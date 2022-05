Civitanova e Perugia pronte per il secondo round

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Lo spettacolo delle Semifinali Play Off di SuperLega Credem Banca è confluito all’ennesima potenza nel primo round per lo Scudetto, emozionante e incerto fino all’ultimo scambio del tie break. Le aspettative sono altrettanto alte per Gara 2 della serie tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia , in programma domani, mercoledì 4 maggio, alle 20.30, all’Eurosuole Forum.

In arrivo un’altra sfida elettrizzante pronta a sbarcare in tutte le case, grazie alle telecamere di RAI Sport, con i tifosi marchigiani che hanno lanciato un appello agli appassionati per indossare magliette rosse sugli spalti. Tutti i riflettori saranno puntati sui due sestetti più forti d’Italia. Avanti 1-0 nella serie come nella passata stagione, i giganti di Chicco Blengini devono mantenere alta la concentrazione se vogliono allungare il vantaggio per procurarsi tre ‘match ball’ nella serie al meglio dei cinque incontri e avvicinarsi al terzo Scudetto consecutivo. Sul fronte umbro, gli uomini di Nikola Grbic non possono permettersi un altro passo falso. Nella partita n. 100 di Colaci ai Play Off, memori delle due imprese esterne che hanno gelato Modena nelle Semifinali, i Block Devils sono costretti a presentarsi nel quartier generale dei campioni d’Italia con un altro piglio rispetto a domenica per riportare in parità la contesa e credere a uno Scudetto che manca dal 2017/18. Per la quarta edizione consecutiva dei Play Off il tricolore oscilla tra Civitanova e Perugia. A tirare da una parte e dall’altra figurano anche sei ex equamente distribuiti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

PRECEDENTI: 56 (29 successi Cucine Lube Civitanova, 27 successi Sir Safety Conad Perugia).



PRECEDENTI NELLA STAGIONE IN CORSO: 3 gare – 1 in Finale Play Off (1 successo Civitanova), 2 in Regular Season (2 successi Perugia).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 23 gare – 1 in Finale 2021/22 (1 successo Civitanova), 4 in Finale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Perugia), 5 in Finale 2018/19 (3 successi Civitanova, 2 successi Perugia), 5 in Finale 2017/18 (2 successi Civitanova, 3 successi Perugia), 4 in Semifinale 2015/16 (1 successo Civitanova, 3 successi Perugia), 4 in Finale 2013/14 (3 successi Civitanova, 1 successo Perugia).



EX: Simone Anzani a Perugia nel 2017/18, Luciano De Cecco a Perugia dal 2014/15 al 2019/20, Ivan Zaytsev a Perugia nel biennio 2016/17-2017/18; Fabio Ricci a Civitanova nel 2012/13, Kamil Rychlicki a Civitanova nel biennio 2019/20-2020/21, Dragan Travica a Civitanova nel 2011/12-2012/13.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Ricardo Lucarelli Santos De Souza – 10 punti ai 200, Robertlandy Simon – 2 punti ai 600, – 2 ace ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Massimo Colaci – 1 gara alle 100 partite, Wilfredo Leon – 13 attacchi vincenti ai 500, Kamil Rychlicki – 25 punti ai 300 (Sir Safety Conad Perugia).

In carriera: Osmany Juantorena – 21 punti ai 4800 (Cucine Lube Civitanova); Matthew Anderson a 4 punti ai 1500, Sebastian Solé – 1 ace ai 100, – 5 muri vincenti ai 600 (Sir Safety Conad Perugia).

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « La convocazione in Nazionale ricevuta ieri mi dà ancora più carica, ma sono concentrato sulla serie Scudetto. In Gara 2 giocheremo in un Eurosuole Forum sold out, anche se la sfida sarà più dura perché Perugia raddoppierà gli sforzi nel tentativo di riequilibrare la situazione. In Gara 1 abbiamo saputo approfittare di qualche incertezza della Sir, ma parliamo di avversari fortissimi e dovremo presentarci con un muro più aggressivo e composto. Servirà una copertura massima e dovremo superarci in attacco contro rivali così solidi ».

Fabio Ricci (Sir Safety Conad Perugia)- « In Gara 1 abbiamo giocato per lunghi tratti male e contro un avversario del genere ovviamente la paghi. Ce lo siamo sempre detti in spogliatoio durante i Play Off, ogni partita fa storia e sé ed è importante sgombrare la testa sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Gara 1 è archiviata, ripartiamo da zero e pensiamo al match di domani ».

GARA 2 FINALE PLAY OFF-

Mercoledì 4 maggio 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia Arbitri: Goitre, Simbari