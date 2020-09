Milano ha presentato Ishikawa

MILANO- Una location eccezionale come la terrazza di Maio Restaurant, al 7° piano della Rinascente di Milano, ha ospitato la conferenza stampa dipresentazione ufficiale di Yuki Ishikawa. L’atleta giapponese, uno dei colpi di mercato dell’Allianz Powervolley per la stagione 2020-2021, è stato infatti presentato ai media e ai partner alla presenza del presidente Lucio Fusaro e dell’allenatore Roberto Piazza.

«L’anno scorso quando affrontammo Padova, la sua squadra, fece quattro ace di fila – sono le parole del presidente Fusaro –. Sono stato a Tokyo e c’erano cartelloni pubblicitari con la sua immagine per promuovere le Olimpiadi. Oggi siamo qui non solo per presentare Ishikawa ma per dire anche che stiamo ripartendo e lo faremo insieme a Yuki». Un giocatore dall’elevata qualità sportiva che saprà dare il giusto contributo alla squadra.

«Sono molto contento di essere qui – commenta Ishikawa –. Quando l’ho affrontata da avversario mi piaceva molto questa squadra. Ora farò il mio massimo per l’Allianz Powervolley Milano. Sono onorato che ci sia tanta gente che mi segue, anche e soprattutto dal mio Paese. Mi sono trovato subito bene qui, i compagni sono tutti simpatici e anche lo staff tecnico è esigente ma al tempo stesso è un piacere lavorare con loro. Conoscevo già Matteo Piano, avendoci giocato insieme ai tempi di Modena. La stagione? La situazione è un po’ particolare ma l’importante è cominciare bene, sia in campionato sia Coppa Italia. Non sento pressione o responsabilità, né tantomeno penso già alle Olimpiadi: in questo momento ho ancora tanta voglia di crescere e voglio farlo in questa grande squadra».

Non è mancata, invece, l’analisi tecnica affidata alle riflessioni di coach Piazza: «Yuki è un giocatore molto tecnico, che sapendo l’italiano riesce anche a comunicare bene con i compagni, col palleggiatore e col libero in campo. Conosceva già Matteo Piano, che per noi sarà di fatto un altro acquisto, che farà da collante per questa nuova squadra. Questo periodo di lockdown è stato molto particolare. Ci siamo dati piccoli obiettivi fisici di gestione della persona, anche mentali. Ci siamo ritrovati in palestra con occhi diversi. In tutti gli sport stanno accadendo incidenti particolari: tutti vanno al di sopra delle proprie possibilità. Noi siamo tutti allegri ma c’è un clima in cui tutti vogliamo fare bene».

Nella conferenza stampa sono inoltre stati toccati altri temi, in particolare la speranza di possibili porte aperte al palazzetto. Questo il pensiero del presidente Lucio Fusaro: «È un problema politico, noi al pari degli altri sport siamo nel mezzo. Noi, per quanto possibile, faremo di tutto per avere i nostri tifosi: sto ipotizzando una riapertura parziale magari basandosi sulla percentuale di posti disponibili nei palazzetti. In questo momento andiamo a braccio, vedremo che cosa farà la scuola e che cosa succederà nel calcio. Immagino che dopo toccherà anche a noi».

Infine, ma non per importanza, è stata presentata un’iniziativa (che sarà approfondita nelle prossime settimane) promossa dal CSI di Milano in collaborazione con la Regione Lombardia e che coinvolge anche Powervolley Milano e che andrà in scena il 02 ottobre in piazza Città di Lombardia. A raccontarla è stato Massimo Achini, presidente del CSI di Milano: l’obiettivo è cercherà di battere un record mondiale, quello di palleggi consecutivi, che ora è fermo a 151, ed entrare nel Guinness World Record.