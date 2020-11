Giannelli testimonial della campagna contro il Covid-19

TRENTO-C’è anche Simone Giannelli fra i protagonisti della campagna di sensibilizzazione sociale lanciata nello scorso weekend dal Comune di Trento. Il Capitano di Trentino Volley è infatti uno dei tre testimonial del mondo dello sport scelti da Palazzo Geremia per promuovere il distanziamento sociale e l’uso delle mascherina, in modo da evitare la diffusione del Coronavirus. Con lui anche Toto Forray di Aquila Basket e Silvia Fondriest di Trentino Rosa (A1 Femminile di pallavolo); assieme al neoeletto Sindaco di Trento Franco Ianeselli i tre giocatori interpretano nel miglior modo possibile una simpatica clip in cui vengono ricordate le regole da rispettare in questo delicato momento.

L’iniziativa è stata presentata dal Comune di Trento e vedrà Giannelli comparire spesso nei prossimi giorni sui media locali (televisioni, radio, siti internet e giornali) per sensibilizzare la cittadinanza a fare gioco di squadra:“O la mascherina blocca il virus, o il virus blocca noi!”lo slogan scelto per l’occasione.