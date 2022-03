Modena si prende i tre punti contro Ravenna

Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Swan Ngapeth e Van Garderen, al centro Mazzone-Sanguinetti, il libero è Salvatore Rossini. La Consar Ravenna risponde con Ljaftov in tandem con Ulrich in banda, Biernat è in regia con Dimitrov opposto, al centro ci sono Comparoni e Candeli, libero Goi.

Il match inizia all’insegna dell’equilibrio poi è Modena a fare la differenza col sideout, 8-7. Non si fermano Bruno e compagni, 17-14 e il PalaPanini spinge forte. La Leo Shoes PerkinElmer chiude 25-16 il primo parziale. Nel secondo set è Ravenna a partire bene, i romagnoli vanno sul 9-13. Non si ferma Ravenna che va sul 16-21. Cambia marcia Modena che prima riagguanta Ravenna e poi chiude il parziale 26-24. Nel terzo set si arriva all’11-13 con la Consar che non molla nessun pallone. Ravenna chiude 19-25 il terzo set, è 2-1. Va sul 14-10 Modena nel quarto set con Abdel-Aziz ancora protagonista. Modena chiude il set 25-17 e il match 3-1.

I PROTAGONISTI-

Riccardo Gollini (Leo Shoes Perkinelmer Modena)- « Era importante vincere, la partita si è fatta più dura nel terzo set ma siamo stati bravi a chiuderla nel quarto. Spero di giocare da titolare anche nei playoff, lavoro ogni giorno su tutti i fondamentali con il mister e i miei compagni ».

Emanuele Zanini (Consar RCM Ravenna)-« Viste le nostre numerose assenze, è venuta fuori una gara discreta, con diverse buone giocate. Mi auguravo di vedere una partita così, con questo approccio, con questo atteggiamento, senza timore reverenziale, considerando anche che, tolti alcuni giocatori, nessuno dei miei aveva mai giocato qui al PalaPanini e l’atmosfera e il tifo qui si sentono tutti ».

IL TABELLINO-

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – CONSAR RCM RAVENNA 3-1 (25-16, 26-24, 19-25, 25-17)

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 2, Van Garderen 18, Sanguinetti 4, Abdel-Aziz 22, Ngapeth S. 13, Mazzone 9, Gollini (L), Rossini (L), Sala 1, Salsi 0. N.E. Leal, Stankovic, Ngapeth E.. All. Giani.

CONSAR RCM RAVENNA: Biernat 2, Ljaftov 7, Candeli 8, Dimitrov 18, Ulrich 15, Comparoni 4, Pirazzoli (L), Ricci Maccarini 0, Queiroz Franca 0, Goi (L), Baroni 0. N.E. Klapwijk, Pascucci. All. Zanini.

ARBITRI: Zanussi, Simbari.

NOTE – durata set: 23′, 32′, 25′, 24′; tot: 104′.

Spettatori: 2918 (sold out 60%)

MVP: Abdel-Aziz (Leo Shoes PerkinElmer)