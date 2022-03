In Gara 1 dei Quarti vincono le grandi

ROMA -Tutta secondo pronostico Gara 1 dei Play Off Scudetto. Al Pala Barton la Sir Safety Conad Perugia perde un set contro la Top Volley Cisterna ma alla fine porta a casa il risultato. Vittorie in tre set per Leo Shoes PerkinElmer Modena sull’Allianz Milano e per la Cucine Lube Civitanova sulla Vero Volley Monza.

TUTTE LE SFIDE-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – VERO VOLLEY MONZA-

E’ della Cucine Lube il primo passo verso la Semifinale Scudetto. I campioni d’Italia in carica battono 3-0 la Vero Volley Monza in Gara 1 dei Quarti Play Off di SuperLega Credem Banca (27-25, 25-16, 25-17), andata in scena davanti ai 1374 spettatori dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, guadagnandosi due match point per chiudere la serie (che si gioca al meglio delle tre partite) e conquistare quindi l’accesso al turno successivo.

La sfida inizia nel segno di Robertlandy Simon, che prova a lanciare la fuga dei suoi con due muri vincenti e l’ace del momentaneo 9-4. Monza pareggia a quota 13 facendo a sua volta la voce grossa dalla linea dei nove metri, dalla quale Dzavoronok (2 ace, attacca col 71% di efficienza) cerca con costanza la fetta di campo di competenza di Juantorena, titolare di posto 4 per la Lube in diagonale con Lucarelli. Proprio il martello naturalizzato italiano, poi, sarà protagonista insieme al solito Simon del secondo strappo firmato dai cucinieri: Lube avanti 17-14 con due contrattacchi di fila firmati da Osmany (67% sulle schiacciate), il centralone cubano (7 punti) mette invece a terra altri due ace, per il 22-17. Finita? Neanche per sogno. Davyskiba infila infatti ben 3 ace che riportano i lombardi in perfetta parità a quota 22. Si va ai vantaggi, decide per i padroni di casa un altro ace (alla fine saranno 7 per parte), che arriva sulla battuta float di De Cecco.

Il secondo parziale è un dominio dei campioni d’Italia, guidati da un magistrale Luciano De Cecco in regia. I marchigiani firmano un parziale di 6-0 sul turno al servizio di Osmany Juantorena (20-13), alzando il muro in maniera vincente per tre volte, due con Lucarelli e una con Simon, per poi andare a chiudere facendo nuovamente la voce grossa in battuta, stavolta con il top scorer Zaytsev (8 punti, 78% in attacco, 1 ace). Civitanova schiaccia con il 58% di squadra in attacco contro il 33% dei brianzoli, 3-1 il computo dei muri vincenti, 3-1 anche quello degli ace.

Una supremazia, quella dei cucinieri, che si rinnova facendo perno sull’efficacia del servizio anche nel terzo conclusivo set, con Simon (13 punti, col 100% su 6 primi tempi giocati e 3 muri) e l’MVP di giornata Ivan Zaytsev (18 punti, col 79% in attacco e 3 ace) nel ruolo di primi attori. Finisce 25-17 dopo una pipe di Juantorena.

I PROTAGONISTI-

Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova)- « Nel primo set c’era parecchia tensione: questa fase dei Play Off, da sempre calda ed emozionante, si è fatta sentire nei primi scambi. Poi ci siamo sciolti e abbiamo trovato ritmo in battuta, tirando fuori qualche ottima difesa e dei buoni contrattacchi, mettendo in difficoltà una buona squadra come Monza, che era in fiducia per via dell’importante vittoria della Coppa Cev. Quando si vince 3-0 l’MVP va dato a tutta la squadra, ma soprattutto voglio fare i complimenti a Luciano De Cecco che ha fatto girare bene tutti i giocatori in campo. Non succedeva da tempo e questo è un segnale di come stiamo facendo un lavoro quotidiano per fare bene. Stiamo vivendo una stagione travagliata, ma fa parte del passato: adesso cerchiamo di ripartire e ritrovare una nuova Lube. Questa nei Quarti di Finale è una serie breve e complicata, abbiamo fatto il primo passetto e adesso ce la godiamo nel giorno di riposo. Poi ci concentreremo bene per Gara 2, perché Monza vorrà riscattarsi e cercherà di metterci in difficoltà davanti al proprio pubblico ».

Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)- « Sapevamo che non sarebbe stato facile. Abbiamo pensato step by step, focalizzandoci prima sulla Finale di CEV Cup e poi sui Play Off. Nel primo set si è visto che eravamo concentrati, giocando con generosità e tenendogli testa. Dal secondo in poi però ci siamo persi e lasciati andare, cosa che in un momento così della stagione e contro queste squadre non possiamo permetterci di fare. Sono comunque fiducioso che la mia squadra abbia le caratteristiche e le qualità per provare a fare lo sgambetto in Gara 2. Oggi è andata così, però faremo in modo che sabato il match abbia un trend diverso ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (27-25, 25-16, 25-17)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 3, Juantorena 11, Simon 13, Zaytsev 18, Santos De Souza 10, Anzani 4, Marchisio (L), Balaso (L), Garcia Fernandez 0, Diamantini 0, Kovar 0. N.E. Jeroncic, Yant Herrera, Sottile. All. Blengini.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 2, Davyskiba 13, Beretta 7, Grozer 6, Dzavoronok 12, Galassi 5, Karyagin 0, Katic 1, Gaggini (L), Federici (L). N.E. Mitrasinovic, Grozdanov, Galliani, Calligaro. All. Eccheli.

ARBITRI: Boris, Pozzato.

NOTE – durata set: 31′, 27′, 25′; tot: 83′.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – ALLIANZ MILANO-

La Leo Shoes PerkinElmer di Andrea Giani vince al PalaPanini con Milano in Gara1 dei quarti di Superlega, dominando il primo set e lottando contro una rediviva Allianz nei seguenti parziali.

Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Milano inizia il match con la diagonale Porro-Romanò, Mosca-Piano sono i centrali, Ishikawa-Jaeschke le bande, Pesaresi il libero. Parte fortissimo Modena che va sul 7-4. Non si fermano Bruno e compagni che alzano i giri del motore, 11-8. Abdel-Aziz spinge fortissimo, 20-10 e set che pare indirizzato. La Leo Shoes PerkinElmer chiude 25-13 il primo parziale. Il secondo set inizia all’insegna dell’equilibrio, 8-8. Milano cambia marcia, l’ex Paolo Porro trova perfettamente i suoi avanti, 16-19. Abdel-Aziz è devastante al servizio, 21-19 avanti gialli. La Leo Shoes PerkinElmer chiude il parziale 25-22. Nel terzo set Modena va sull’8-6 poi è Milano ad alzare il ritmo di gioco, 10-11. Cambia passo Modena che arriva al 17-15 con un sideout perfetto. La Leo Shoes PerkinElmer chiude 25-23 il terzo set e il match 3-0.

I PROTAGONISTI-

Andrea Giani (Leo Shoes Perkinelmer Modena)- « Abbiamo fatto una partita di sostanza, in fase break e anche in sideout, che abbiamo chiuso al 70%, vuol dire aver lavorato bene. Nimir? Si è allenato su quello che poteva fare, lo abbiamo testato venerdì e ieri e abbiamo deciso di farlo giocare sin dall'inizio. Le ultime 5 settimane sono state di lavoro proiettato sui Playoff, volevamo essere al top in questo momento. Gara2 non sarà certamente semplice, di fronte abbiamo una squadra che gioca bene, va tenuta altissima la concentrazione, sono tutte finali, tutte finali ».

Thomas Jaeschke (Allianz Powervolley Milano)- « La chiave del match è stato il servizio. Per tutta la partita quando Nimir è andato in battuta abbiamo avuto qualche occasione di chiudere il punto che non abbiamo sfruttato e così lui è riuscito a trovare il suo ritmo ed è difficile giocare se serve con costanza in campo e così forte. Ci è mancata un po’ di pazienza nei momenti importanti e difficili, però complimenti a loro perché hanno giocato veramente bene. Ci hanno messo sotto pressione dall’inizio e anche quando noi siamo riusciti a fare side out, chi di loro andava al servizio al turno successivo batteva anche più forte del giocatore precedente, quindi complimenti a loro e noi dobbiamo continuare a lavorare. Per gara 2 dobbiamo riuscire a liberare la testa anche se è difficile, perché siamo entrati in campo un po’ contratti e non abbiamo giocato sciolti. Domani ci prendiamo un giorno di riposo e da martedì torneremo ad allenarci perché dobbiamo avere fiducia nel nostro gioco, nei nostri compagni di squadra e nel nostro sistema ».

IL TABELLINO-

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – ALLIANZ MILANO 3-0 (25-13, 25-22, 25-23)

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 0, Ngapeth E. 16, Mazzone 6, Abdel-Aziz 14, Leal 17, Stankovic 7, Rossini (L), Gollini (L), Van Garderen 0, Sanguinetti 0. N.E. Ngapeth S., Sala, Salsi. All. Giani.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Ishikawa 9, Mosca 6, Romanò 5, Jaeschke 12, Piano 2, Staforini (L), Pesaresi (L), Daldello 0, Patry 4, Djokic 0. N.E. Maiocchi. All. Piazza.

ARBITRI: Zanussi, Zavater.

NOTE – durata set: 21′, 29′, 29′; tot: 79′.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA-

IL TABELLINO-

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-1 (25-15, 19-25, 25-17, 26-24)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Anderson 15, Ricci 2, Rychlicki 16, Leon Venero 27, Solé 7, Piccinelli (L), Colaci (L), Travica 0, Mengozzi 2, Plotnytskyi 0. N.E. Dardzans, Ter Horst, Russo. All. Grbic.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Maar 16, Zingel 8, Saadat 15, Raffaelli 14, Wiltenburg 1, Picchio (L), Bossi 1. N.E. Giani, Rinaldi. All. Soli.

ARBITRI: Cappello, Caretti.

NOTE – durata set: 24′, 28′, 28′, 37′; tot: 117′.

RISULTATI-

Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Cisterna 3-1 (25-15, 19-25, 25-17, 26-24);

Leo Shoes PerkinElmer Modena-Allianz Milano 3-0 (25-13, 25-22, 25-23);

Cucine Lube Civitanova-Vero Volley Monza 3-0 (27-25, 25-16, 25-17);

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (27-25, 25-20, 25-16) Giocata ieri

IL PROGRAMMA DI GARA 2- 03/04/2022 Ore: 18.00-

Top Volley Cisterna-Sir Safety Conad Perugia;

Allianz Milano-Leo Shoes PerkinElmer Modena;

Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova Si gioca il 02/04/2022 ore 18:00;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino