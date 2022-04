Deciso il programma dei Play Off 5° posto

ROMA-Quelle dei Play Off Scudetto non saranno le uniche gare di SuperLega Credem Banca in programma in questo finale di stagione: questa domenica, il 17 aprile, partiranno infatti i Play Off validi per l’assegnazione del 5° posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima CEV Challenge Cup. Sei squadre si sfideranno in un girone “solo andata”, al termine del quale le prime quattro classificate andranno a comporre il tabellone delle Semifinali.