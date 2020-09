Superlega, tre colpi esterni nella 1a giornata

ROMA- La Superlega ha preso il via con quattro partite, in attesa dei recuperi di domani e mercoledì sui campi di Civitanova e Perugia, le due protagoniste della Supercoppa di venerdì sera. A Ravenna risorge Piacenza che, con Bernardi all’esordio in panchina, si impone con un convincente 1-3. Successi in trasferta anche per Trento che deve soffrire ma doma Padova in tre set, e per Monza che va ad espugnare il Pala Panini in quattro set. Netto successo interno di Milano sulla Top Volley Cisterna.

I TABELLINI-

CONSAR RAVENNA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3 (20-25, 25-20, 23-25, 19-25)

CONSAR RAVENNA: Redwitz 2, Loeppky 10, Grozdanov 8, Pinali 15, Recine 11, Mengozzi 7, Pirazzoli (L), Koppers 1, Kovacic (L), Zonca 0, Batak 0, Arasomwan 0. N.E. Giuliani, Rossi. All. Bonitta.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Hierrezuelo 4, Clevenot 12, Polo 5, Grozer 29, Russell 15, Candellaro 2, Fanuli (L), Scanferla (L), Tondo 5, Antonov 0. N.E. Botto, Shaw, Izzo. All. Bernardi.

ARBITRI: Canessa, Santi.

NOTE – durata set: 27′, 29′, 32′, 30′; tot: 118′.

KIOENE PADOVA – ITAS TRENTINO 0-3 (25-27, 15-25, 24-26)

KIOENE PADOVA: Shoji 1, Wlodarczyk 8, Vitelli 8, Stern 10, Bottolo 12, Volpato 2, Gottardo (L), Danani La Fuente (L), Casaro 0, Merlo 1, Milan 1. N.E. Bellomo, Canella, Fusaro. All. Cuttini.

ITAS TRENTINO: Giannelli 0, Santos De Souza 4, Podrascanin 6, Abdel-Aziz 22, Kooy 12, Cortesia 3, Bonatesta (L), De Angelis (L), Rossini (L), Argenta 0, Sperotto 0, Sosa Sierra 0. N.E. Lisinac, Acuti. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Cerra, Zanussi.

NOTE – durata set: 27′, 23′, 29′; tot: 79′.

LEO SHOES MODENA – VERO VOLLEY MONZA 1-3 (20-25, 25-23, 23-25, 22-25)

LEO SHOES MODENA: Christenson 3, Lavia 13, Stankovic 11, Karlitzek 14, Petric 11, Mazzone 3, Sanguinetti (L), Iannelli (L), Sala 0, Vettori 0, Grebennikov (L), Bossi 0. N.E. Lusetti, Estrada Mazorra. All. Giani.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 2, Dzavoronok 11, Galassi 2, Lagumdzija 23, Sedlacek 21, Holt 14, Brunetti (L), Beretta 5, Calligaro 0, Federici (L). N.E. Falgari, Ramirez Pita. All. Soli.

ARBITRI: Giardini, Braico.

NOTE – durata set: 29′, 32′, 33′, 31′; tot: 125′.

ALLIANZ MILANO – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0 (25-20, 26-24, 25-20)

ALLIANZ MILANO: Sbertoli 1, Ishikawa 11, Kozamernik 5, Patry 15, Maar 18, Piano 6, Staforini (L), Pesaresi (L), Daldello 0, Basic 0, Weber 2. N.E. Mosca, Meschiari. All. Piazza.

TOP VOLLEY CISTERNA: Seganov 1, Tillie 3, Szwarc 3, Onwuelo 13, Randazzo 10, Krick 6, Cavaccini (L), Rossi 1, Rondoni (L), Cavuto 11, Sottile 0. N.E. Rossato. All. Tubertini.

ARBITRI: Florian, Puecher.

NOTE – durata set: 27′, 34′, 31′; tot: 92′.

I RISULTATI-

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 3, Allianz Milano 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Vero Volley Monza 3, Cucine Lube Civitanova 0, NBV Verona 0, Sir Safety Conad Perugia 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Leo Shoes Modena 0, Consar Ravenna 0, Top Volley Cisterna 0, Kioene Padova 0.

IL PROSSIMO TURNO- 04/10/2020 Ore: 18.00-



Cucine Lube Civitanova-Consar Ravenna;

Itas Trentino-NBV Verona;

Vero Volley Monza-Allianz Milano Si gioca il 03/10/2020 ore 18:00;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Safety Conad Perugia;

Top Volley Cisterna-Kioene Padova Ore 18:05;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Leo Shoes Modena