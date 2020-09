Filippo Lanza è un giocatore di Monza

MONZA– Filippo Lanza, dopo il traumatico addio alla Sir Safety Perugia società nella quale ha vissuto diversi mesi da separato in casa, è da oggi un giocatore della Vero Volley Monza. Il talentuoso martello azzurro vivrà la sua prima esperienza con la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley nella SuperLega Credem Banca. Forte fisicamente, potente in attacco e dotato di un servizio velenoso, Lanza arricchisce di qualità il roster lombardo. Il martello veneto sarà a disposizione del tecnico Fabio Soli ed il suo staff già nei prossimi giorni per gli allenamenti, ma potrà scendere in campo in gare ufficiali solo dopo la terza giornata di campionato, quindi per domenica 11 ottobre, quando all'Arena di Monza arriverà la corazzata Civitanova per il quarto turno di andata della regular season.

LA CARRIERA-

Filippo Lanza nasce a Zevio, in provincia di Verona, nel 1991. Cresciuto nel settore giovanile del Trentino Volley, club nel quale entra a far parte a 15 anni, Lanza si confronta con i primi campionati nazionali nel 2009 quando, in prestito al Club Italia, si mette in evidenza nel campionato di Serie B1 maschile prima e Serie A2 maschile poi. Al termine della stagione 2010-2011, viene convocato da Trento per disputare la Junior League Under 20 (campionato riservato alle formazioni giovanili dei club di Serie A), competizione in cui vince il premio MVP. Dalla stagione 2011-2012 passa in prima squadra alla Diatec Trentino, club con cui vince praticamente tutto: 2 Scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e 2 Mondiali per Club. Nel 2018 viene acquistato da Perugia, squadra con cui ha conquistato, in due stagioni, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.



IN NAZIONALE-

L'esordio in Nazionale di Filippo Lanza è datato 15 giugno 2012, a Lione (FRA), in Italia-USA 0-3. L'anno successivo, con la rappresentativa giovanile guidata da Andrea Giani, ha vinto la medaglia d'oro ai XVII Giochi del Mediterraneo. Sempre nel 2013 viene convocato in Nazionale maggiore per le Final Six di World League a Mar del Plata (Argentina), dove conquista la medaglia di bronzo. In maglia azzurra ha poi vinto un bronzo nel 2014 alla World League, oltre alla medaglia d'argento al Campionato Europeo 2013 e alla Coppa del Mondo 2015. Nel suo palmares ci sono anche due bronzi: alla Grand Champions Cup 2013 e al Campionato Europeo 2015, oltre al prezioso argento vinto alle Olimpiadi di Rio 2016 e a quello ottenuto alla Grand Champions Cup 2017.



LE PAROLE DI FILIPPO LANZA-

« Ho grandissima voglia di tornare in campo dopo mesi e mesi di stop, complice il Covid-19, la ripartenza e le vicende ultime a Perugia. Non avendo ancora avuto l'occasione di giocare in questa stagione, voglio ricominciare con energia e trasformare questo tempo trascorso lontano dai campi in azioni, emozioni e vittorie. Ringrazio il Consorzio Vero Volley, il presidente, Alessandra Marzari, per la fiducia e la pazienza di aspettarmi in questo periodo. Sono certo che mi troverò bene con lo staff ed i compagni. Monza mi ha dato una grande opportunità, quella di far parte di un gruppo giovane che ambisce ad ottenere vittorie e di far parte di una società che, anno dopo anno, è cresciuta ed ha dimostrato di essere competitiva nel campionato italiano, il più bello al mondo. Quello che mi aspetto a Monza è di trovare una società preparata che vuole arrivare ai grandi obiettivi con i giocatori che ha a disposizione. E' la scelta più azzeccata per ripartire dopo lo stop per il virus, in vista dell'estate lunga che arriverà con Tokyo 2020 e per provare a fare qualcosa di importante nella stagione in corso ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-

« Lanza è un giocatore di cui non scopro certo io le qualità. Ha vissuto una situazione molto particolare e adesso che l’ha risolta ha grande energia positiva e voglia di riscatto. Sono convinto che ci farà fare un salto di qualità importante per puntare ad obiettivi sempre maggiori. L'ho sentito molto carico e anche noi siamo tutti ».