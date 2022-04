Trento bissa il successo su Civitanova e va 2-0

TRENTO - La Pasquetta dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2022 è dolce per l’Itas Trentino, l’unica squadra fra le quattro impegnate nelle Semifinali in grado di tenersi stretto il fattore campo. Nel pomeriggio aperto dalla premiazione di Alessandro Michieletto come Credem Banca MVP dei Quarti di Finale (premio consegnato dal padre Riccardo Michieletto), la formazione gialloblù conferma il suo ottimo stato di forma bissando il 3-0 che aveva ottenuto giovedì sera a Civitanova. Spinta dai 3.300 spettatori della BLM Group Arena, la squadra guidata da Angelo Lorenzetti ha avuto un ottimo impatto in ogni singola frazione grazie ad un muro preciso ed un attacco sempre in palla, riuscendo a contenere tutti i tentativi di recupero della Cucine Lube, ancora senza Juantorena, che si è arresa in appena tre set pur mettendo in mostra un incisivo Zaytsev (13 punti) ed il solito infermabile Simon (10 palloni messi a terra). Non bastano neanche gli 11 sigilli di Yant per sperare di portare la contesa almeno al quarto periodo, perché dall’altra parte della rete, l’MVP di serata Sbertoli ha fatto girare a mille il trio di palla alta e scatenato i propri centrali. Trento avrà dunque tre occasioni per ottenere la sua nona finale scudetto, la prima già giovedì, di nuovo nelle Marche.

I PROTAGONISTI-

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Nonostante la Lube abbia giocato meglio della volta scorsa, questa partita è stata più sentita perché davanti ad un pubblico di casa che anche il giorno di Pasquetta è accorso numeroso. Mi emoziona vedere così tante persone appassionate di volley, questo vuol dire che regaliamo emozioni, il che è per noi una delle più grandi soddisfazioni. Gara 3 sarà più difficile, sappiamo che più si avanza e più le partite sono complicate, oggi però abbiamo fatto sicuramente un altro passettino in avanti ».



Beppe Cormio (Direttore Generale Cucine Lube Civitanova)- « Tante cose non sono andate bene in seno alla nostra squadra, che accusa sicuramente dei problemi di serenità, di tranquillità, di gestione. I ragazzi sono andati in affanno alle prime difficoltà, mentre se fossero più tranquilli potrebbero sicuramente fare molto meglio, come successo nel finale di partita quando probabilmente, visto come si era messa la situazione, ormai non avevamo più nulla da perdere. Ho visto giocatori esperti sbagliare troppo, non possiamo permetterci di fare questo tipo di figure, anche perché proprio non ci appartengono. Dobbiamo essere più cinici nei momenti importanti specie con un fondamentale, la battuta, che ci ha visto sbagliare troppo per la mancanza di serenità a cui accennavo prima. È un momento difficile, chiaramente abbiamo subìto l’assenza di giocatori importanti, ma senza alibi dobbiamo tornare a lavorare in palestra. Giovedì prossimo dobbiamo vincere Gara 3. È questo che chiediamo alla squadra. Giocare male e perdere per due volte 3-0 non fa parte del nostro DNA. Dobbiamo stare uniti, insieme, ragionare e andare in campo più sfrontati ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Michieletto 8, Podrascanin 6, Lavia 12, Kaziyski 12, Lisinac 8, De Angelis (L), Zenger (L), Pinali 1. N.E. Sperotto, Albergati, D'Heer, Cavuto. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Santos De Souza 4, Anzani 5, Zaytsev 13, Yant Herrera 11, Simon 10, Marchisio (L), Balaso (L), Kovar 2, Diamantini 0, Garcia Fernandez 1. N.E. Juantorena, Jeroncic, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Puecher, Florian.

NOTE - durata set: 24', 26', 28'; tot: 78'.

MVP: Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)

Spettatori: 3.299

MICHIELETTO PREMIATO COME CREDEM BANCA MVP DEI QUARTI-

A pochi minuti dalla prima battuta di Gara 2 Semifinale dei Play Off SuperLega Credem Banca, lo schiacciatore dell’Itas Trentino e della Nazionale Alessandro Michieletto è stato premiato come Credem Banca MVP dei Quarti di Finale, grazie alle due nomination ricevute nel precedente turno dei Play Off, in Gara 1 e in Gara 3. Si è trattato di una premiazione “in famiglia”: a consegnare il premio allo schiacciatore campione d’Europa e campione del mondo Under 21 è stato Riccardo Michieletto, team manager e responsabile del settore giovanile dei trentini, nonché padre di Alessandro.