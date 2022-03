Modena sgambetta Civitanova

MODENA- La Leo Shoes PerkinElmer Modena riscatta la sconfitta interna contro la Top Volley Cisterna di sette giorni fa superando, sempre davanti al pubblico del Pala Panini, la Cucine Lube Civitanova nel recupero della sesta di ritorno. La formazione di Giani sfodera una super prestazione, a dimostrazione che quando tutto gira al massimo, e quando tutto il potenziale tecnico viene scaricato in campo, questa squadra può battere chiunque. Scialba invece la prestazione della Cucine Lube Civitanova che vede interrompersi la striscia positiva dopo otto partite. A parziale scusante della formazione di Blengini, l’infortunio di Marlon Yant per un colpo alla caviglia nel secondo set. Match viziato dai 39 errori dei biancorossi di fronte a una Leo Shoes PerkinElmer aggressiva a muro, puntuale in difesa e brava a contrattaccare con il top scorer Abdel-Aziz (19 punti, MVP del match) insieme a Leal (16) e (Ngapeth). Al termine del match le percentuali vedono la Lube lievemente avanti nei fondamentali con quattro uomini in doppia cifra: Lucarelli (16), Simon (15), Garcia (14) e Zaytsev (10). Il risultato finale premia Modena.

Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Sanguinetti, il libero è Salvatore Rossini. La Cucine Lube Civitanova risponde con la diagonale De Cecco – Zaytsev, le bande sono Lucarelli e Yant, al centro Anzani e Simon, il libero è Balaso. Il match inizia all’insegna dell’equilibrio poi è Modena a fare la differenza col sideout9, 14-12. Non si fermano Bruno e compagni, 18-14 e il PalaPanini (sold out anche oggi al 60%) spinge fortissimo. I gialli arrivano al 24-21 poi Sala mette l’ace del 25-21. Il secondo set parte nel segno della Leo Shoes PerkinElmer, 6-3. Va sul 12-10 Modena che alza ancora i giri del motore. Impatta bene anche questa parte di parziale la Leo Shoes PerkinElmer, 18-15. Cambia passo la Lube, 20-21. Chiude 22-25 il set Civitanova, è 1-1. Nel terzo set si arriva all’8-8 e il match è tiratissimo. Arriva al 14-10 la Leo Shoes PerkinElmer con Leal protagonista. Bruno trova bene i suoi avanti, De Cecco pennella per la Lube, 19-14. I gialli chiudono il parziale 25-20, è 2-1. Il quarto set inizia nel segno di Modena, 7-4. Abdel-Aziz non smette di tirare fortissimo, 12-8. Chiude in crescendo la Leo Shoes PerkinElmer Modena che chiude il parziale 25-20 e il match 3-1.

I PROTAGONISTI-

Nimir Abdel-Aziz (Leo Shoes Modena)- « Sapevamo di non essere quelli che hanno perso con Cisterna, ma ci è capitato spesso quest'anno di inciampare. In settimana abbiamo parlato e volevamo dare una risposta forte. Da questa vittoria ci portiamo la consapevolezza che con tutte le big abbiamo giocato alla pari. Il mio futuro? Sono a Modena, ho un contratto con Modena, non ho offerte e lascio tutto in campo per fare bene qui ».

Gabi Garcia Fernandez (Cucine Lube Civitanova)- « Modena ha giocato sicuramente una buona partita di squadra, mentre noi abbiamo commesso troppi errori e dovremo lavorare affinché certe situazioni non si ripetano in futuro. Resettare è la parola d’ordine. Ora testa alla partita di martedì, fondamentale per il cammino in Champions League ».

IL TABELLINO-

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-21, 22-25, 25-20, 25-20)

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 0, Ngapeth E. 12, Sanguinetti 3, Abdel-Aziz 19, Leal 16, Stankovic 7, Sala 1, Mazzone 0, Gollini (L), Rossini (L), Van Garderen 0. N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Santos De Souza 16, Simon 15, Zaytsev 10, Yant Herrera 3, Anzani 6, Balaso (L), Marchisio (L), Diamantini 0, Garcia Fernandez 14. N.E. Jeroncic, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Goitre, Lot.

NOTE – durata set: 27′, 32′, 29′, 29′; tot: 117′

MVP: Abdel-Aziz (Leo Shoes Perkinelmer Modena)

Spettatori: 2918