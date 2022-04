Play Off 5° posto: il 4° turno deciderà le semifinaliste ?

ROMA- La penultima giornata del girone dei Play Off SuperLega Credem Banca potrebbe essere già fondamentale per l’economia della classifica e per un primo quadro delle Semifinali. Tutte le squadre scendono in campo sabato 30 aprile. Alle 17.00 di sabato Gioiella Prisma Taranto e Allianz Milano inaugurano la 4a giornata del girone. Reduci dalla sconfitta netta a Cisterna e ancora a secco di punti dopo le prime tre partite, i padroni di casa non possono commettere un altro passo falso se vogliono credere ancora nella qualificazione alle Semifinali. Stato d’animo opposto per i meneghini, che approdano al PalaMazzola dopo il primo successo nel gruppo, centrato a Verona in quattro set. Per gli ospiti vincere la terza partita in altrettanti incroci con Taranto significherebbe compiere un passo importante verso Semifinali. Alle 19.00 scendono in campo Vero Volley Monza e Top Volley Cisterna. Scivolato in tre set nel big match della 3a giornata in casa di Piacenza, il sestetto brianzolo si è fermato a 6 punti, ma ha perso una posizione in classifica slittando al terzo posto dietro alla capolista Piacenza e alla rivale di giornata Cisterna. I pontini all’esordio dei Play Off 5° Posto avevano assaggiato la potenza di fuoco della Gas Sales cadendo 3-0 per poi reagire nei successivi due match, in cui sono arrivate una vittoria per 3-1 a Milano e una performance da 3-0 in casa con Taranto. Gara n. 200 in carriera per Cavaccini. La giornata si chiude alle 20.30 con la sfida delicata tra Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha l’obiettivo di consolidare la leadership a punteggio pieno, e Verona Volley, che dopo il successo netto sul proprio campo con Taranto è caduta per 3-1 a Monza e in casa con lo stesso punteggio contro Milano. Il team piacentino ha dato continuità a quanto mostrato con Trento nei Quarti dei Play Off Scudetto, ma gli scaligeri di Radostin Stoytchev, penultimi, hanno vinto uno dei due incontri stagionali di Regular Season con gli uomini di Lorenzo Bernardi, seppur in casa e al culmine di una maratona al tie break.

LE TRE SFIDE-

GIOIELLA PRISMA TARANTO - ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Allianz Milano).



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare (2 successi Milano).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessun precedente.



EX: Aimone Alletti a Milano nel 2015/16 e nel 2019/20, Fabrizio Gironi a Milano nel biennio 2018/19-2019/20.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Barthelemy Chinenyeze - 15 punti ai 100 (Allianz Milano).

In carriera: Gabriele Di Martino - 8 punti ai 1000, 5 muri vincenti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto), Yuki Ishikawa - 2 attacchi vincenti ai 1500, Thomas Jaeschke - 11 attacchi vincenti ai 1000, - 4 ace ai 100 (Allianz Milano), Yuri Romanò - 5 muri vincenti ai 100.



Fabrizio Gironi (Gioiella Prisma Taranto)- « Milano è una squadra forte e completa, che punterà a vincere questi Play Off per il quinto posto. Hanno iniziato con due sconfitte prima di ritrovare la vittoria contro Verona, dove hanno espresso un bel gioco. Coscienti del fatto che non possono perdere altri punti, verranno a Taranto agguerriti. Noi giocheremo l’ultima partita stagionale tra le mura amiche e non vogliamo sfigurare. Cercheremo di mettere in campo la nostra miglior pallavolo, cercando di riproporre quanto di buono fatto con Piacenza e facendo tesoro degli errori commessi contro Cisterna, dove abbiamo avuto maggiori difficoltà ».

Leandro Mosca (Allianz Milano)- « Affronteremo la partita con Taranto consapevoli del fatto che possiamo esprimere il nostro gioco ancora meglio della partita vinta a Verona. Ci servono questi tre punti per la classifica e per guadagnare un posto in Semifinale ».



VERO VOLLEY MONZA - TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 19 (6 successi Top Volley Cisterna, 13 successi Vero Volley Monza)



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare in Regular Season (2 successi Monza).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 2 gare nella Semifinale 2017/18 (2 successi Monza).



EX: Lorenzo Giani a Monza nel biennio 2019/20-2020/21, Filippo Lanza a Monza nel 2020/21, Matteo Picchio a Monza nel 2018/19.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Georg Jr Grozer - 14 punti ai 100 (Vero Volley Monza), Stephen Timothy Maar - 25 punti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Domenico Cavaccini - 1 gara alle 200 giocate, Stephen Timothy Maar - 21 attacchi vincenti ai 1500 (Top Volley Cisterna).



Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza): "Sarà una gara molto delicata, visto che siamo reduci da una sconfitta arrivata al termine di una prestazione negativa. Cisterna invece arriva da un periodo positivo, iniziato con le ottime prestazioni viste nei Play Off Scudetto. Ci aspetta una partita tutta da giocare: spero che la nostra squadra riparta subito. A livello di fondamentali a Piacenza abbiamo patito molto in ricezione e nella discontinuità al servizio. Non siamo scesi in campo con grande atteggiamento, cosa che ha permesso agli emiliani di recuperare anche nei set dove si trovava sotto”.

Candido Grande (Direttore Sportivo Top Volley Cisterna)- « Ci siamo dati un obiettivo in questo Play Off 5° Posto per tentare di arrivare alla Challenge Cup, un risultato prestigioso per Cisterna. Sappiamo che domani sarà una gara difficile, contro una squadra ben attrezzata, molto forte, noi comunque siamo convinti di poter continuare a fare bene. Lo stiamo facendo, ringrazio i ragazzi per l'impegno che stanno mettendo in questi ultimi allenamenti e gare di campionato. Non è facile mettere testa e gambe dopo aver partecipato ai Play Off Scudetto, ma stanno onorando questo impegno al meglio. Arriviamo da due vittorie consecutive, Milano e Taranto, e vorremmo continuare la striscia positiva ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - VERONA VOLLEY-

PRECEDENTI: 7 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Verona Volley).



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare (1 successo Verona e 1 successo Piacenza).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gara (1 successo Piacenza)



EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21, Enrico Cester a Verona nel 2019/20, Maxwell Philip Holt a Verona nel 2009/10, Toncek Stern a Verona nel biennio 2016/17-2017/18.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Toncek Stern - 6 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Mads Kyed Jensen - 24 punti ai 200 (Verona Volley).

In carriera: Enrico Cester - 17 attacchi vincenti ai 1500, Francesco Recine - 6 punti ai 1500, Aaron Russell - 2 ace ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Luca Spirito - 1 muro vincenti ai 200 (Verona Volley).



Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La partita di sabato sarà sicuramente difficile, Verona gioca una ottima pallavolo, arriveranno con il coltello tra i denti per ottenere la vittoria. Dobbiamo essere bravi a ripetere la bella partita disputata con Monza e continuare il nostro percorso per raggiungere l’obiettivo prefissato da inizio anno, in cui crediamo moltissimo insieme alla società. Sabato vogliamo farcela anche per i nostri tifosi, che erano numerosissimi nell’ultima partita e riescono sempre a darci una grande carica ».

Lorenzo Cortesia (Verona Volley)- « Sarà una partita tosta, anche perché Piacenza ha dimostrato di puntare dritta all'obiettivo qualificazione. Sono primi in classifica e fino ad oggi non hanno commesso errori, vincendo tutte le partite. Dal canto nostro siamo carichi, con Milano siamo mancati soprattutto in ricezione, ma sappiamo come fare meglio. Dovremo stare attenti soprattutto al loro regista che è un giocatore a tutto tondo e molto abile nel gestire anche i palloni più complicati. Andiamo per lottare per l'obiettivo finale e sarà determinante come entreremo in campo fin dal primo set ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA4a GIORNATA DI ANDATA PLAY OFF 5 POSTO-

Sabato 30 aprile 2022, ore 17.00-

Gioiella Prisma Taranto - Allianz Milano Arbitri: Gasparro, Cavalieri

Sabato 30 aprile 2022, ore 19.00-

Vero Volley Monza - Top Volley Cisterna Arbitri: Armandola, Brunelli

Sabato 30 aprile 2022, ore 20.30-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Verona Volley Arbitri: Mattei, Papadopol

LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, Top Volley Cisterna 6, Vero Volley Monza 6, Verona Volley 3, Allianz Milano 3, Gioiella Prisma Taranto 0.