Perugia riapre i giochi, battuta Civitanova

PERUGIA- Allunga la serie di finale scudetto la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils, nel pienone del PalaBarton, superano 3-1 in rimonta la Cucine Lube Civitanova in Gara 3 ed accorciano le distanze. Mercoledì all’Eurosuole Forum gara 4 per un altro emozionante capitolo di questa sfida per il tricolore.

Match vibrante con Perugia che va sotto di un parziale, poi reagisce con qualità in battuta ed in contrattacco (62% a fine gara dopo la difesa), portandosi avanti di un set. Nel quarto è lotta serrata punto a punto con il neo entrato Gabi Garcia incisivo in attacco ed Anderson chirurgico su palla alta. Nelle fasi finali è proprio l’americano a dare ai suoi un match point, l’errore in attacco di Kovar fa esplodere il PalaBarton.

I numeri della sfida premiano i padroni di casa che fanno meglio in battuta (9 ace contro 4), in ricezione (53% contro 36%), in attacco (57% contro 49%) ed a muro (8 vincenti contro 6).

Mvp il capitano bianconero Leon che ne mette 21 con 5 ace ed il 62% in attacco. Doppia cifra per un eccellente Anderson (12 col 63%) e Rychlicki (13 con 2 ace e 3 muri), contributo importante anche dal centro della rete con 9 punti a testa per Solè (78% in primo tempo e 2 muri) e Mengozzi (71% in attacco, 3 muri ed un ace). Giannelli gestisce bene la fase offensiva dei suoi, Colaci riceve col 59% e dà sicurezza a tutta la seconda linea.