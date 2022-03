Piacenza passa a Ravenna ma deve lottare

RAVENNA-Nel recupero della 1a di ritorno ci ha creduto la Consar Ravenna, capace di impegnare per due ore la Gas Sales Bluenergy Piacenza, sfruttando la miglior prestazione stagionale in attacco di Luca Ulrich (16 punti, con 2 muri e 58% in attacco), e la presenza sempre più rilevante di Bovolenta (6 punti) ma anche la forza di un muro tornato efficace. Dall’altra parte della rete le tante frecce all’arco di Bernardi hanno permesso a Piacenza di venire a capo di una partita rognosa e di tornare al successo dopo tre ko di fila, con lo schiacciatore statunitense Russell decisivo nel quarto set, e una battuta fastidiosa che fa saltare la ricezione di casa. La Gas Sales Bluenergy conquista il primo set dopo essersi trovata a inseguire una Consar Rcm reattiva e determinata, con Klapwijk e Candeli in evidenza ma anche molto precisa in attacco, dove non fa segnare errori. La parità conquistata a quota 20 dopo avere lasciato sul terreno 6 battute sbagliate e 4 errori in attacco, dà lo slancio agli ospiti per vincere in volata al secondo set ball, con il contributo decisivo di Rossard e Recine. La Consar Rcm si vendica vincendo il secondo set allo stesso modo in cui Piacenza ha vinto il primo, inseguendo sempre l’avversario, rimontando un distacco importante (10-15), agganciando la parità a quota 21 e poi chiudendo al terzo set ball, con i punti di Vukasinovic e Comparoni ma un contributo rilevante di Ulrich (6 punti e 55% in attacco) e Bovolenta che piazza due muri che tengono Ravenna a -1. Nell’assoluto equilibrio del terzo set, lo scatto vincente di Piacenza è favorito da un punto di Rossard che vale il +2 (16-18) e da un ace di Stern (19-22): Klapwijk e Ulrich (6 punti e un monumentale 86% in attacco) riavvicinano Ravenna (22-23) che poi però si arrende a un errore al servizio e all’attacco vincente di Brizard. E l’equilibrio del quarto set è spezzato dall’accelerata di Piacenza che dal 14 pari sale al +3 (14-17) con due punti di Russell e un errore della squadra di casa, e poi va a chiudere con un ulteriore allungo nel finale, propiziato da Stern (3 punti in questo frangente, 12 complessivi e un match con il 64% in attacco).