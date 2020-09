ROMA- Partenza esplosiva per il grande volley su Eleven Sports. Domenica 13 settembre subito in diretta due grandi competizioni per una stagione di SuperLega Credem Banca che promette di essere particolarmente ricca ed esaltante. Alle 18.00 infatti fischio d’inizio per una delle sfide più attese non solo della pre-season, ma anche del campionato. Alla BLM Group Arena di Trento si affrontano Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova nella prima giornata delle semifinali di Del Monte Supercoppa. Sempre domenica anche la prima giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia, al via quest’anno in una formula rinnovata. Otto le squadre impegnate in questa fase preliminare che vivrà di tre turni fino al 23 settembre: Allianz Milano, Vero Volley Monza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, NBV Verona, Consar Ravenna, Kioene Padova, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Top Volley Cisterna. Domenica 20 poi, in calendario un’altra sfida che promette di animare la SuperLega. Per la seconda giornata di Supercoppa, sempre alle 18.00, in campo Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia, sfida da non perdere per entrare in clima campionato, che inizierà il 27 settembre.

Tra le grandi novità di questa stagione un’importante upgrade della produzione. Tutte le partite infatti saranno prodotte a quattro camere in full HD per catturare davvero tutte le emozioni dei protagonisti in campo. Non solo, Eleven arricchirà la propria offerta dedicata al volley con un prepartita su tutti i campi per catturare, prima del fischio d'inizio, impressioni e previsioni di giocatori e addetti ai lavori.

Per tutti i tifosi e gli appassionati della pallavolo, Eleven ha scelto una doppia opzione: sin dalle partite di Supercoppa e Coppa Italia sarà possibile scegliere se sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di € 5,99 oppure uno stagionale di euro € 39,99 che sarà poi valido per la visione della SuperLega, play off inclusi. Entrambi gli abbonamenti consentiranno la visione di tutte le partite di SuperLega in diretta su Eleven Sports, una media di 4/5 a giornata.

Acquistare è semplicissimo, basterà collegarsi alla pagina www.elevensports.it/acquista

e scegliere l’opzione desiderata.

I prossimi appuntamenti live su Eleven-

DEL MONTE SUPERCOPPA-

13 settembre ore 18.00: Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

20 settembre ore 18.00: Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia

DEL MONTE COPPA ITALIA-

13 settembre ore 15.30: Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

13 settembre ore 18.00: Allianz Milano – NBV Verona

13 settembre ore 18.00: Consar Ravenna – Kioene Padova

13 settembre ore 18.00: Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

20 settembre ore 18.00: NBV Verona – Vero Volley Monza

19 settembre ore 18.00: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

20 settembre ore 18.00: Kioene Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

20 settembre ore 18.00: Top Volley Cisterna – Consar Ravenna

23 settembre ore 20.30: Allianz Milano – Vero Volley Monza

23 settembre ore 20.30: NBV Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

23 settembre ore 20.30: Consar Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

23 settembre ore 20.30: Kioene Padova – Top Volley Cisterna

SuperLega Credem Banca

27 settembre ore 18.00: prima giornata