Superlega, Perugia e Civitanova non si fermano

ROMA- Giornata favorevole alle grandi la quarta di andata del campionato di Superlega. La leader della classifica, la Sir Safety Perugia è passata con autorevolezza per 0-3 sul difficile campo dell’NBV Verona. Risponde la Cucine Lube Civitanova che passa con identico punteggio a Monza. Vittoria pesante anche per l’Itas Trentino che espugna il PalaBanca di Piacenza. Torna al successo in casa della Leo Shoes Modena una convincente Allianz Milano. Seconda vittoria di fila per la Tonno Callipo Vibo Valentia che espugna il terreno della Kioene Padova. Si aggrava la crisi della Top Volley Cisterna, ferma ancora a 0 punti in classifica. La squadra di Tubertini è stata superata nettamente in casa della Consar Ravenna.

I TABELLINI-

NBV VERONA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)

NBV VERONA: Spirito 2, Kaziyski 12, Aguenier 3, Boyer 16, Asparuhov 10, Zanotti 1, Bonami (L). N.E. Jaeschke, Kimerov, Peslac. All. Stoytchev.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 4, Leon Venero 20, Ricci 7, Ter Horst 8, Plotnytskyi 10, Solé 7, Sossenheimer 0, Russo 1, Colaci (L), Piccinelli (L), Zimmermann 0, Vernon-Evans 0. N.E. Atanasijevic, Biglino. All. Heynen.

ARBITRI: Pozzato, Curto.

NOTE – durata set: 30′, 28′, 28′; tot: 86′.

VERO VOLLEY MONZA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (21-25, 23-25, 20-25)

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 1, Dzavoronok 8, Galassi 1, Lagumdzija 14, Sedlacek 5, Holt 5, Falgari (L), Lanza 4, Beretta 6, Federici (L), Calligaro 0. N.E. Brunetti, Ramirez Pita. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Juantorena 13, Anzani 5, Rychlicki 14, Leal 14, Simon 14, Marchisio (L), Balaso (L), Hadrava 0, Yant Herrera 0, Kovar 0. N.E. Falaschi, Larizza. All. De Giorgi.

ARBITRI: Lot, Giardini.

NOTE – durata set: 27′, 31′, 28′; tot: 86′.

KIOENE PADOVA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 1-3 (23-25, 24-26, 25-23, 22-25)

KIOENE PADOVA: Shoji 0, Wlodarczyk 13, Vitelli 13, Stern 22, Milan 5, Volpato 9, Gottardo (L), Danani La Fuente (L), Casaro 0, Bottolo 5, Merlo 0. N.E. Bellomo, Fusaro, Canella. All. Cuttini.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta 2, Rossard 15, Chinenyeze 7, Drame Neto 14, Defalco 12, Cester 9, Sardanelli (L), Rizzo (L), Dirlic 6, Corrado 0, Chakravorti 0, Gargiulo 1, Almeida Cardoso 0. N.E. Fioretti. All. Baldovin.

ARBITRI: Boris, Armandola.

NOTE – durata set: 30′, 31′, 30′, 33′; tot: 124′.

LEO SHOES MODENA – ALLIANZ MILANO 1-3 (24-26, 19-25, 25-20, 24-26)

LEO SHOES MODENA: Christenson 3, Karlitzek 6, Stankovic 8, Vettori 2, Petric 21, Mazzone 8, Iannelli (L), Bossi 0, Grebennikov (L), Lavia 10, Estrada Mazorra 15. N.E. Lusetti, Sala. All. Giani.

ALLIANZ MILANO: Sbertoli 0, Ishikawa 22, Kozamernik 5, Patry 23, Maar 9, Piano 5, Pesaresi (L), Staforini (L), Weber 2, Basic 0, Daldello 0, Mosca 0. N.E. All. Piazza.

ARBITRI: Frapiccini, Cerra.

NOTE – durata set: 34′, 28′, 27′, 33′; tot: 122′.

CONSAR RAVENNA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)

CONSAR RAVENNA: Redwitz 1, Recine 8, Grozdanov 7, Pinali 19, Zonca 13, Mengozzi 7, Giuliani (L), Batak 0, Kovacic (L), Koppers 0, Loeppky 1. N.E. Grottoli, Rossi, Pirazzoli. All. Bonitta.

TOP VOLLEY CISTERNA: Seganov 2, Tillie 8, Rossi 6, Szwarc 12, Randazzo 15, Krick 5, Rondoni (L), Onwuelo 0, Cavaccini (L), Rossato 0. N.E. Sabbi, Cavuto, Sottile. All. Cocconi.

ARBITRI: Piana, Luciani.

NOTE – durata set: 30′, 28′, 30′; tot: 88′.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ITAS TRENTINO 0-3 (22-25, 13-25, 21-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Hierrezuelo 2, Clevenot 8, Polo 3, Grozer 16, Russell 8, Candellaro 3, Fanuli (L), Scanferla (L), Antonov 1, Botto 0, Izzo 0. N.E. Tondo, Shaw. All. Bernardi.

ITAS TRENTINO: Giannelli 1, Santos De Souza 8, Lisinac 10, Abdel-Aziz 20, Kooy 13, Podrascanin 6, Rossini (L), De Angelis (L). N.E. Sosa Sierra, Sperotto, Cortesia, Argenta. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Sobrero, Vagni.

NOTE – durata set: 28′, 23′, 27′; tot: 78′.

I RISULTATI-

Leo Shoes Modena-Allianz Milano 1-3 (24-26, 19-25, 25-20, 24-26);

Consar Ravenna-Top Volley Cisterna 3-0 (25-22, 25-21, 25-21);

Kioene Padova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (23-25, 24-26, 25-23, 22-25);

NBV Verona-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25, 22-25, 23-25);

Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova 0-3 (21-25, 23-25, 20-25);

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 0-3 (22-25, 13-25, 21-25) Ore 17:00

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Conad Perugia 12, Cucine Lube Civitanova 11, Allianz Milano 9, Leo Shoes Modena 6, Itas Trentino 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, NBV Verona 6, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 6, Consar Ravenna 4, Vero Volley Monza 3, Kioene Padova 3, Top Volley Cisterna 0.

IL PROSSIMO TURNO- 14/10/2020 Ore: 20.30-

Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Cisterna;

Itas Trentino-Leo Shoes Modena Si gioca il 05/11/2020 ore 20.30;

Allianz Milano-Consar Ravenna;

Kioene Padova-Vero Volley Monza;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-NBV Verona