Perugia giocherà per lo scudetto, Modena battuta in quattro set

PERUGIA- Strappa il biglietto per la finale scudetto la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils, di fronte ad un pubblico entusiasmante, superano in quattro set la Leo Shoes PerkinElmer Modena in Gara 5 di Semifinale Play Off e volano all’atto conclusivo della SuperLega dove incroceranno, ancora una volta, la Cucine Lube Civitanova. Match per tre set, come sempre nella serie, combattuto e spettacolare. Modena gioca una grande pallavolo nel primo parziale, Perugia reagisce nel secondo. Il terzo è quello decisivo: dopo mille emozioni la spuntano i padroni di casa ai vantaggi 27-25 con il colpo vincente di Anderson. Nel quarto periodo Perugia gioca sulle ali dell’entusiasmo, Modena cala ed il sigillo finale ancora di Anderson chiude 25-15. È ancora il muro il grande protagonista nella metà campo bianconera. 15 i punti diretti nel fondamentale per Perugia contro i 7 di Modena. Differenza anche in attacco dove i bianconeri chiudono con il 57% contro il 45% dei gialli. L’MVP di serata è uno stratosferico Anderson: l’americano ne mette 21 con il 74% in attacco. Doppia cifra in casa Sir anche per Leon (19 punti con 6 ace) e Rychlicki (19 con il 67% sotto rete). Nelle file di Modena il migliore è Nimir (18 punti con 3 ace), doppia cifra anche per Ngapeth (15 palloni vincenti) ed un ottimo Stankovic (11 punti con il 67% in attacco e 3 muri). Domenica, sempre al PalaBarton, il via alla finale scudetto, con Gara 1 contro Civitanova, in diretta su Rai Sport.