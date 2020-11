Si gioca l'ultima di andata

ROMA- L’undicesima e ultima giornata della prima metà di Regular Season in realtà non chiude il girone di andata perché gradualmente saranno inseriti in calendario i match rinviati dei turni precedenti. Il weekend si apre sabato alle 18.00, davanti alle telecamere di RAI Sport, con Milano – Piacenza. Rinviato recupero della 5a giornata tra Trento e Modena. Con la gara tra Lube e Vibo già giocata, Ravenna – Trento rinviata e Cisterna – Modena posticipata, domenica si giocano solo Monza – Perugia, con Diretta RAI Sport alle 18.00, e il derby veneto tra Verona e Padova, previsto alle 19.30.

Terza in classifica e scesa in campo solo una volta nelle ultime quattro giornate in calendario, l’Allianz Milano ha centrato una vittoria esterna al tie break nel quartier generale di Padova domenica 8 novembre per il nono turno. I meneghini tornano sotto rete sabato alle 18.00, davanti alle telecamere di RAI Sport, per il faccia a faccia con la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli emiliani sono sesti a 12 punti con quattro lunghezze da recuperare sugli ambrosiani e hanno perso l’unico precedente, andato in scena nella Regular Season 2019/20, proprio all’11a di andata. Del gruppo piacentino fanno parte ben quattro atleti con trascorsi a Milano: Clevenot, Fanuli, Izzo e Tondo.

Nel primo incontro domenicale (ore 18.00), la Vero Volley Monza, che ha certezze rinnovate grazie al successo in 4 set nella 10a giornata a Piacenza, affronta clienti ostici ma ancora a caccia della migliore forma. All’Arena approda la Sir Safety Conad Perugia, seconda in classifica a due lunghezze dalla capolista Lube, ma con due gare giocate in meno rispetto ai cucinieri. La formazione umbra è l’unica imbattuta nel torneo e vanta una media perfetta di 7 vittorie da 3 punti in altrettante partite disputate. Nell’ultima apparizione in Campionato, lo scorso 25 ottobre, gli uomini di Heynen hanno battuto Ravenna al PalaBarton con il massimo scarto. I Block Devils hanno vinto 15 dei 19 precedenti tra perugini e brianzoli. Quattro gli ex: Beretta, Galassi e Lanza da una parte, Plotnytskyi dall’altra.

Scocca l’ora del derby veneto in SuperLega Credem Banca. Alle 19.30 di domenica, la NBV Verona, che nei giorni scorsi ha svincolato Boyer, scende in campo per la prima volta nel mese di novembre e lo fa per sfidare all’AGSM Forum la Kioene Padova per lo scontro diretto n. 27. Finora gli scaligeri hanno avuto la meglio in 16 occasioni, mentre i patavini l’hanno spuntata 10 volte. In classifica la NBV è nona a 9 punti in 7 gare e ha battuto 3-2 Cisterna nell’ultima gara disputata a ottobre, mentre la Kioene finora ha disputati 10 gare, è penultima con un bottino di 5 punti e sabato scorso ha perso 3-0 a Modena nell’anticipo della 7a giornata di ritorno. Nei due roster figurano un ex per parte: Peslac ha giocato per una stagione nella città del Santo, Toncek ha trascorso un biennio all’ombra dell’Arena.

TUTTE LE SFIDE-

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Milano)

EX: Trevor Clevenot a Milano nel biennio 2018-2019, Fabio Fanuli a Milano nel 2017/18, Marco Izzo a Milano nel biennio 2018-2019, Alessandro Tondo a Milano dal 2016/17 al 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Trevor Clevenot – 4 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Yuki Ishikawa – 4 battute vincenti ai 100, Matteo Piano – 1 ace ai 100, Riccardo Sbertoli – 1 muro vincente ai 100 (Allianz Milano), Trevor Clevenot – 1 punto ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Leandro Mosca (Allianz Milano)- « La partita con Piacenza è una gara che dovremmo affrontare con la massima aggressività in ogni fondamentale: sarà necessario giocare con la mentalità e la tecnica che stiamo sviluppando molto bene negli allenamenti durante la settimana. Arriviamo a questo appuntamento dopo una partita rinviata all’ultimo momento che però non ci condiziona, data una settimana intensa che abbiamo sviluppato in palestra. Sarà necessaria massima attenzione perché Piacenza ha giocatori di altissimo livello che stanno dimostrando di poter mettere in difficoltà chiunque. Dovremo essere bravi a non lasciar prendere loro troppa confidenza con la partita ».

Aaron Russell (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Durante la partita con Monza abbiamo sofferto un po’ in difesa e nelle palle alte, in questi giorni in allenamento abbiamo cercato di lavorare tanto su questi aspetti e abbiamo voglia di riscattarci subito. Dobbiamo guardare avanti, migliorarci e continuare il nostro percorso per salire la classifica. Sabato affrontiamo Milano, una squadra formata da giocatori forti in attacco e che sanno giocare molto bene anche in difesa; a muro hanno giocatori alti come Piano. Dovremo pensare di tenere bene sulla loro battuta e giocare bene i nostri palloni ».

VERO VOLLEY MONZA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

PRECEDENTI: 19 (4 successi Monza, 15 successi Perugia)

EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15, Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19, Filippo Lanza a Perugia dal 2018/19 al 2020/21 (fino al 16/9/2020), Oleh Plotnytskyi a Monza nel biennio 2017-2018

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Gianluca Galassi – 4 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza), Oleh Plotnytskyi – 6 attacchi vincenti ai 500, – 3 ace ai 100 (Sir Safety Conad Perugia)

In carriera: Donovan Dzavoronok – 7 punti ai 1500 (Vero Volley Monza), Fabio Ricci – 4 muri vincenti ai 200 (Sir Safety Conad Perugia)

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Di squadre non impegnative non ce ne sono. Il campionato è praticamente un continuo tour de force: lo sappiamo e in settimana cerchiamo di preparare al meglio ogni partita. Sicuramente Perugia è una squadra dal profilo altissimo e quindi, nonostante il loro lungo stop complice il Covid, sarà un match complicatissimo. Della nostra squadra mi piace lo spirito che sta venendo fuori in gara: nella trasferta di Piacenza è emerso in maniera importante questo dettaglio. Stiamo dando una buona continuità alla fase side-out, mentre nel muro-difesa il lavoro sta proseguendo bene, sulla falsariga di quello che era stato sviluppato con il precedente staff tecnico. Cercheremo di fare una prestazione del livello più alto possibile, cercando di sgretolare i loro punti di forza sperando non siano in uno stato di forma eccelso ».

Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia)- « Non vediamo l’ora di rientrare in campo, sappiamo che non ci aspetta un periodo facile, ne siamo consapevoli. Contro Monza abbiamo sempre avuto difficoltà in questi ultimi anni. È una squadra che difende tanto e con un contrattacco che funziona molto bene. Sono convinto che sarà una partita difficile, noi non siamo in condizioni fisiche ottimali, ma daremo il massimo come sempre ».

NBV VERONA – KIOENE PADOVA-

PRECEDENTI: 26 (16 successi Verona, 10 successi Padova)

EX: Milan Peslac a Padova nel 2017/18, Toncek Stern a Verona nel biennio 2016-2017

A CACCIA DI RECORD:

In carriera: Thomas Jaeschke – 11 punti ai 500 (NBV Verona), Sebastiano Milan – 2 punti ai 1100 (Kioene Padova)

Edoardo Caneschi (NBV Verona)- « Veniamo da un periodo difficile, basti pensare che è dal 25 ottobre che non scendiamo in campo. Siamo molto felici del rientro di Bonami, Donati, Peslac e Magalini anche se hanno ripreso solo oggi ad allenarsi con noi. Abbiamo lavorato a singhiozzo nelle ultime settimane a causa delle varie assenze e sospetti positivi, ma non molliamo. Non vediamo l’ora di tornare in campo e con Padova dovremo aggredire fin da subito. Giocheremo all’AGSM Forum, a casa nostra, e venderemo cara la pelle perché ci sono in palio punti importanti per la classifica, perciò credo che sarà un derby veneto molto acceso. Dovremo lottare su ogni pallone e così sarà ».

Sebastiano Milan (Kioene Padova)- « Il derby ha sempre un fascino particolare, per cui entrambe le squadre lo affronteranno con grandi motivazioni. Verona è una formazione che abbiamo già affrontato in amichevole e di cui abbiamo imparato a riconoscere il valore. Sicuramente combatteranno su ogni pallone perché avranno voglia di tornare in campo al meglio dopo lo stop forzato. Per noi sarà una gara importante come tutte, in cui ogni pallone potrà essere quello decisivo. Dovremo affrontare questa e le prossime sfide come se fossero tutte delle finali ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11a GIORNATA-

Sabato 21 novembre 2020, ore 18.00

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza Diretta RAI Sport Arbitri: Santi-Vagni

Domenica 22 novembre 2020, ore 18.00

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia Arbitri: Rapisarda-Simbari

Domenica 22 novembre 2020, ore 19.30

NBV Verona – Kioene Padova Arbitri: Cerra-Papadopol)

POSTICIPO-



Mercoledì 25 novembre 2020, ore 20.30

Top Volley Cisterna – Leo Shoes Modena Arbitri: Zavater-Talento

RINVIATE A DATA DA DESTINARSI:

Consar Ravenna – Itas Trentino

Itas Trentino – Leo Shoes Modena (recupero 5a di andata)

GIOCATA DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020-

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (23-25, 25-18, 20-25, 23-25)

LA CLASSIFICA-

Cucine Lube Civitanova 23 (9 gare giocate), Sir Safety Conad Perugia 21 (7), Allianz Milano 16 (8), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 16 (9), Leo Shoes Modena 15 (8), Gas Sales Bluenergy Piacenza 12 (9), Vero Volley Monza 10 (9), Itas Trentino 10 (7), NBV Verona 9 (7), Consar Ravenna 6 (7), Kioene Padova 5 (10), Top Volley Cisterna 4 (8)