZ MILANO: Basic (S), Daldello (P), Ishikawa (S), Kozamernik (C), Maar (S), Meschiari (S), Mosca (C), Patry (S), Pesaresi (L), Piano (C), Sbertoli (P), Staforini (L). All. Piazza

CONSAR RAVENNA: Arasomwan (C), Batak (P), Giuliani (L), Grozdanov (C), Kovacic (L), Loeppky (S), Mengozzi (C), Pinali G. (S), Recine (S), Redwitz (P), Stefani (S), Zonca (S). All. Bonitta

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani (C), Balaso (L), De Cecco (P), Diamantini (C), Falaschi (P), Hadrava (S), Juantorena (S), Kovar (S), Larizza (C), Leal (S), Marchisio (L), Rychlicki (S), Simon (C), Yant (S). All. De Giorgi

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Antonov (S), Botto (S), Candellaro (C), Clevenot (S), Fanuli (L), Grozer (S), Hierrezuelo (P), Izzo (P), Polo (C), Russell (S), Scanferla (L), Shaw (S), Tondo (C). All. Gardini

ITAS TRENTINO: Abdel-Aziz (S), Argenta (S), Cortesia (C), De Angelis (L), Giannelli (P), Kooy (S), Lisinac (C), Michieletto (S), Podrascanin (C), Rossini (L), Santos De Souza Lucarelli (S), Sosa Sierra (S), Sperotto (P). All. Lorenzetti

LEO SHOES MODENA: Bossi (C), Christenson (P), Estrada Mazorra (S), Grebennikov (L), Iannelli (L), Karlitzek (S), Lavia (S), Mazzone D. (C), Petric (S), Porro (P), Rinaldi (S), Sanguinetti (C), Stankovic (C), Vettori (S). All. Giani

NBV VERONA: Aguenier (C), Asparuhov (S), Bonami (L), Boyer (S), Caneschi (C), Donati (L), Jaeschke (S), Kaziyski (S), Magalini (S), Peslac (P), Spirito (P), Zanotti (C). All. Stoytchev

PALLAVOLO PADOVA: Bottolo (S), Canella (C), Casaro (S), Danani (L), Ferrato (P), Fusaro (C), Gottardo (L), Merlo (S), Milan (S), Shoji K. (P), Stern (S), Vitelli (C), Volpato (C), Wlodarczyk (S). All. Cuttini

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Atanasijevic (S), Biglino (C), Colaci (L), Lanza (S), Leon Venero (S), Piccinelli (L), Plotnytskyi (S), Ricci (C), Russo (C), Solé (C), Sossenheimer (S), Ter Horst (S), Travica (P), Vernon-Evans (S), Zimmermann (P). All. Heynen

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Almeida Cardoso (S), Cester E. (C), Chakravorti (P), Chinenyeze (C), Corrado (S), Defalco (S), Dirlic (S), Dramé Neto Aboubacar (S), Fioretti (S), Gargiulo (C), Rizzo (L), Rossard (S), Saitta (P), Sardanelli (L). All. Baldovin

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavaccini (L), Cavuto (S), Krick (C), Onwuelo (S), Randazzo (S), Rondoni (L); Rossato (S), Rossi (C), Sabbi (S), Seganov (P), Sottile (P), Szwarc (C), Tillie (S). All. Tubertini

VERO VOLLEY MONZA: Beretta (C), Brunetti (L), Calligaro (P), Davyskiba (S), Dzavoronok D. (S), Falgari (S), Federici (L), Galassi (C), Holt (C), Lagumidzija (S), Orduna (P), Ramirez Pita (S), Sedlacek (S). All. Soli