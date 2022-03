Modena-Ravenna e Piacenza-Verona due match infrasettimanali

Alle 20.30 di mercoledì 9 marzo va in scena il derby regionale tra Leo Shoes PerkinElmer Modena e Consar RCM Ravenna, recupero della 5a di ritorno. I padroni di casa, assenti illustri alla Final Four di Coppa Italia e con Van Garderen, l’unico ex della sfida, a una gara dalle 200 in Italia, sono quarti in classifica e hanno vissuto un fine settimana di gloria battendo per 3-1 i rivali storici della Lube. Exploit utile per mirare al terzo posto rianimando i tifosi delusi dalla sconfitta incassata al PalaPanini contro Cisterna. I romagnoli, ultimi a 2 punti e ancora alla ricerca del primo sorriso stagionale, puntano all’impresa proibitiva per regalare un sorriso ai tifosi nel finale di stagione. Record personali in vista per Leal e Nimir. Gli emiliani si sono imposti in 73 dei 90 precedenti.

Giovedì 10 marzo, con fischio d’inizio alle 20.00, la Regular Season propone un ghiotto antipasto della 12a giornata di ritorno, l’anticipo del PalaBanca tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Verona Volley, match che ha cambiato data per consentire sabato prossimo il recupero della 4a di ritorno tra gli stessi scaligeri e la Cucine Lube sul campo dell’AGSM Forum. Gli emiliani occupano la settima piazza e vengono dalla sconfitta contro Perugia rimediata sabato all’Unipol Arena nella Semifinale di Coppa Italia, sfida in cui gli uomini di Lorenzo Bernardi non hanno sfigurato. Gli ospiti, ottavi e intenzionati a non perdere il treno dei Play Off Scudetto, sono reduci dalla vittoria corsara per 3-1 al PalaBanca di Ravenna e si apprestano a disputare due confronti molto delicati in meno di 48 ore. Nel settimo faccia a faccia (4-2 i precedenti) la Gas Sales vanta nel roster quattro ex veronesi: Caneschi, Cester, Holt e Stern.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – CONSAR RCM RAVENNA-

PRECEDENTI: 90 (73 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena, 17 successi Consar RCM Ravenna)

EX: Maarten Van Garderen a Ravenna nel biennio 2015/16-2016/17.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Niels Klapwijk – 36 punti ai 1500 (Consar RCM Ravenna); Yoandy Leal – 9 attacchi vincenti ai 1000, – 4 muri vincenti ai 100 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

In carriera: Nimir Abdel-Aziz – 23 punti ai 2500, Maarten Van Garderen – 1 gara alle 200 giocate (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes PerkinElmer Modena)- « Siamo una squadra che con le grandi fa bene, abbiamo alti e bassi soprattutto con le squadre che sono dietro di noi in classifica e questo ha un po’ sporcato la nostra Regular Season. Ci stiamo giocando questo finale al meglio e ci stiamo preparando ai Play Off, siamo potenzialmente una squadra che può arrivare fino in fondo, serve tanta regolarità. Quello che è fatto è fatto, pensiamo al presente e al futuro, ci rimane il trofeo più importante, lo Scudetto e su quello puntiamo tutto. La stagione ci dice che non siamo stati abbastanza stabili, dobbiamo assolutamente trovare questa regolarità sia a livello di risultati che di gioco ».

Nicola Candeli (Consar RCM Ravenna)- « Conoscendo la passione e l’entusiasmo che c’è a Modena, mercoledì ci aspetterà una bella atmosfera. Avremo davanti una delle squadre più forti del campionato, con giocatori in grado di fare la differenza in qualunque momento. Il nostro obiettivo sarà quello di disputare la migliore partita possibile, di raccogliere il massimo di quello che è possibile. Anche nella gara di mercoledì scorso contro Piacenza abbiamo dimostrato che non siamo in disarmo, non stiamo mollando e teniamo alte le motivazioni perché vogliamo chiudere almeno con una vittoria. Anche a Modena cercheremo di prendere tutto quello che possiamo prendere e tutto quello che gli avversari ci concedono, senza nasconderci che la partita ha un altissimo grado di difficoltà per noi ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VERONA VOLLEY-

PRECEDENTI: 6 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Verona Volley)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21; Enrico Cester a Verona nel 2019/20; Maxwell Philip Holt a Verona nel 2009/10; Toncek Stern a Verona nel biennio 2016/17-2017/18.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Francesco Recine – 2 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Maxwell Philip Holt – 1 ace ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Asparuh Asparuhov – 8 punti ai 500, Mads Kyed Jensen – 3 attacchi vincenti ai 500, Lorenzo Cortesia – 1 muro vincente ai 200 (Verona Volley).

Lorenzo Cortesia (Verona Volley)- « Per noi le prossime partite sono tutte finali: ci giochiamo il nostro futuro. Siamo carichi, ci stiamo allenando bene e arriveremo al match con Piacenza pronti per dare il massimo. Loro hanno dimostrato anche in Coppa che possono giocare ad altissimo livello e sappiamo che sulla carta sono favoriti. Ma siamo pronti a batterci su ogni pallone conquistarci la salvezza il prima possibile ».



Adis Lagumdzija (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Dopo l’esperienza nella Coppa Italia dove ci siamo battuti bene, torniamo ora alla SuperLega. Ci troveremo di fronte Verona e dobbiamo giocarcela nel modo migliore, mantenendo un alto livello per guadagnarci una buona posizione per i Play Off ».

RECUPERO 5a GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 9 Marzo 2022, ore 20.30

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Consar RCM Ravenna Arbitri: Zanussi, Armandola

ANTICIPO 12A GIORNATA DI RITORNO-

Giovedì 10 Marzo 2022, ore 20.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Verona Volley Arbitri: Cerra, Boris

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Conad Perugia 61, Cucine Lube Civitanova 51, Itas Trentino 51, Leo Shoes PerkinElmer Modena 45, Allianz Milano 37, Vero Volley Monza 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Verona Volley 24, Top Volley Cisterna 24, Gioiella Prisma Taranto 23, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22, Kioene Padova 21, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes PerkinElmer Modena, Allianz Milano, Verona Volley.